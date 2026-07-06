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Brs Ktr: బీఆర్ఎస్‌ను బద్నాం చేయడమే సీఎం రేవంత్ పని.!. కాంగ్రెస్ పాలనపై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. ఏమన్నారంటే..?

Ktr on cm revanth reddy: ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన హమీలు నెరవెర్చమంటే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ ను బద్నాం చేయడమేపనిగా పెట్టుకున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ పాలనపై నిప్పులు చెరిగారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 06, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:20 PM IST
Brs Ktr: బీఆర్ఎస్‌ను బద్నాం చేయడమే సీఎం రేవంత్ పని.!. కాంగ్రెస్ పాలనపై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. ఏమన్నారంటే..?
Image Credit: ktr(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Brs Ktr: బీఆర్ఎస్‌ను బద్నాం చేయడమే సీఎం రేవంత్ పని.. కాంగ్రెస్ పాలనపై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. ఏమన్నారంటే..?
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