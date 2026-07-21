/అందరినీ మోసం చేసిన రేవంత్‌ రెడ్డి.. మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమే: కేటీఆర్‌

BRS Party Rythu Sadassu: రైతులను కాకుండా తెలంగాణలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలకు హామీలు ఇచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరినీ మోసం చేశారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ నాయకులను ఉరికించి తరిమికొట్టాలని రైతులకు పిలుపునిచ్చారు. యువత చేతికి రేవంత్ రెడ్డి దొరికితే పొట్టు పొట్టు కొట్టేటట్టు ఉన్నారని చెప్పారు. మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చేది కేసీఆర్ అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పూర్తి విశ్వాసం ప్రకటించారు.
మంచిర్యాల జిల్లా లక్సెట్టిపేటలోని మంగళవారం జరిగిన రైతు సదస్సులో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'యువతకు యువత డిక్లరేషన్ పేరిట చేసిన మోసం పైన యువసంగ్రామ సదస్సు తో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టాం. అక్కడ వచ్చిన యువత కాంగ్రెస్ను.. ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డిని ఎండగట్టారు. యువత చేతికి రేవంత్ రెడ్డి దొరికితే పొట్టు పొట్టు కొట్టేటట్టు ఉన్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
తెలంగాణలో మళ్లీ రైతు ప్రభుత్వం రావాలి అంటే కాంగ్రెస్ నాయకులను ఉరికించి తరిమివేయాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ రైతులకు పిలుపునిచ్చారు. అప్పుడే తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో రైతు ప్రభుత్వం తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందని ప్రకటించారు. తెలంగాణ యువత, రైతులు కలిసి కన్నెర్ర చేస్తే కాంగ్రెస్ నాయకులు బయటికి కూడా రాలేరని పేర్కొన్నారు. 'ఇప్పటికే 31 నెలలు అన్ని వర్గాలను మోసపెట్టింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇక మిగిలింది 29 నెలలు మాత్రమే. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోయింది' అని సిరిసిల్ల బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ విమర్శించారు.
ఒకవైపు యూరియా కష్టాలు,
ఇంకోవైపు కరెంటు కష్టాలు,
మరోవైపు సాగునీటి కోసం తండ్లాట..
ఇన్ని గండాలను దాటి రైతులు పంటలు పండిస్తే..
రేవంత్ రెడ్డి అనే గండాన్ని మాత్రం దాటలేకపోయారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పంటలు కొనక ఒక్క రోజే నలుగురు రైతులు చనిపోతే..
రేవంత్ రెడ్డికి చీమ కుట్టినట్లయినా లేదు.… pic.twitter.com/YJDUwRhukA
— BRS Party (@BRSparty) July 21, 2026
'మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే మంచి పనులు చేయాలి, కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలి. కానీ మా పార్టీ నేతలను ప్రజలను వేధిస్తే ఊరుకునేది లేదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హెచ్చరించారు. 'మంచిర్యాలలో పార్టీ శ్రేణులను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రతి ఒక్కరి పేరు రాసి పెట్టుకోండి. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పోలీసులను, అధికారులను వేధించిన వారిని వదిలిపెట్టేదే లేదు' అని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పోలీసులు ప్రజల కోసం పని చేయాలి కాంగ్రెస్ కోసం కాదని హితవు పలికారు.
'ఈ దుర్మార్గపు రాక్షస కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అండగా నిలబడకండి లేకుంటే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు అవుతాయి. యువత ఎలా తిరగబడిందో దేశ రాజధానిలో చూస్తున్నాం. ఢిల్లీలో వేల మంది పిల్లలు పార్లమెంట్ దగ్గర నిలబడి కేంద్రాన్ని గడగడలాడించిరో చూస్తూ ఉన్న చూశాం. తెలంగాణలో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. యువత ఆకాంక్షలను పట్టించుకోకుంటే తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో మాదిరి ఉవ్వెత్తున ఎగిసి పడుతుందని ప్రకటించారు.
'కాంగ్రెస్, బీజేపీలను తన్ని తరిముతుంది. ఉడుకు నెత్తురుతో యువత కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో మరోసారి తిరగబడే రోజు దగ్గరలో ఉన్నది. యువత, రైతులు తిరగబడితే ఒక్క కాంగ్రెస్ నాయకుడు కూడా బయటికి తిరగలేరు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి' అని కాంగ్రెస్ నాయకులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువుతో రైతులు అల్లాడుతున్నారు. ప్రభుత్వం పంటలు కొనుగోలు చేయక నిర్లక్ష్యం చేయడంతో నలుగురు రైతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు' అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'రైతు కుటుంబాలకు న్యాయం జరగాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ 8 గంటలు ధర్నా చేసినా ప్రభుత్వం మనసు కరగలేదు. రెండున్నర నెలలు గడిచిన రైతు కుటుంబాలను ఆదుకునే సోయి ప్రభుత్వానికి లేదు. కిరాతకమైన ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో పాలిస్తుంది' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు. 'దుకాణంలో దొరికే యూరియాను యాప్ ఇస్తూ ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు. ఓటేసిన పాపానికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కాటేస్తుంది. కరువుకి పరిష్కారమైన కాళేశ్వరంపై చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్నారు' అని కాంగ్రెస్ నాయకులపై మండిపడ్డారు.
కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువుతో తెలంగాణ రైతులు అల్లాడుతున్నారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పంటలు కొనుగోలు చేయక నిర్లక్ష్యం చేయడంతో.. పంటను కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో నలుగురు రైతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
రైతు కుటుంబాలకు న్యాయం జరగాలని బీఆర్ఎస్ నాయకులు 8 గంటల పాటు ధర్నా చేసినా.. కాంగ్రెస్… pic.twitter.com/9Z5Ys1QswL
— BRS Party (@BRSparty) July 21, 2026
'కాళేశ్వరంలో పంపులు ఆన్ చేస్తే ఎల్లంపల్లికి నీళ్లొచ్చే అవకాశం ఉంది. కన్నెపల్లి వద్ద 94 మీటర్ల ఎత్తులో నీరు పారుతున్నాయి. అన్నారం, సుందిళ్ల, మేడిగడ్డ బ్యారేజీలు సమన్వయంతో నడిపిస్తే రోజుకు 3 టీఎంసీల ఎత్తిపోయవచ్చు. రెండు పిల్లర్లు కుంగితే.. 36 నెలల్లో ఎందుకు రిపైర్ చేయడం లేదని రైతులు నిలదీస్తున్నారు. కుంగిన రెండు పిల్లర్లు రూ.400 కోట్లతో తిరిగి కడుతామంటే బెదిరించి పంపించేశారు' అని రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలను మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు.