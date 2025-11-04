English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
KTR: KCR Will Become Chief Minister: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో రేవంత్‌ రెడ్డకి కుర్చీ మడతపెట్టి ఇవ్వాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు. మాగంటి సునీత విజయంతో కేసీఆర్‌ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి ఖాయమని ప్రకటించారు. రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 4, 2025, 09:31 PM IST

KTR Road Show: 'అంద‌రికీ అన్నం పెట్టే న‌గ‌రం హైద‌రాబాద్‌. కులం, మ‌తం, ప్రాంతం ఎవ‌రినైనా క‌డుపులో పెట్టుకొని చూసుకునే న‌గ‌రం హైద‌రాబాద్‌. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక తెలంగాణను చంటిబిడ్డ‌లా చూసుకొని బాగు చేసుకున్నారు. తాగునీటి స‌మ‌స్య తీర్చాం. కొత్త పాల‌సీలు తీసుకొచ్చి ఐటీని అభివృద్ధి చేశారు. శాంతి భ‌ద్ర‌త‌లు కాపాడి.. అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేశాం' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు.

Also Read: BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌లోకి పెద్ద శ్రీశైలం యాదవ్ కుమారుడు

'కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధిలో.. సంక్షేమంలో మ‌న‌తో పోటీ ప‌డే ప‌రిస్థితి లేదు. ఇమామ్‌ల‌ను, పూజారుల‌ను, పాస్ట‌ర్లు.. ఇలా స‌బ్బండ వ‌ర్ణాల‌ను మోసం చేశారు. అర‌చేతిలో స్వ‌ర్గం చూపించి రేవంత్‌ రెడ్డి మోసం చేశారు. కాంగ్రెస్ ఎన్ని హామీలు ఇచ్చిందో గుర్తు చేసుకోవాలి' అని జూబ్లీహిల్స్‌ ఓటర్లకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ సూచించారు. 'తులం బంగారం, యువ‌తుల‌కు స్కూటీలు, ఆడబిడ్డ‌ల‌కు బ‌తుక‌మ్మ చీర‌లు, రుణమాఫీ, రైతుబంధులో అన్నింటా మోసం చేశారు' అని రేవంత్‌ రెడ్డి వైఫల్యాలను కేటీఆర్‌ వివరించారు.

Also Read: Groom Rules: తాళి కట్టకముందే వధువుకు పెళ్లి కొడుకు షాకింగ్‌ రూల్స్‌.. అమ్మాయిలు జర భద్రం!

విద్యార్థుల ఫీజులు క‌ట్టని స‌ర్కార్‌.. జూబ్లీహిల్స్‌ను అభివృద్ధి చేస్తానంటే ఎలా న‌మ్ముతామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. పీఆర్సీ లేదు.. ఉద్యోగుల బాధ‌ల‌ను కూడా ప్ర‌భుత్వం ప‌ట్టించుకోవ‌డం లేదని గుర్తుచేశారు. పెన్ష‌న‌ర్లను ప్ర‌భుత్వం ఇబ్బంది పెడుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రెండేళ్ల నుంచి వారు బ‌కాయిల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని కేటీఆర్‌ తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి న‌డుపుతున్న‌ది స‌ర్కారా.. బెదిరింపుల‌ ద‌ర్భారా అర్థం కావ‌డం లేదని మండిపడ్డారు.

Also Read: KTR Speech: కాంగ్రెస్ పని ఖతం.. 500 రోజుల్లో మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌

'ఒక్క చాన్స్ ఇచ్చినందుకే క‌దా రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణభ్ర‌ష్టుప‌ట్టింది. ఒక్క ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకే క‌దా ఆటో అన్న‌ల ఆత్మ‌హ‌త్య‌లు, రియ‌ల్ ఎస్టేట్ నాశ‌నం అయ్యింది.. గురుకులాలు ఆగ‌మైపోయాయి. ఫ‌స్ట్ ప్లేస్‌లో ఉన్న రాష్ట్రం చివ‌రి స్థానానికి ప‌డిపోయింది. ఇళ్లు కూల‌గొట్టుడే ఇందిర‌మ్మ రాజ్యం అన్న‌ట్లు త‌యారైంది. హైడ్రా భూతం పేద‌ల ఇండ్లు కూల‌గొడుతోంది. పేద‌ల‌ను బ‌య‌ట‌కు గుంజుకొచ్చి.. ఇళ్లు కూల‌గొడుతున్నారు' అని రేవంత్ రెడ్డి విధ్వంసాన్ని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు.

