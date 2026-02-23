English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR Statement: నా పేరుతో ఎవరైనా సంఘాలు పెడితే ఊరుకోను: కేటీఆర్

KTR Statement: నా పేరుతో ఎవరైనా సంఘాలు పెడితే ఊరుకోను: కేటీఆర్

KTR Not Allowed To Run Any Fan Associations On His Name: అభిమానంతో.. ప్రేమతో కొందరు పెడుతున్న సంఘాలు, సేవా సమితిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తన పేరుతో కొన్ని సంస్థలు ఏర్పాటుచేయడాన్ని ఖండించారు. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 23, 2026, 08:38 PM IST

Trending Photos

Flax Seeds: అవిసె గింజలు రోజూ ఒక స్పూన్ తింటే చాలు.. గుండె జబ్బుల నుంచి డయాబెటిస్ వరకు అన్నీ మటాష్..!
5
Flax Seeds Benefits Telugu
Flax Seeds: అవిసె గింజలు రోజూ ఒక స్పూన్ తింటే చాలు.. గుండె జబ్బుల నుంచి డయాబెటిస్ వరకు అన్నీ మటాష్..!
Snake Bite in Tirumala: రూ.300 దర్శనం క్యూలో భక్తురాలికి పాము కాటు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన టీటీడీ!
6
Tirumala Snake Bite
Snake Bite in Tirumala: రూ.300 దర్శనం క్యూలో భక్తురాలికి పాము కాటు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన టీటీడీ!
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు భారీ షాక్.. గోల్డ్ రేట్స్ దూకుడు.. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ, ఆదివారం ధరలు ఇవే..!
5
Today Gold Rate
Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు భారీ షాక్.. గోల్డ్ రేట్స్ దూకుడు.. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ, ఆదివారం ధరలు ఇవే..!
Srisailam Temple: మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. శ్రీశైలంలో ఆరోజున ఆలయం మూసివేత, ఆర్జిత సేవలు రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?
6
Srisailam temple
Srisailam Temple: మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. శ్రీశైలంలో ఆరోజున ఆలయం మూసివేత, ఆర్జిత సేవలు రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?
KTR Statement: నా పేరుతో ఎవరైనా సంఘాలు పెడితే ఊరుకోను: కేటీఆర్

KTR Fan Associations: ఇన్నాళ్లు హీరో హీరోయిన్ల పేరిట సంఘాలు ఏర్పాటుచేసుకోగా.. అభిమానంతో సేవా సంస్థలు ఏర్పాటుచేసుకుని కొన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుండేవి. ఇప్పుడు కేటీఆర్‌పై కూడా కొన్ని సంఘాలు, సేవా సంస్థలు ఏర్పాటుచేస్తున్నారు. ఈ సంఘాల ఏర్పాటు తన దృష్టికి రావడంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు. అలా సంఘాలు, సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడాన్ని తప్పుబట్టారు. ఎవరైనా పనిచేయాలనుకుంటే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోనే చేయాలని.. తన పేరిట ఎలాంటి సంఘాలు అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Adulterated Milk: కల్తీపాల మృతులకు రూ.10 లక్షల పరిహారం.. అసెంబ్లీలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటన

తన పేరుతో కొంతమంది సంస్థలు ఏర్పాటు చేసిన విషయంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందిస్తూ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఎవరైనా పనిచేయాలనుకుంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కలిసి పనిచేయాలని కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. తన పేరుతో ఎలాంటి సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేసేందుకు తన అనుమతి లేదని స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది 'కేటీఆర్ సేవా సమితి', కేటీఆర్ సేన పేరుతో కొన్ని కార్యకలాపాలు చేపడుతుండడం.. కేటీఆర్ పేరుతో ఇతర సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకున్న అంశాన్ని కొందరు కేటీఆర్‌ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. సంఘాలు ఏర్పాటుచేసి కార్యక్రమాలు చేపడుతుండడం విని కేటీఆర్‌ విస్మయానికి గురయ్యారు. 

Also Read: Hyderabad Rain: హైదరాబాద్‌లో ఆకస్మిక వర్షం.. పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం

ఈ నేపథ్యంలో తన పేరుతో ఎలాంటి సంస్థలకీ అనుమతి లేదని.. అలాంటి ప్రయత్నాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రోత్సహించబోమని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి సంస్థలకు ఎటువంటి గుర్తింపు, అనుమతి లేదన్న విషయాన్ని అందరూ గుర్తించాలని కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎవరైనా పనిచేయాలనుకుంటే కచ్చితంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ పరిధిలోనే పనిచేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. తన పేరుతో పలు సంస్థల ద్వారా చేస్తున్న కార్యక్రమాలను ఆపేయాలని.. తనపై అభిమానం ఉన్నవాళ్లు ఎవరైనా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీతో కలిసి పనిచేయాలని సూచించారు. ఇలా సంఘాలు ఏర్పాటుచేసి కొందరు అమాయకులను మోసం చేసే అవకాశం ఉందని కేటీఆర్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తన పేరిట ఏర్పాటుచేసే సంస్థలు ఇకపైన కూడా కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.

Also Read: BRS Party: గజినీలా మారిన రేవంత్‌ రెడ్డి.. చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama RaoBharat Rashtra Samithi PartyKTRHyderabadFan Associations

Trending News