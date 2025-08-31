English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR: అసెంబ్లీలో కాళేశ్వరంపై రేవంత్‌ రెడ్డి కుట్ర.. మరో భారీ ఉద్యమం చేస్తాం

KTR Fire On Revanth Reddy Failures In Kaleshwaram Project: అసెంబ్లీ వేదికగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై తప్పుగా చూపించడాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గట్టిగా బదులిచ్చింది. చర్చకు సమయం ఇవ్వకపోవడంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు వాకౌట్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 31, 2025, 11:15 PM IST

Kaleshwaram Project: తెలంగాణకు జీవ ప్రదాయిని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై రేవంత్‌ రెడ్డి చేస్తున్న కుట్ర.. కక్షపూరిత.. నిరాధార ఆరోపణలు నిరూపిస్తుంటే సమయం ఇవ్వకుండా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గొంతు నొక్కుతున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. రేవంత్‌ రెడ్డి కుట్రపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ అసెంబ్లీ నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు వాకౌట్‌ చేశారు. అనంతరం హైదరాబాద్‌లోని గన్‌పార్క్‌ వద్ద పీసీ ఘోష్‌ రిపోర్టును చెత్తబుట్టలో వేశారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కీలక ప్రసంగం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

'శాసనసభలో మా పార్టీ గొంతు ప్రజాస్వామికంగా నొక్కారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని కుట్రలు చేసినా కాలేశ్వరాన్ని కాపాడుకుంటాం. కాంగ్రెస్, బీజేపీ కలిసి కాళేశ్వరాన్ని శాశ్వతంగా మూసేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. తెలంగాణ రైతుల వరప్రదాయినీ కాళేరాన్ని కాపాడుకోవడానికి అవసరమైతే ప్రజా ఉద్యమం చేస్తాం. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఎత్తిపోతల పథకం, ఇంజనీరింగ్ మార్వెల్ కాళేశ్వరాన్ని కాపాడుకుంటాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. కాళేశ్వరంపై కాంగ్రెస్ చేస్తున్న కుట్రలపై తదుపరి కార్యాచరణ పార్టీలో చర్చించిన నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.

'బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గొంతును అసెంబ్లీలో నొక్కారు. స్పీకర్ ఏ మాత్రం సంబంధం లేనట్టుగా వ్యవహరించారు. హరీశ్‌ రావు ఒకరు మాట్లాడితే ముఖ్యమంత్రితో సహా మంత్రులంతా మాట్లాడారు. కానీ ఎన్ని రకాల కుట్రలు చేసినా ప్రజల తరఫున, ప్రజలకు జరిగిన మేలును మరోసారి గుర్తుచేస్తూ అసెంబ్లీలో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. 'కాళేశ్వరంపై జరుగుతున్న కుట్రను ప్రజల్లో ఎండగడతాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కూల్చి ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ చేస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది' అని కేటీఆర్‌ వివరించారు.

'గతంలో జరిగిన ప్రమాదం కూడా కాంగ్రెస్ నాయకత్వమే కుట్ర చేసి మేడిగడ్డ బ్యారేజీ నష్టానికి కారణమైందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కాళేశ్వరాన్ని పూర్తిగా, శాశ్వతంగా బంద్ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు, రైతన్నలకు వరప్రదాయనిగా మారిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కాపాడుకునేందుకు అవసరమైతే ప్రత్యేకంగా ఒక ఉద్యమం చేయాల్సి వస్తే చేస్తాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. లక్షల ఎకరాల సాగునీటి సౌకర్యాన్ని, రైతన్నల భవిష్యత్తును, మొత్తంగా తెలంగాణ సాగునీటి రంగ భవిష్యత్తును కాపాడుకుంటామని తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana AssemblyHarish RaoKT Rama RaoKaleshwaram Projectbrs party

