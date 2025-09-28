English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR: రేవంత్ అహంభావం వల్లే తెలంగాణకు రూ.15,000 కోట్ల నష్టం: కేటీఆర్...

KTR Fires On CM Revanth: రేవంత్ మితిమీరిన అహంభావం వల్లే రాష్ట్ర అభివృద్ధి కుంటుపడిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణకు రూ.15 వేల కోట్ల నష్టం కూడా వాటిల్లిందని ఆయన ఫైర్ అయ్యారు. దీనిపై ఎక్స్‌ వేధికగా కూడా కేటీఆర్ పోస్ట్ చేశారు. అది వైరల్ అవుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 28, 2025, 10:35 AM IST

Trending Photos

DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
6
Rs 10 coin
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
KTR: రేవంత్ అహంభావం వల్లే తెలంగాణకు రూ.15,000 కోట్ల నష్టం: కేటీఆర్...

 KTR Fires On CM Revanth: మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విమర్శలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి మితిమీరిన అహంభావం వల్ల రాష్ట్ర అభివృద్ధి కుంటుపడింది. రూ. 15 వేల కోట్ల భారం కూడా పడిందని ఆరోపించారు. ఇదంతా సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మితిమీరిన అహంభావం వల్ల ఇలా జరిగిందన్నారు. ఇది తెలంగాణ అభివృద్ధికి అడ్డుపడుతోందని ఎద్దేవా చేశారు. ఏకపక్ష నిర్ణయంతో మెట్రో ఎయిర్పోర్ట్ లైన్లు కూడా రద్దు చేశారు. ప్రధానంగా తన రియల్ ఎస్టేట్ అవసరాల కోసమే ఉనికిలో లేని నాలుగోవ నగరం కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. అటువైపుగా మళ్ళిస్తున్నారన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 ఇక తెలంగాణలో కూడా మూసీ నదికి వరదలు రావడానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిర్లక్ష్యం కారణమని కేటీఆర్ విమర్శించారు. మూసి సుందరీ కరణ పేరుతో రూ. 1.5 లక్షల కోట్లు దోచుకోవడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగానే సంక్షోభమని ఆయన అన్నారు. ఏళ్ల క్రితం మూసి వరదలు అరికట్టడానికి ఉస్మాన్‌ సాగర్, గండిపేట జలాశయాలు నిర్మించింది నిజాం ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు మూసి నియంత్రించటానికి జలాశయం నుంచి నీరు విడుదల చేయాలి సుందరినీ కరణ అంటూ ఆ నీళ్లు ఇప్పుడు బలవంతంగా ఆపారు అని ధ్వజమెత్తారు.

 దీంతోపాటు మెడిగడ్డ వద్ద అక్రమ కేసులు పెడతామని  ఎల్‌ అండీ టీ వంటి కార్పొరేట్ సంస్థను కూడా రేవంత్ సర్కార్ బెదిరించింది. ఇది కేవలం వారి భారీ ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. అంతేకాదు రాజకీయ ప్రయోజనాలు లబ్ధి కోసం కమిషన్ల కోసమే ఈ విధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తుందని కేటీఆర్ విమర్శించారు.
 మొత్తానికి ఎల్‌ అంటీ టీ ప్రతిష్టను దిగజార్చారు. వారికి తెలంగాణ ప్రజల మాదిరి రేవంత్‌ను భరించాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే రాష్ట్రం నుంచి అది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సీఎం మితిమీరిన అహంభావం వల్ల చెల్లింపుదారులపై రూ.15000 కోట్లు అప్పుల భారం కూడా పడింది. ఇదంతా ప్రభుత్వం చేతకాని తనం వల్లే జరిగిందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ కూడా నిలిచిపోయింది. దీంతో పాటు ఆరోగ్యశ్రీ పథకం సంగతి ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు? ఆరు గ్యారెంటీలు ప్రస్తుతానికి అటకేక్కాయి రుణాన్ని భరించలేక రేవంత్ రెడ్డి నిధులు లేవంటూ చెబుతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి నిధులు ఉన్నాయి ఆయన అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్నారన్నారు

Also Read:  కొత్త ఇంటికి మారినప్పుడు ఆధార్‌ కార్డుపై అడ్రస్‌ ఎలా మార్చుకోవాలి తెలుసా? సింపుల్‌ స్టెప్స్‌..  

Also Read:  భారీ వరద.. మూసీలో బుసలు కొడుతూ బయటకు వచ్చిన కొండచిలువ, స్థానికుల బెంబేలు వీడియో వైరల్

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

ktr fires on revanth reddyKTR vs Revanth political warTelangana ₹15000 crore lossKTR Latest Speech

Trending News