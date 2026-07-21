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అందరినీ మోసం చేసిన రేవంత్‌ రెడ్డి.. మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమే: కేటీఆర్‌

KTR Fire On Revanth Reddy And Congress Party: ఒక్క రైతులకే కాకుండా అన్ని వర్గాలకి హామీలిచ్చి రేవంత్‌ రెడ్డి మోసం చేశాడని.. మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమేనని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులను రైతులు ఉరికించి తరిమికొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 21, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:10 PM IST
అందరినీ మోసం చేసిన రేవంత్‌ రెడ్డి.. మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమే: కేటీఆర్‌
Image Credit: KTR In Rythu Sadassu (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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అందరినీ మోసం చేసిన రేవంత్‌ రెడ్డి.. మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమే: కేటీఆర్‌
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