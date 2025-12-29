KTR: రైతుబంధు పాలన పోయింది రాబందు పాలన వచ్చింది: కేటీఆర్

KTR vs Revanth Reddy: రెండేళ్లలో రెండున్నర లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణకు ఏం చేశాడో చెప్పాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సవాల్ చేశారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అప్పులపై చెప్పిన తప్పుడు లెక్కలన్నింటినీ ప్రజలు గుర్తిస్తున్నారని.. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని అమలు చేయదని ప్రకటించారు. రైతులకు రైతుబంధు, వృద్ధులకు పిన్షన్లు ఇవ్వరు, మహిళలకు రెండున్నర వేలు చేతులెత్తారు అని విమర్శించారు.
'కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి రెండేళ్లు అయింది కానీ ఇప్పటికీ ఏ ఒక్క హామీ నెరవేరలేదు. రైతుబంధు కాలన పోయింది రాబందు పాలన వచ్చింది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అత్యధిక మంది పండించే పత్తి పంట కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేయడం లేదు. రేవంత్ రెడ్డి వచ్చాక పత్తి రైతు చిత్తైపోయాడు. సోయా రైతులు పట్టించుకునే వాళ్లు లేరు' అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్ర రైతులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడని విమర్శించారు. తెలంగాణ రైతన్న కేసీఆర్ పాలనలో రాజు లెక్క ఉండేవాడు.. సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అన్ని ఇంటి ముందుకు వచ్చేవి' అని కేటీఆర్ వివరించారు. అందుకే ఏనాడూ తెలంగాణలోని రైతన్న కేసీఆర్ మీద కోపంతో లేడు అని స్పష్టం చేశారు.
తెలంగాణ భవన్లో బోథ్ నియోజకవర్గ పరిధిలో గెలిచిన నూతన సర్పంచ్ల ఆత్మీయ సన్మాన సమావేశంలో పాల్గొని భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'రైతుబంధు ఇచ్చిన రైతు బీమా ఇచ్చినా 7000 కేంద్రాలు పెట్టి కొనుగోలు పంట కొనుగోలు చేసిన అన్ని రైతన్న కోసమే చేసిన గొప్ప నాయకుడు కేసీఆర్. గోదావరి, కృష్ణా నదులపై సాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేశారు. కాళేశ్వరం కట్టి బ్రహ్మాండంగా పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టును 90 శాతం పూర్తి చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాలను తలదన్ని దేశంలోనే అత్యధికంగా ధాన్యం ఉత్పత్తి చేసిన రాష్ట్రంగా నిలిచింది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వివరించారు.
'అదిలాబాద్ జిల్లాలో కేవలం కొన్ని వేల ఓట్లతో అదిలాబాద్ ఖానాపూర్, కాగజ్నగర్ వంటి నియోజకవర్గాలు కోల్పోయాం. చిన్న పొరపాట్లతో ఈ సీట్లన్నీ కోల్పోయాం కానీ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వెంట ఉన్నామని తేల్చి చెప్పారు' అని కేటీఆర్ తెలిపారు. రెండేళ్లయిపోయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది ఏం లేదని.. రెండేళ్ల తర్వాత కచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని.. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
'ఎమ్మెల్యే అనిల్ యాదవ్ పేదవాడు కావచ్చు కానీ మంచి క్యారెక్టర్, మంచి మనసున్న నాయకుడు. అలాంటి నాయకుడిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత పార్టీ పైన పార్టీ శ్రేణులపై ఉంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. కేసీఆర్ పాలనలో అదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాను అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేశామని గుర్తుచేశారు. కానీ బీజేపీ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని తెరుస్తామని చెప్పి స్వయంగా అమిత్ షా మాట ఇచ్చి తప్పిండు అని.. తెలంగాణతో పాటు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి తీవ్రంగా నష్టం చేస్తున్న బీజేపీకి కాంగ్రెస్ మద్దతు పలుకుతోందని మండిపడ్డారు. కాటన్ కార్పొరేషన్ పత్తి కొనుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజు నిలదీయలేదని తెలిపారు. దీనిపైన కూడా మనమే రోడ్డు ఎక్కి ధర్నాలు చేయవలసి వచ్చిందని చెప్పారు.
