KTR On Kavitha: కవితకు తొలిసారి KTR మాస్ కౌంటర్..

KTR On Kavitha: రాజకీయాల్లో అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెల్లు ఉండరు. ఇక్కడ అధికారమే పరమావధి. తనను తొక్కిపెట్టి అన్నకు, బావకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారనే నెపంతో సొంత పార్టీతో పాటు అన్న కేటీఆర్, బావ హరీష్ రావులపై కవిత ఫైర్ అయిన సంగతి తెలిసిందే కదా. అంతేకాదు బీఆర్ఎస్ పార్టీలోని దెయ్యాలు అంటూ రెచ్చిపోయిన సంగతి తెలిసిందే కదా. తాజాగా కవిత యాక్షన్ కు కేటీఆర్ రియాక్షన్ ఇచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 22, 2026, 07:07 AM IST

KTR On Kavitha: కవితకు తొలిసారి KTR మాస్ కౌంటర్..

KTR Counter Reaction on Kavitha: గత కొన్నేళ్లుగా ఉప్పు నిప్పుగా ఉన్నారు కవిత, కేటీఆర్. అంతేకాదు కవిత కూడా తన అన్న పై రెచ్చిపోయినా.. కేటీఆర్ మాత్రం ఇంత వరకు స్పందించలేదు.  కానీ తన చెల్లి మాటలపై కల్వకుంట్ల తారక రామారావు తాజాగా స్పందించారు. గతంలో ఎవర్నీ కలవని కేటీఆర్.. ప్రస్తుతం సర్పంచ్ లను కూడా కలుస్తున్నారంటూ కవిత విమర్శలు గుప్పించారు. దీనికి కేటీఆర్ ఘాటుగా స్పందించారు. 

సర్పంచులను కలవడం కొత్తేమీ కాదనీ.... తెలంగాణ భవన్ కు వచ్చిన అందరినీ గతంలో కలిశాం, ఇప్పుడూ కలుస్తానని కేటీఆర్ తేల్చి చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి బయటకొచ్చిన కవిత సొంత పార్టీపై విమర్శలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో అంతే ఘాటుగా కౌంటర్ ఇవ్వాలని గులాబీ పార్టీ హైకమాండ్ భావిస్తున్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది.

కవిత గత కొన్నిరోజులుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీపై కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా చేయని తీవ్రాతి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. అంతేకాదు కేసీఆర్ వంటి దేవుడు చుట్టూ కేటీఆర్, హరీష్ రావు వంటి దెయ్యాలు చేరాయని చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు పార్టీని వాళ్లిద్దరే నియంత్రణలోకి తీసుకొని మిగతా వాళ్లను తొక్కేస్తున్నారంటూ తీవ్రాతి తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు. అంతేకాదు ఆ పార్టీకి చెందిన లీడర్లను కూడా ఏదో కుంభకోణంతో లింకులు ఉన్నాయంటూ పలు ప్రెస్ మీట్స్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇక  లిక్కర్ కుంభకోణంలో అప్పట్లో కవిత అరెస్ట్ సమయంలో పార్టీ తనకు అండగా నిలబడలేదనే కారణంగా కవిత.. ఈ ఆరోపణలు చేస్తున్నారంటూ ఆ పార్టీకి చెందిన నేతలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఏది వీళ్లిద్దరు ఎవరు చెప్పేది నిజం అనేది ప్రజలే తేలుస్తారనే కామెంట్స్ కూడా వినిపిస్తున్నాయి. 

