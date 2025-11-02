KTR HYDRAA: పేదలపై హైడ్రా దౌర్జన్యకాండ.. బాధితులకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భరోసా

HYDRAA Atrocities: 'పేదవాడికి ఒక న్యాయం.. ఉన్నవాడికి ఒక న్యాయం.. ఇది రేవంత్ రెడ్డి తీరు. హైడ్రా బాధితుల బాధ అందరికీ అర్ధం కావాలి. పేదవాడి ఇంటికి బుల్డోజర్ వచ్చింది.. ఆ బిల్డర్ల జోలికి ఎందుకు వెళ్లలేదో ప్రభుత్వం చెప్పాలి' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ నిలదీశారు. 'పేదల ఇళ్లను రేవంత్ రెడ్డి కూల్చేశాడు. ప్రభుత్వానికి అంతా సమానమైతే పెద్ద వాళ్ల జోలికి ఎందుకు వెళ్లలేదు? వారికి ఎందుకు నోటీసులు ఇవ్వలేదు' అని ప్రశ్నించారు. పెద్ద పెద్ద బిల్డర్ల జోలికి ఎందుకు వెళ్లలేదని అడిగారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో ఆదివారం హైడ్రా ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించారు. హైడ్రా అరాచకాలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. అనంతరం కొంత మంది హైడ్రా బాధితులతో కేటీఆర్ మాట్లాడి.. హైడ్రా అరాచకాలు ఎలా ఉన్నాయో వివరించారు. ఈ సందర్భంగా హైడ్రా బాధితుల కన్నీళ్లు.. వేడుకోలుతో అక్కడ భావోద్వేగ వాతావరణం ఏర్పడింది.
ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'హైడ్రా పేరుతో ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాలకు, మూసీతో, హైడ్రాతో ఎంతో మంది బాధితులుగా మారారు. కేసీఆర్ హయాంలో ఎక్కడ చూసిన కట్టడాలే కనిపిస్తాయి. హైదరాబాద్లోనే లక్ష డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు కట్టించాం. వైట్ హౌస్ను తలదన్నేలా సచివాలయం కట్టాం. దేశంలోనే అతిపెద్ద పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ కట్టుకున్నాం. హైదరాబాద్లో 42 ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్లు కట్టుకున్నాం. ప్రతి జిల్లాలో కలెక్టరేట్లు కట్టుకున్నాం, నీటి ప్రాజెక్టులు కట్టుకున్నాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వివరించారు.
'ఒకటీ రెండు కాదు.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడికక్కడ కొత్త నిర్మాణాలు చేసుకున్నాం. ఈ రెండేళ్లలో రేవంత్ రెడ్డి ఒక్క ఇటుక పెట్టలేదు.. ఒక్క కొత్త కట్టడం లేదు. రెండేళ్లలో రేవంత్ రెడ్డి చేసింది కూలగొట్టడమే. రేవంత్ రెడ్డి దుర్మార్గంతో జరిగిన అన్యాయానికి ఎంతో మంది బాధితులుగా మారారు. 500 రోజుల్లో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రానుంది. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం చేస్తాం' అని హైడ్రా బాధితులకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ భరోసా ఇచ్చారు.
'పేదలకు న్యాయం చేయాలనుకుంటే.. ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లలో సమావేశాలు ఎందుకు పెడుతున్నట్లు? రూల్స్ అతిక్రమిస్తే కాపాడాలని మనమేం చెప్పట్లేదు. పేదల ఇళ్లు కూలగొట్టలేదని హైడ్రా కమిషనర్ చెబుతున్నారు. పేపర్లు, కోర్టు తీర్పులు ఉన్నా కూడా.. టైమ్ ఇస్తే కోర్టుకు వెళ్లి స్టే తెచ్చుకుంటారని చెబుతున్నారు. ఇలా చేస్తుంటే ప్రజాస్వామ్యం ఎందుకు? కోర్టులు ఎందుకు?' అని హైడ్రా తీరుపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
చెరువును పూడ్చి ఇల్లు కట్టిన పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లే ధైర్యం హైడ్రా కమిషనర్ చేస్తారా? అని సూటిగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. గడ్డంవివేక్ కూడా హిమాయత్ సాగర్ చెరువు వద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నారని.. వీళ్లను ముట్టే ధైర్యం హైడ్రా చేస్తుందా? అని కేటీఆర్ నిలదీశారు. రేవంత్ రెడ్డి అన్న తిరుపతి రెడ్డి దుర్గం చెరువు ఎఫ్టీఎల్ లోపల ఇల్లు కట్టుకున్నారని తెలిపారు. పేదలకు అసలు టైమ్ ఇవ్వరు.. తిరుపతి రెడ్డికి టైమ్ ఇచ్చి కోర్టుకు వెళ్లి స్టే తెచ్చుకునే లా చేస్తారు? అని ప్రశ్నించారు.
'పట్నం మహేందర్ రెడ్డి చెరువు మధ్యలోనే ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ఆయనకు నోటీసులు ఇచ్చే దైర్యం హైడ్రాకు ఉందా? గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి చెరువులోనే ఇల్లు కట్టుకున్నారు. వాళ్ల దగ్గరకు వెళ్లి.. వారికి నోటీసులు ఇచ్చే దమ్ము అధికారులకు ఉందా? పెద్ద పెద్ద ఫామ్ హౌజ్లు, ఇళ్లు కట్టుకున్నా అడిగే వారు లేరు. గాజులరామారంలో ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ కబ్జా చేసిన 11 ఎకరాలకు ప్రభుత్వమే అండగా ఉంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వివరించారు.
