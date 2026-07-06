Ktr fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాకరేపుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ఈ క్రమంలో గత పాలకుల వల్లే తెలంగాణ అప్పులు కూపంగా మారిపోయిందని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరోపణలు చేస్తుంది. మరోవైపు పాలన చాతకక తమపై అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ కౌంటర్ లు ఇస్తుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. కేటీఆర్ మరోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు. మల్లాపూర్లో జరిగిన హమాలీ యూనియన్ మహాసభలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై నిప్పులు చెరిగారు. రైతులకు తమ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందన్నారు.
మీరు వడ్ల బస్తాలు మోసి కష్టపడ్డారని రైతుల గురించి మాట్లాడారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ కూడా సంచులు మోస్తు కష్టపడుతున్నాడని కానీ ఆయన ఏం సంచులు మోస్తున్నాడో, ఎక్కడకు వెళ్తున్నాడో నాకంటే మీకు బాగా తెలుసని సెటైర్లు వేశారు. ఢిల్లీలో ఉన్న పెద్దల కోసం డబ్బుల మూటలు మోసి మోసి తను కష్టపడుతున్నట్లు సీఎం రేవంత్ భావిస్తున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు కన్నెపల్లి వద్ద రెండు పంపులు స్టార్ట్ చేస్తే తెలంగాణ మొత్తం సుభిక్షం అవుతుందని చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు పట్టించుకొవడంలేదన్నారు. బీఆర్ఎస్ ను బద్నామ్ చేయడమే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పెట్టుకోవడం జరిగిందని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
ఇక ఈ గొడవ అంతా ఎందుకని నీళ్లే ఇవ్వకపోతే ఏ గొడవ ఉండదని, ఇవాళ నీళ్లు ఉండి కూడా పంటలను ఎండబెడుతున్నాడని, రైతులను అరిగోస పెడుతున్నాడంటూ మండిపడ్డారు. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రైతులను తొక్కుతున్నాడని, BRS హయాంలో ఉన్న రేట్లు, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత భూములకు పూర్తిగా పడిపోయిన పరిస్థితి నెలకొందని అన్నారు. మా మీద ముఖ్యమంత్రి ఎన్ని కేసులు పెట్టుకున్న, మాకేం పర్వాలేదన్నారు. ఒకవేళ మీ మీద కేసులు పెడితే మాత్రం తన వీపు సాపవుతుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి బాగా తెలుసన్నారు.
గతంలో హమాలీలు ఎన్నో విధాలుగా ఇబ్బందులు పడ్డారని గుర్తు చేశారు. కేసీఆర్ దయతో 8 రూపాయలు ఉన్న రేట్లను 26 రూపాయలకు పెంచడం జరిగిందని అది కేసీఆర్ ఘనతగా వారు బావించి సంతోషపడ్డారు. 250 శాతం రేట్లు పెంచుకున్నామని హమాలీలు సంబర పడ్డారని గుర్తు చేశారు. ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రేట్లు పెరిగితే, కేసీఆర్ వచ్చాక రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రేట్లు పెంచుకొని చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం అని హమాలీ కార్మికులు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
హమాలీ కార్మికులకు ఆరోగ్య భద్రతతో పాటు ఏ రకమైన సమస్యలు ఉన్నా నెరవేర్చే బాధ్యత మనదన్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగరడం తధ్యం అని, అంతే కాకుండా హమాలీల సమస్యలు తీర్చడం సైతం జరుగుతుందని.. ఒక్కటి కూడా వదిలి పెట్టకుండా అన్ని తీర్చే బాధ్యత నాదని భరోసా ఇచ్చారు. తెలంగాణలో కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత ఏ తీరుగా వడ్లు పండాయో మీ అందరికీ తెలుసన్నారు., ఏ విధంగా పంటలు సస్యశ్యామలంగా మారాయో మీ అందరికీ తెలుసన్నారు. సాగు విస్తీర్ణం సైతం ఎంతో పెరిగిందన్నారు.
కేసీఆర్ వచ్చాక ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు అన్నం పెట్టే విధంగా అటు రైతులు కష్టపడితే, ఇటు బస్తాలు మోసి మోసి హమాలీ కార్మికులు మీ వీపు కాయలు కాసిన పరిస్థితి నెలకొంది. నేడు రాష్ట్రంలో వర్షాలు లేక రైతులు ఆకాశాన్ని దిగాలుగా చూస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. నిన్న మేము కాలేశ్వరం లోని కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ సందర్శించడం జరిగింది, కానీ అక్కడ లక్ష క్యూసెక్కుల నీరు వృధాగా సముద్రంలో కలుస్తుందన్నారు. కేసీఆర్ సార్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైతే నీళ్లు ఉంటాయో గోదావరిలో, ఆ పాయింట్ ని వెతికి మరి పట్టుకొని అక్కడ కాలేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టడం జరిగిందన్నారు.
నిన్న మేము అక్కడి నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది, మా పైన ఏమైనా కోపం ఉంటే ఏమైనా కేసులు పెట్టుకోండి, అంతే కాకుండా మా మీద కోపం రైతుల మీద తీయొద్దని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగిందన్నారు. ఇప్పుడు నీళ్లిస్తే యూరియా ఇవ్వాలి, యూరియా ఇస్తే పంటలు పండుతాయి, పంటలు పండితే మద్దతు ధర ఇవ్వాలి, మద్దతు ధర ఇస్తే మళ్ళీ బోనస్ ఇవ్వాలి. ఇదంతా ఎందుకు అని నీళ్లు ఇవ్వడం లేదని కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు.
రాష్ట్రాన్ని నడిపే వ్యక్తి మంచి బుద్ధి కలిగిన వాడు ఉంటే, రాష్ట్రంలో పేదలు, పెద్దలు, హమాలీలు, మిల్లు యజమానులు అందరూ సంతోషంగా ఉంటారని కేటీఆర్ అన్నారు. పది సంవత్సరాలు కేసీఆర్ హయాంలో మనం అదే చూసాం, రైతులు బాగున్నారు, పారిశ్రామిక వేత్తలు బాగున్నారు, హమాలీలు బాగున్నారు, అందరూ బాగున్నారని గుర్తు చేశారు. బీఆర్ఎస్ కు అధికారం లేకపోయినప్పటికి ప్రజల్లో మమకారం మాత్రం పోలేదన్నారు.
ఈ రోజు 18వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామని హమాలీలు ఆహ్వానించారు. మా గుండెల్లో కేసీఆర్ను పెట్టుకున్నామని మీరు ఇక్కడికి రావాలని పిలిచిన హమాలీ కార్మికులకు కృతజ్ఞతలుని ఎమోషనల్ అయ్యారు. మీరంతా ఐక్యమత్యంగా, గట్టిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఇంకా రెండు సంవత్సరాల్లో ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ను ముఖ్యమంత్రిని చేసుకుందామని, ఏ చిన్న సమస్యలు ఉన్నా తప్పకుండా పరిష్కరించుకుందామని కేటీఆర్ ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు.
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