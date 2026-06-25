Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /BRS KTR: కార్యకర్తలే పార్టీకి మూలస్తంభాలు.. ఎస్ఐఆర్ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ ఆసక్తి కర వ్యాఖ్యలు..

BRS KTR: కార్యకర్తలే పార్టీకి మూలస్తంభాలు.. ఎస్ఐఆర్ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ ఆసక్తి కర వ్యాఖ్యలు..

Ktr emotional speech: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. కార్యకర్తలకు సరైన న్యాయం జరగలేదనడంలో వాస్తవం ఉందన్నారు. కానీ వచ్చే ఎన్నికలలో అది జరగదని భరోసా ఇచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 25, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:54 PM IST
BRS KTR: కార్యకర్తలే పార్టీకి మూలస్తంభాలు.. ఎస్ఐఆర్ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ ఆసక్తి కర వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: brsktr(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EPFO సభ్యులకు బిగ్ అలర్ట్.. మూడు రోజుల పాటు ఆన్ లైన్ సేవలు బంద్.. ఎప్పటి నుంచి అంటే.
Employees6 min ago
2
Lpg supply restrictions19 min ago
3
Earthquake32 min ago
4
Krishi Thapanda34 min ago
5
BRS KTR47 min ago