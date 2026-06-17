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KTR: ఖమ్మంలో ఉన్నది ముగ్గురు మొనగాళ్లు కాదు.. మోసగాళ్లు: కేటీఆర్

KTR Hot Comments On Khammam Ministers And Serious Allegations: ఖమ్మం పర్యటనలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన మంత్రులు భట్టి, పొంగులేటి, తుమ్మలపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వారు ముగ్గురు మొనగాళ్లు కాదని మోసగాళ్లు అని విమర్శించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 17, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:01 PM IST
KTR: ఖమ్మంలో ఉన్నది ముగ్గురు మొనగాళ్లు కాదు.. మోసగాళ్లు: కేటీఆర్
Image Credit: KTR Speech

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR: ఖమ్మంలో ఉన్నది ముగ్గురు మొనగాళ్లు కాదు.. మోసగాళ్లు: కేటీఆర్
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