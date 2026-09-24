Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్ కౌంటర్.. బస్ యాత్రకు రెడీ..!

సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్ కౌంటర్.. బస్ యాత్రకు రెడీ..!

Telangana Farm House Politics: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ నేతల ఫామ్ హౌస్‌ల యాత్రను బీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ సీరియస్‌గా తీసుకుందా..! ఈ విషయంలో కాంగ్రెస్ నేతలకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చేందుకు బీఆర్ఎస్ నేతలు రెడీ అవుతున్నారా..! త్వరలోనే గులాబీ లీడర్లు కూడా.. కాంగ్రెస్ నేతల ఫామ్ హౌస్ బస్సు యాత్రలు చేయబోతున్నారా..! హైదరాబాద్ చుట్టు పక్కలా ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ నేతల ఫామ్ హౌస్‌లపై ఆరా తీస్తున్నారా..! వారం, పది రోజుల్లో రాష్ట్రస్థాయి నేతలంతా బస్సు యాత్రకు సిద్దంగా ఉండాలని బీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ ఆదేశాలిచ్చిందా..! ఇప్పుడు పోటాపోటీ యాత్రలతో తెలంగాణ రాజకీయాలు మరింత హీటెక్కబోతున్నాయా..!

Written ByG Shekhar
Published: Sep 24, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:22 PM IST
సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్ కౌంటర్.. బస్ యాత్రకు రెడీ..!
Image Credit: Telangana Farm House Politics

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
గేమ్ ఛేంజర్‌గా కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్ట్.. చిత్తూరు జిల్లాకు ప్రయోజనాలు ఏంటి..?
2
3
4
5