Also Read: KTR HYDRAA: పేదలపై హైడ్రా దౌర్జన్యకాండ.. బాధితులకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భరోసా

'బుక్స్ తీసుకుంటాం అని చిన్నారులు అడిగితే కూడా బ‌య‌ట‌కు లాగి కూల‌గొట్టారు. పేద‌ల కోస‌మేనా హైడ్రా.. పెద్ద‌ల‌కు వ‌ర్తించ‌దా? తిరుప‌తి రెడ్డి ఇంటికి వెళ్లదు.. మంత్రులు పొంగులేటి, వివేక్ ఇండ్ల‌కు హైడ్రా వెళ్ల‌దు. ఇది ఆషామాషీ పోటీ కాదు.. ఇక్క‌డ కారుకు, బుల్డోజ‌ర్‌కు మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న ఎన్నిక‌' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. బుల్డోజ‌ర్ స‌ర్కార్‌కు బుద్ధి చెప్పాలంటే కారు గుర్తుకు ఓటేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కారు గుర్తు మీద ఓటేసి బుల్డోజ‌ర్‌కు అడ్డొచ్చేది కారు గుర్తు మాత్ర‌మేనని కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

'కేసీఆర్ పేద‌ల‌కు సాయం చేశారు. కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు దాన్ని కూడా బంద్ చేశారు. రంజాన్ తోఫా లేదు.. బతుక‌మ్మ చీర లేదు.. క్రిస్మ‌స్ గిఫ్ట్ లేదు. రైతుబంధు లేదు.. రైతు బీమా లేదు.. ఇలా అన్ని ప‌థ‌కాల‌ను బంద్ పెట్టారు. 420 హామీలు ఇచ్చి ఒక్క హామీని కూడా నెర‌వేర్చ‌లేదు. ఏమైనా అంటే ఫ్రీ బ‌స్ అంటారు భార్య‌కు ఫ్రీ బ‌స్‌.. భ‌ర్త‌కు డ‌బుల్ రేటు.. ఇదేలా ఫ్రీ అవుతుంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు.

'ప్ర‌తి ఇంటికి కేసీఆర్ ఉచిత మంచినీరు ఇచ్చారు. జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నిక‌ల త‌ర్వాత ఫ్రీ వాట‌ర్ ప‌థ‌కాన్ని ఎత్తేయాల‌ని చూస్తున్నారు. 4 ల‌క్ష‌ల మంది ఓటర్ల వైపు 4 కోట్ల మంది చూస్తున్నారు. ప‌దేళ్ల వికాసానికి.. రెండేళ్ల సంక్షోభానికి మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న ఎన్నిక‌లు ఇవి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. ప‌దేళ్ల కేసీఆర్ పాల‌న బాగుండెనా.. రెండేళ్ల రేవంత్ పాల‌న బాగుందో మీరే తీర్పు చెప్పాలని ప్రజలకు సూచించారు.

'నిష్ప‌క్ష‌పాతంగా కొట్లాడితే ఓడిపోవ‌డం ఖాయ‌మ‌ని రేవంత్‌కు అర్థ‌మైంది. అందుకే దొంగ ఓట్ల‌తో గెల‌వాల‌ని చూస్తున్నారు. ప్ర‌తి ఒక్క‌రు ఓటు హ‌క్కు వినియోగించుకొని కాంగ్రెస్‌కు గుణ‌పాఠం చెప్పాలి.ఈ నెల 11న కారు గుర్తుకు ఓటేసి బీఆర్ఎస్‌ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పిలుపునిచ్చారు. మ‌ళ్లీ కేసీఆర్ రావాలంటే.. జూబ్లీహిల్స్ నుంచే జైత్ర‌యాత్ర స్టార్ట్ కావాలని తెలిపారు.

