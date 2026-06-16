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KTR: పోలీస్ ఉద్యోగాలపై రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ హితవు.. 'నిరుద్యోగులను 5 వేల పోస్టులతో మోసం చేయొద్దు'

KT Rama Rao: Dont Cheat With just 5000 Posts Must Fill 20000 Constable Jobs: ఉద్యోగాల పేరిట మరోసారి నిరుద్యోగులను రేవంత్‌ రెడ్డి మోసం చేస్తుండడాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఖండించారు. 5 వేల పోస్టులతో మోసం చేయొద్దని 20 వేల కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 16, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:51 PM IST
KTR: పోలీస్ ఉద్యోగాలపై రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ హితవు.. 'నిరుద్యోగులను 5 వేల పోస్టులతో మోసం చేయొద్దు'
Image Credit: KTR On Police Recruitment

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR: రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ హితవు.. 'నిరుద్యోగులను 5 వేల పోస్టులతో మోసం చేయొద్దు'
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