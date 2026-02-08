Forensic Lab: నేరగాడే సీఎం కావడంతోనే ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ ప్రమాదం.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై కేటీఆర్‌

Forensic Lab Fire Accident: ఓటుకు నోటు కేసు సాక్ష్యాధారాలను చెరిపేందుకే రేవంత్ రెడ్డి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ప్రమాదం కుట్ర చేశాడని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఎఫ్ఎస్ఎల్ ప్రమాదం ముమ్మాటికీ కుట్రనే అని ప్రకటించారు. ఓటుకు నోటు సాక్ష్యాధారాలను శాశ్వతంగా తొలగించేందుకే ఈ ప్రమాదం అనే నాటకమని ఆరోపించారు. ఎఫ్ఎస్ఎల్ ప్రమాదంపైన అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. నేరగాడే ముఖ్యమంత్రి కావడంతోనే ఇలాంటి దుర్మార్గమైన సంఘటనలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
హన్మకొండలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అగ్నిప్రమాదంపై స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు, ఆరోపణలు చేశారు. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు రేవంత్ రెడ్డి మంటలు పెట్టారని ఆరోపించారు. ఢిల్లీలో ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తూ ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ఇతర వ్యక్తులు ఏమైనా దీని వెనుక ఉన్నారా అనే విషయం నిగ్గుతేల్చాలి అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో రేవంత్ రెడ్డి పాత్రపైన నిష్పాక్షిక విచారణ జరగాలని కోరారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ అంశంలో జోక్యం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
'ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో రేవంత్ రెడ్డితో పాటు వేలాది మంది ఘోరమైన నేరస్తుల కేసుల తాలూకు సాక్ష్యాలు దగ్ధమయ్యాయి. వారంతా ఈరోజు సమాజంలో స్వేచ్ఛగా తిరిగే అవకాశం లభిస్తుంది. రేవంత్ రెడ్డికి, బడే భాయ్ (బీజేపీ)కి సంబంధం లేకుంటే ఈ అంశంపై విచారణకు ఆదేశించాలి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కోరారు. తెలంగాణ ప్రజలు ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని ఒక కుట్రగా భావిస్తున్నారు
'అగ్ని ప్రమాదానికి కారణం ఓటుకు నోటు కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రే కుట్ర చేసి సాక్ష్యాధారాలను దగ్ధం చేశారు' అని భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆరోపించారు. 'ఓటుకు నోటు కేసు దాదాపు ముగింపు దశకు వచ్చి శిక్ష పడుతుందన్న కారణంగానే హోం శాఖ మంత్రిగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి ఈ ప్రమాదం వెనుక ఉన్నారు' అని తెలిపారు. ఇదే అభిప్రాయాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఇప్పటికే రేవంత్ రెడ్డి లాంటి ఒక క్రిమినల్, దొంగ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడంతో అనేక దుర్మార్గాలను తెలంగాణ ప్రజలు రెండేళ్లు చవిచూస్తున్నారని వివరించారు. అలాంటి వరుస సంఘటనల్లో భాగంగానే తాజాగా ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
'ఓటుకు నోటు కేసులో అడ్డంగా దొరికి ఆ కేసులోని ఆధారాలన్నింటినీ భద్రపరిచిన ఫోరెన్సిక్ లాబొరేటరీని కుట్రపూరితంగా ఆధారాలన్నీ ధ్వంసం చేసేటట్టు అగ్ని ప్రమాదంగా చిత్రీకరిస్తున్నారు. మూడు అంతస్తుల భవనంలో జరిగిన ప్రమాదాన్ని, మొదటి అంతస్తులో ఉన్న అగ్నికీలలను ఆర్పడానికి మూడున్నర గంటల సమయం పట్టింది అంటే ఇంతకు మించి కుట్ర అనడానికి వేరే విషయం అవసరం లేదు' అని కేటీఆర్ వివరించారు. ఈ ప్రమాదం జరిగిన తీరుపై కేటీఆర్ అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు.
'అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత కలిగిన ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో చలికాలం అగ్ని ప్రమాదం జరగడం, 24 గంటలు ఉద్యోగులు ఉండాల్సిన చోట ఉద్యోగులు ఎవరూ లేరని చెప్పడం, నిన్న ప్రమాదం పెద్దగా జరగలేదని చెప్పిన ప్రభుత్వం ఈరోజు మొత్తం 2015 నుంచి పదేళ్ల పాటు అనేక కేసులకు సంబంధించిన సాక్ష్యాధారాలు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయని ప్రకటించడం చూస్తుంటే ఇది కచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి చేయించిన పనే' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పునరుద్ఘాటించారు.
