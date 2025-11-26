English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KCR Deeksha: నాన్న కేసీఆర్‌ను జైల్లో పెట్టింది ఇంకా మనసులో ఉంది: కేటీఆర్‌ భావోద్వేగం

KCR Deeksha: 'నాన్న కేసీఆర్‌ను జైల్లో పెట్టింది ఇంకా మనసులో ఉంది': కేటీఆర్‌ భావోద్వేగం

KTR Get Emotional On His Father Ex CM KCR Deeksha: తెలంగాణ ఉద్యమంలో తన తండ్రి దీక్ష చేపట్టే సమయంలో అరెస్ట్‌ చేసిన విధానాన్ని తలచుకుని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఈ ఘటనలు ఇంకా తన కళ్ల ముందు ఉన్నాయని నెమరు వేసుకున్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 26, 2025, 04:31 PM IST

KCR Deeksha: 'నాన్న కేసీఆర్‌ను జైల్లో పెట్టింది ఇంకా మనసులో ఉంది': కేటీఆర్‌ భావోద్వేగం

KCR Deeksha Diwas: 'తెలంగాణ వచ్చాడో కేసీఆర్ సచ్చుడో అనే నినాదంతో తెలంగాణ సమాజాన్ని కదిలించిన రోజు నవంబర్ 29వ తేదీ. ఆరోజు కేసీఆర్‌ను ఖమ్మం జిల్లాకు తరలించిన రోజు నా మనసులో ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంది. కేయూ దగ్గర విద్యార్థుల రాస్తారోకోలో నేనూ పాల్గొన్నా. మమ్మల్ని వరంగల్ సెంట్రల్ జైలులో పెట్టారు. 30 గంటల తర్వాత నన్ను విడుదల చేస్తే ఖమ్మం వెళ్లా. యుద్ధ భూమిని తలపించే విధముగా తెలంగాణ కదిలింది. శ్రీకాంతా చారి మరణంతో మలి దశ ఉద్యమం జరిగింది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు.

Also Read: KTR: స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై నమ్మించి గొంతు కోసిన రేవంత్‌ రెడ్డి: కేటీఆర్

వరంగల్‌ పర్యటనలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం నాయకులతో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సమావేశమై కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'ఈతరం పిల్లలకు కేసీఆర్‌ దీక్షా దివస్ గురించి తెలియదు. నా కొడుకు అప్పుడు 8 ఏళ్లు.. అలాంటి పిల్లలకు తెలియదు. దీక్షా దివస్ కేసీఆర్ పోరాట స్పూర్తితో.. ఆనాటి పోరాట స్ఫూర్తిని ఒకసారి తలచుకుందాం' అని పేర్కొన్నారు. 'తెలంగాణను రాచి రంపాన పెడుతున్న అంశాలను గుర్తు చేసుకుని పోరాట స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్దాం. ఏ దీక్షతో తెలంగాణ మలుపు తిరిగిందో ఆ దీక్షను గుర్తు చేసుకోవాలి. ఆ నాయకుడు కేసీఆర్‌కు అండగా నిలవాలి. ప్రజలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గురించి అర్ధం అయింది.. కేసీఆర్ మళ్లీ రావాలి అని కోరుకుంటున్నారు. చీకటిని చూస్తేనే వెలుగు విలువ తెలుస్తుంది.. బాధపడేది లేదు.. భయపడేది అంత కన్నా లేదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. 

Also Read: Bride Kidnap: తెలంగాణ ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకున్న ఆంధ్ర వధువు కిడ్నాప్‌.. వీడియో వైరల్

'పరిపాలన చేతకాక అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారు. ఉద్యమంలో ఎలా ముందు ఉన్నారో న్యాయవాదులు ముందు ఉంటున్నారు.. వాళ్లకు ధన్యవాదాలు చెప్పా. కేసీఆర్ ఆలోచనకు అనుగుణంగా కాకతీయ మెగా టెక్స్ టైల్ పార్కును నిర్మించారు. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు విద్య, ఉద్యోగ, రాజకీయ అవకాశాలు కల్పిస్తామని బీసీ ఓట్లను దండుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీ రిజర్వేషన్ విషయంలో ఐదు రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ చెప్పారు.

Also Read: Harish Rao: హరీశ్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కాంగ్రెస్‌ వాళ్లు కూల్చి ఉంటారేమో?

 

'42 శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం 160 కోట్లు ఖర్చుపెట్టారు.. బీహార్ లో రాహుల్ గాంధీ డబ్బా కొట్టారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన 24 శాతాన్ని 17 శాతానికి తగ్గించారు. బీసీలను మోసం చేసిన రేవంత్ సర్కార్‌ను ఏం చేయాలో నిర్ణయించుకోవాలి' అని ప్రజలకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ సూచించారు. కుల గణన చేసి బీసీల సంఖ్య తగ్గించారు .. రిజర్వేషన్లు తగ్గించారని వెల్లడించారు. తడిగుడ్డతో గొంతు కోసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి బీసీలు బుద్ధి చెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు.

'గల్లీ గల్లీలో రేవంత్‌ రెడ్డిని ఉరికించాం. కేసీఆర్ పోరాట స్పూర్తితో దీక్షా దివస్ స్పూర్తిగా కదం తొక్కుతాం. కాకతీయ కళాతోరణాన్ని తెలంగాణ రాజచిహ్నంలో తొలగిస్తున్న వరంగల్ నుంచే కాంగ్రెస్ సర్కార్‌కు పోరాటంతో కదం తొక్కుతాం' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్ 11 రోజులు అన్నాహారాలు మాని తెలంగాణ ప్రజల కోసం చావు నోట్లో తలపెట్టి తెలంగాణ సాధించారని గుర్తుచేశారు. ఏ ఎన్నిక వచ్చినా కేసీఆర్ ఇచ్చిన పోరాట స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగుతామని ప్రకటించారు.

