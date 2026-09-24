/సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్ కౌంటర్.. బస్ యాత్రకు రెడీ..!

Telangana Farm House Politics: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ నేతల ఫామ్ హౌస్ల యాత్ర చర్చనీయాంశం అవుతోంది. బీఆర్ఎస్ నేతల ఫామ్హౌస్లకు కాంగ్రెస్ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు వెళ్తుండటాన్ని గులాబీ లీడర్లు సీరియస్గా తీసుకున్నట్టు సమాచారం. కాంగ్రెస్ నేతలకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చేందుకు బీఆర్ఎస్ నేతలు కూడా అధికార పార్టీ నేతల ఫామ్ హౌస్ల యాత్ర చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారట. ఇప్పటికే కేసీఆర్ సొంత నియోజకవర్గం గజ్వేల్లో కాంగ్రెస్ ఎంపీలు పర్యటించారు. ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ కు బస్సుయాత్రగా సందర్శించారు. ఆ తర్వాత.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ జన్వాడ ఫామ్ హౌస్ పర్యనటకు వెళ్లారు. అనంతరం హరీశ్ రావు ఫామ్ హౌస్, మాజీమంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఫామ్ హౌస్ను పరిశీలించారు. మాజీమంత్రులకు వందల ఎకరాల భూముల్లో ఫామ్ హౌస్లు ఎలా వచ్చాయంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే కాంగ్రెస్ నేతల ఫామ్ హౌస్ యాత్ర.. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారింది. ఇన్నాళ్లు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా కూడబెట్టుకున్న వ్యక్తిగత ఆస్తుల జోలికి కాంగ్రెస్ నేతలు వెళ్తుండటంతో.. దీనికి కౌంటర్ గా కాంగ్రెస్ కీలక నేతల ఆస్తుల వద్దకు వెళ్లేందుకు గులాబీ పార్టీ సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. కేటీఆర్ నేతలతో చర్చించి, కాంగ్రెస్ నేతల భూములు, ఫాంహౌస్ల వివరాలను సేకరించి త్వరలో బస్సుయాత్ర చేపట్టే అంశంపై కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే బీఆర్ఎస్ కీలక నేతలు భారీగా ఆస్తులు కూడబెట్టారంటూ వారి ఫాం హజ్ ల వద్దకు వెళుతున్న అధికార కాంగ్రెస్ నేతల చర్యలకు.. ప్రతిపక్ష పార్టీ కౌంటర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తోంది. తాము కూడా కాంగ్రెస్ కీలక నేతల ఆస్తుల వద్దకు వెళ్లాలని యోచిస్తున్నట్టు సమాచారం. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ వద్దకు బస్సుయాత్రగా వెళ్లిన కాంగ్రెస్ నేతలు.. ఆ తరువాత వరుసగా కేటీఆర్, హరీశ్రావు, పార్టీ ఇతర ముఖ్యనేతలకు చెందిన ఫామ్ హౌస్లకు వెళ్లారు. అక్కడ ఆయా ఫామ్హౌస్ లోపలికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించడంతో పాటు.. గులాబీ లీడర్లపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో.. బీఆర్ఎస్ కూడా కౌంటర్గా ఇదే కార్యక్రమం చేపట్టేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఇదే అంశంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్.. పార్టీ నేతలు ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు, గంగుల కమలాకర్, తుల ఉమ, ఇతర ముఖ్యనేతలతో సమావేశమై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కీలక నేతల ఫాంహౌస్ లు ఇతర ఆస్తుల వివరాలను సేకరించి.. వారి తరహాలో బస్సు యాత్ర చేపట్టాలని గులాబీ నేతలు భావిస్తున్నారట. కాంగ్రెస్ నేతల్లో ఎవరెవరికి ఎక్కడెక్కడ ఆస్తులున్నాయి? ఎక్కడ ఫాంహౌస్ లు ఉన్నాయి? ఆయా ప్రాంతాలకు బస్సుయాత్ర ద్వారా వెళ్లే అవకాశం ఉందా? అనే అంశాలపై వారు సమాలోచన చేస్తున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ నేతల మాదిరిగా తనకు ఫామ్ హౌస్ లేదని.. ఫామ్ హౌస్ లకు తాను పూర్తి వ్యతిరేకమని మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి ప్రకటించారు. రాజకీయాలకు వచ్చి ప్రజలకు సేవ చేయాలి తప్ప.. వందల ఎకరాల్లో ఫామ్ హౌస్ లు కట్టుకోవడం కాదని సెటైర్లు వేశారు. అయితే బీఆర్ఎస్ నేతలు అక్రమంగా సంపాదించిన ఫామ్ హౌస్ ల లెక్కలు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఎమ్మెల్సీలు తీస్తున్నారని అంటున్నారు. రానున్న రోజుల్లో మరికొందరూ బీఆర్ఎస్ నేతల ఫామ్ హౌస్ల చరిత్రను తవ్వి తీస్తామని ప్రకటించారు.
