  • KTR: జూబ్లీహిల్స్‌లో ఓడినా జీహెచ్‌ఎంసీపై గులాబీ జెండా ఎగురవేస్తాం: కేటీఆర్‌ కొత్త లక్ష్యం

KTR Review On Jubilee Hills And Starts New Mission And Strategy For GHMC Elections: ఓడిన చోటే గెలిచి చూపిద్దామని.. జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుంచే సిద్ధం కావాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకత్వానికి దిశానిర్దేశం చేశారు. కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటామని ప్రకటించారు. దొంగ ఓట్లు, అక్రమాలతోనే జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్ గెలుపు అని ఆరోపించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 19, 2025, 04:18 PM IST

KTR New Mission: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్, బీజేపీలు అక్రమాలకు పాల్పడ్డాయని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. కర్ణాటక నుంచి మనుషులను తెచ్చి దొంగ ఓట్లు వేయించుకున్నారని, షేక్‌పేట, ఎర్రగడ్డ వంటి ప్రాంతాల్లో రిగ్గింగ్ చేశారని ఆరోపించారు. పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకుని, డబ్బు, మద్యం పంచి గెలిచారని, ఇది నైతిక గెలుపు కాదని ప్రకటించారు.

జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బలోపేతంపై పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో బుధవారం కీలక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.  జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ముఖ్య నాయకులు, ఇన్‌ఛార్జీలకు భవిష్యత్‌ కార్యాచరణపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. దిశానిర్దేశం చేశారు. ఉప ఎన్నికలతో పాటు పార్టీ బలోపేతం, కార్యకర్తల కోసం చేపట్టవలసిన కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ఈ సమీక్ష సమావేశంలో చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ నాయకుల నుంచి ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్‌ తప్పిదాలు, మోసాలను మరోమారు పార్టీ అధికార యంత్రాంగానికి గుర్తుచేశారు.

జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలతో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌ ఎన్నికలో ప్రతి ఒక్కరూ కుటుంబసభ్యుల్లా పనిచేశారని.. రాబోయే కార్పొరేటర్ ఎన్నికల్లో కార్యకర్తల గెలుపు కోసం, ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో వారు పడ్డ కష్టానికి మించి తాము పని చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. కాలికి బలపం కట్టుకొని తిరుగుతాం అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కార్యకర్తలకు హామీ ఇచ్చారు.

రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలే లక్ష్యంగా పని చేయాలని పార్టీ నాయకత్వానికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారు. డిసెంబర్ లోపు సర్పంచ్, జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని, ఆ వెంటనే పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం చేపడతామని ప్రకటించారు. గతంలో నష్టపోయిన చోటే తిరిగి బలాన్ని పుంజుకోవాలని సూచించారు. ప్రజల సమస్యలపై ఇప్పటి నుంచే పోరాటం మొదలుపెట్టాలని.. రాబోయే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుంచే క్షేత్రస్థాయిలో పని ప్రారంభించాలని చెప్పారు. తెలంగాణ భవన్, పార్టీ కార్యాలయాలు కార్యకర్తలకు ఎల్లప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయని.. ఏ కష్టం వచ్చినా పార్టీ నాయకత్వం అండగా ఉంటుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.

