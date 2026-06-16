KTR: పోలీస్ ఉద్యోగాలపై రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ హితవు.. 'నిరుద్యోగులను 5 వేల పోస్టులతో మోసం చేయొద్దు'

Police Aspirants Protest: ఏడాదికి రెండు లక్షలు ఉద్యోగాలు అంటూ హామీ ఇచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేయడంపై నిరుద్యోగులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఆందోళన చేస్తుండగా వారికి అండగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ నిలిచారు. నిరుద్యోగులపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లాఠీఛార్జ్ ప్రయోగించడాన్ని ఖండించారు. ఇది అత్యంత హేయమైన చర్యగా ప్రకటించారు. 5 వేల పోస్టులతో మరో మోసం చేయొద్దని.. 20,000 కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని మాజీ మంత్రి డిమాండ్ చేశారు.
లాఠీచార్జ్ ఖండన
హైదరాబాద్లోని దిల్సుఖ్నగర్లో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల అభ్యర్థులు ఆందోళన చేయగా.. పోలీసులు లాఠీచార్జి చేయడాన్ని ఖండిస్తూ కేటీఆర్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. దిల్సుఖ్నగర్లో తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం, ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న నిరుద్యోగ యువతపై, పోలీస్ అభ్యర్థులపై ప్రభుత్వం పోలీసులను ప్రయోగించి లాఠీఛార్జ్ చేయించడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న అభ్యర్థులను వీధుల వెంట వెంటాడి వేటాడటం, అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అహంకారానికి, నిరంకుశత్వానికి నిదర్శనమని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
పోలీసులతో అణగదొక్కడమే ఇందిరమ్మ పాలనా?
విద్యార్థులను నిరుద్యోగులను పోలీసులతో అణగదొక్కడమే కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీ ఇచ్చిన ఇందిరమ్మ ప్రజా పాలననా అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్తో పాటు అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యార్థులు ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయాలని అనేక రోజులుగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 20 వేల కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాల్సిందేనని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
20 వేల పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులు
'ఎన్నికల ముందు ఒకే ఏడాది రెండు లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ, 'మెగా నోటిఫికేషన్లు', 'జాబ్ క్యాలెండర్' అంటూ కోతలు కోసి.. నిరుద్యోగ యువతను మభ్యపెట్టి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, నేడు నిరుద్యోగుల నోట్లో మట్టి కొడుతోంది' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రంలో 20 వేలకు పైగా పోలీస్ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నా.. 5 వేల పోస్టులతో చేతులు దులుపుకోవాలని చూడడం అన్యాయమని తెలిపారు. సుదీర్ఘకాలంగా కోచింగ్ సెంటర్లలో శిక్షణ తీసుకుంటూ.. ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న అభ్యర్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని వెంటనే 20,000 పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తూ మెగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
తక్షణమే విడుదల చేయాలి
దిల్సుఖ్నగర్లో హక్కుల కోసం పోరాడిన నిరుద్యోగ జేఏసీ నేతలను, విద్యార్థులను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి పలు పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించడాన్ని కేటీఆర్ తప్పుపట్టారు. అరెస్టయిన ప్రతి ఒక్క నిరుద్యోగ బిడ్డను బేషరతుగా తక్షణమే విడుదల చేయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. లాఠీలతో నిరుద్యోగుల గొంతు నొక్కాలని చూస్తే ఈ ప్రభుత్వానికి కాలం దగ్గరపడినట్టేనని హెచ్చరించారు.
లాఠీలతో అణచివేయలేరు
నిరుద్యోగుల ఆవేదనను, వారి న్యాయమైన డిమాండ్లను లాఠీలతో అణచివేయలేరని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా తన మొండివైఖరి వీడి 20 వేల కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీ చేయాలని కోరారు. అంతేకాకుండా వయో పరిమితి సడలింపు చేసి నిరుద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్లను నెరవేర్చకపోతే.. నిరుద్యోగ, విద్యార్థి సమాజానికి అండగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటుందని ప్రకటించారు. భవిష్యత్లో తీవ్రస్థాయిలో ఉద్యమం చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హెచ్చరించారు.