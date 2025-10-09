English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Police House Arrest: కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు పోలీస్ హౌస్‌ అరెస్ట్‌.. రేవంత్‌ రెడ్డికి స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

Police House Arrest: కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు పోలీస్ హౌస్‌ అరెస్ట్‌.. రేవంత్‌ రెడ్డికి స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

KTR Harish Rao And BRS Party MLAs Police House Arrest: ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీల పెంపుపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ నిరసన చేపట్టేందుకు సిద్ధమవగా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకున్నారు. కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు సహా అందరూ నాయకులను హౌస్‌ అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ వ్యవహారం హైదరాబాద్‌లో తీవ్ర రాజకీయ వివాదం రేపింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 9, 2025, 09:13 AM IST

Police House Arrest: కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు పోలీస్ హౌస్‌ అరెస్ట్‌.. రేవంత్‌ రెడ్డికి స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

Police House Arrest: తెలంగాణ ఆర్టీసీ చార్జీల పెంపుకు నిరసనగా బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ బుధవారం ఛలో బస్ భవన్ కార్యక్రమం చేపట్టింది. బస్సు ఛార్జీల పెంపునకు నిరసనగా ఎక్కడికక్కడ ఆర్టీసీ బస్సుల నుంచి బస్సు భవన్‌ చేరుకోవాలని కార్యక్రమం రూపొందించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్‌ నాయకుల నివాసాల ముందు పోలీసులు భారీ స్థాయిలో మోహరించారు. పార్టీ నాయకులు, ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజల తరపున ఆందోళన చేయకుండా ప్రభుత్వం అడ్డుకుంటోంది.

Also Read: KTR: రెండున్నర లక్షల కోట్ల అప్పులు తెచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి కిరాయిలు కూడా కట్టలేవా? కేటీఆర్‌ నిలదీత

బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌తోపాటు హరీశ్‌ రావు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, మాధవరం కృష్ణారావు తదితరులను పోలీసులు గృహ నిర్బంధం చేశారు. తమను పోలీసులు అడ్డుకోవడంపై ఎక్స్‌ వేదికగా కేటీఆర్‌ స్పందించారు. తనతోపాటు, భారత రాష్ట్ర సమితి నాయకుల ఇళ్ల ముందు భారీగా పోలీసుల మోహరింపుపై కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. రేవంత్‌ రెడ్డి తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Nandamuri Marriage: రేపే నందమూరి ఇంట్లో మరో పెళ్లి.. ఆ కుర్ర హీరో ఎవరో తెలుసా?

'పెంచిన చార్జీలకు వ్యతిరేకంగా శాంతియుతంగా ఆర్టీసీ ఎండీ కార్యాలయం కి వెళ్లి ఒక లేక ఇద్దామని పార్టీ పిలుపునిచ్చింది. చార్జీలను వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరాలని అనుకున్నాం. ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కి వెళ్తా అంటే భారీగా పోలీసులను ప్రభుత్వం ఇంటి ముందు మోహరించింది. ఒక వ్యక్తిని బస్సు ఎక్కకుండా ఆపడం కోసం ఇంతమంది పోలీసులను పంపారు' అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'మమ్మల్ని నియంత్రించడంలో పోలీసులకు ఉన్న ఉత్సాహం రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్‌లో జరుగుతున్న నేరాల అదుపులో చూపిస్తే మంచిది' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి హితవు పలికారు. 'ఎన్ని రకాల కుట్రలు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ బస్సు చార్జీలను వెనక్కి తీసుకొనే దాకా నిరసన తెలుపుతూనే ఉంటాం. ఇలాంటి పోలీసు నిర్బంధాలు మాకు… బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి కొత్త కాదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Kavya Maran: కావ్య పాపకు భారీ షాక్‌? కమిన్స్‌, హెడ్‌ రూ.58 కోట్ల డీల్‌ తిరస్కరణ

మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రా రెడ్డి ఆగ్రహం
తమను హౌస్‌ అరెస్ట్‌పై మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రా రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ప్రజల సమస్యలపై స్పందించే నాయకులను ఇళ్లకే పరిమితం చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి అవమానం. ప్రజలపై ఆర్టీసీ చార్జీల రూపంలో భారం మోపిన ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసే వారిని ఇలా నిర్బంధించడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అసహనానికి నిదర్శనం. ప్రజా గళాన్ని అణచివేయాలనే ధోరణి స్పష్టంగా బయటపడింది. బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ ఈ చర్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. ప్రజల తరఫున పోరాటం కొనసాగుతుంది' అని మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