ఇదిలా ఉంటే.. కాంగ్రెస్ నేతల ఫామ్ హౌస్ ల యాత్రపై మాజీమంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఫైర్ అయ్యారు. ఎర్రవల్లి వ్యవక్షేత్రంలో కేసీఆర్ ఇంటిపై దాడి చేసేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ కు అనుమతి లేకుండా ఎలా సందర్శిస్తారని ప్రశ్నించారు. ప్రైవేటు ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్లటాకి ఎవరు అధికారం ఇచ్చారన్నారు. అసలు ఫామ్ హౌస్లు సందర్శించి కాంగ్రెస్ నేతలు ఏం సాధించారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ డ్రామాలు అయిపోయినందునే.. ఫామ్ హౌస్ల పేరుతో యాత్రలు చేపట్టారని ఎద్దేవా చేశారు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు అసహ్యించుకుంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు..
మరోవైపు కాంగ్రెస్ ఫామ్ హౌస్ యాత్రపై మల్కాజ్ గిరి ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ సైతం ఫైర్ అయ్యారు. కాంగ్రెస్ నేతలు ఫాం హౌస్ ల డ్రామాలు పక్కన పెట్టి ప్రజలకు నీళ్లు కరెంటు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇకనైనా రెండు పార్టీల డ్రామాలు పక్కన పెట్టి రైతులను ఆదుకోవాలని కోరారు. బీఆర్ఎస్ నేతల ఆస్తుల మీద విచారణకు మూడేళ్లుగా ఏం చేశారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఈటెల ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో 23 లక్షల కోట్ల విలువైన భూములు అన్యాక్రాంతం అవుతున్నాయని చెబుతున్న ఇన్నాళ్లు ఏం చేశారని నిలదీశారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ నేతల ఫాంహౌజ్ సందర్శన పెద్ద జోక్ అని బండి సంజయ్ అంటున్నారు. కేసీఆర్ ఫాంహౌజ్ ఏమైనా టూరిజం కేంద్రమా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ భూములను సందర్శించడానికి మీకు అధికారం ఎక్కడిదని కాంగ్రెస్ నేతలను ప్రశ్నించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఫాంహౌజ్ భూములను సందర్శిస్తే అర్ధం చేసుకోవచ్చు. కానీ అధికారం మీ చేతుల్లోనే ఉంది కదా.. ఫాంహౌజ్ లో ప్రభుత్వ భూములుంటే అధికారులను పంపి స్వాధీనం చేసుకోండని సవాల్ విసిరారు..
మొత్తంమీద కాంగ్రెస్ నేతల ఫామ్ హౌస్ యాత్రతో బీఆర్ఎస్ కీలక నేతల ఆస్తుల చిట్టా బయటపడుతోంది. హైదరాబాద్ చుట్టు పక్కలా ప్రాంతాల్లో ఎవరెవరికి ఎన్ని ఫామ్ హౌస్లో ఎలా వచ్చాయో అని కాంగ్రెస్ నేతలు బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దాంతో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నేతల ఫామ్ హౌస్లను బయటపెట్టేందుకు బీఆర్ఎస్ రెడీ అవుతోంది. ముఖ్యంగా మంత్రులు, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలే టార్గెట్గా బీఆర్ఎస్ బస్సుయాత్ర ఉండే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అయితే బీఆర్ఎస్ నేతల ఫామ్ హౌస్ యాత్రకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇస్తుందా..! లేక ఎక్కడికక్కడా కట్టడి చేస్తారా అనేదానిపై ఆసక్తి నెలకొంది..