KTR: కేటీఆర్ నోట కామ్రేడ్ మాట.. ఆ పోరాట పటిమ గురించి ఆయన ఏమన్నారంటే..!!

Telangana Municipal Elections: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మున్సిపల్ పోరు ముగిసినా.. దాని చుట్టూ రేగుతున్న సెగలు మాత్రం తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన ఇబ్రహీంపట్నం, క్యాతనపల్లి మున్సిపల్ పీఠాలను బీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకోవడంపై ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విజయం కేవలం పదవుల గెలుపు మాత్రమే కాదని.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అప్రజాస్వామిక విధానాలపై ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు సాధించిన నైతిక విజయమని ఆయన అభివర్ణించారు.
అణిచివేతపై మొక్కవోని దీక్ష:
మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్లుగా ఎన్నికైన అభ్యర్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ కేటీఆర్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని అరాచకాలు చేసినా, అడ్డదారుల్లో పీఠాలను దక్కించుకోవాలని చూసినా.. బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు మొక్కవోని దీక్షతో నిలబడ్డారు అని ఆయన కొనియాడారు. రకరకాల ప్రలోభాలు పెట్టినా, బెదిరింపులకు పాల్పడినా వెనకడుగు వేయకుండా ఒక్క తాటిపై నిలిచిన కౌన్సిలర్లకు కేటీఆర్ ఈ సందర్భంగా సెల్యూట్ చేశారు. ఈ విజయం వెనుక నిరంతరం శ్రమించిన మంచిర్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు బాల్క సుమన్, రంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షుడు మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డిలను ఆయన ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
కామ్రేడ్ల స్ఫూర్తి.. కూటమి విజయం:
ముఖ్యంగా మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో బీఆర్ఎస్-సీపీఐ కూటమి సాధించిన విజయంపై కేటీఆర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. క్యాతనపల్లిలో మిత్రపక్షమైన సీపీఐ కామ్రేడ్లు అడుగడుగునా కనబరిచిన పోరాట పటిమ నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం. అణచివేతకు, అవినీతి అక్రమాలకు తెలంగాణ గడ్డపై తావులేదని ఈ ఫలితం నిరూపించింది అని పేర్కొన్నారు. కామ్రేడ్ల మద్దతుతో అధికార పక్షం ఎత్తుగడలను చిత్తు చేయడం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
Also Read: Municipal Election: మున్సిపల్ పోరులో బీఆర్ఎస్ జోరు.. ఇబ్రహీంపట్నం, క్యాతనపల్లి గులాబీ మయం.. ఖానాపూర్లో మళ్లీ ఉత్కంఠ..!!
రేవంత్ సర్కారుకు కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది:
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ నిప్పులు చెరిగారు. కేవలం రెండున్నరేళ్ల పాలనలోనే కాంగ్రెస్ పీకల్లోతు ప్రజావ్యతిరేకతను మూటగట్టుకుందని విమర్శించారు. పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు ముచ్చెమటలు పట్టించిన గులాబీ జెండా సైనికులను పార్టీ ఎప్పటికీ కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటుంది. రేవంత్ సర్కారు తెలంగాణను విధ్వంసం చేస్తోంది. ఈ అరాచక పాలనకు బుద్ధి చెప్పే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయి అని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
ఈ ఫలితాలు కాంగ్రెస్ పతనానికి నాంది అని.. రాబోయే రోజుల్లో ప్రజాక్షేత్రంలో ఆ పార్టీకి కౌంట్ డౌన్ తప్పదని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ విజయాలు అందించిన ఉత్సాహంతో పార్టీ శ్రేణులంతా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పని చేయాలని కేటీఆర్ కోరారు.
Also Read: Gold Silver Rates: రూ. 50వేలు తగ్గిన పసిడి.. రూ. 2లక్షలు పడిపోయిన వెండి.. కొనేందుకు ఇదే మంచి సమయమా?
