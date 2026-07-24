/మోదీపై కొట్లాడితే రేవంత్‌ రెడ్డికి ఎందుకు కోపం? నీట్‌ విద్యార్థుల మహాధర్నాలో కేటీఆర్‌

NEET Students Protest: 'మోదీపైన నేను కొట్లాడితే రేవంత్ రెడ్డి అనే కేడీకి ఎందుకు కోపం వచ్చింది? మోడీ తప్పు చేసిండు అంటే రేవంత్ రెడ్డికి ఎందుకు కోపం?' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. మోదీని ప్రశ్నిస్తే యూత్ కాంగ్రెస్ని ఎందుకు పంపించి నన్ను అడ్డుకుంటున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పాలని నిలదీశారు. 'రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీలో కొట్లాడితే కొడంగల్లో పోయి రేవంత్ రెడ్డి దాక్కున్నాడు. నల్లమల్ల పిల్లి వోయి కొడంగల్లో దాక్కున్నది' అని విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి కూతురునో, మనవడినో ఢిల్లీలో పిల్లల్ని కొట్టినట్లు కొడితే రేవంత్ రెడ్డి ఊరుకుంటాడా? అని ప్రశ్నించారు.
'ఢిల్లీ దాకా వెళ్లి మీ నాయకుడితో కూర్చుండి నిరసన తెలిపే ధైర్యం కూడా రేవంత్ రెడ్డికి లేదు. దేశమంతా నరేంద్ర మోదీని, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ని ప్రశ్నిస్తుంటే రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం కేసీఆర్, కేటీఆర్ని విమర్శిస్తున్నాడు. మేము మాట్లాడుతుంటే మమ్మల్ని ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పాలి' అని మరోసారి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. 'ఢిల్లీని వణకించి తెలంగాణ తెచ్చిన పార్టీ మాది. అవసరమైతే ఢిల్లీకి వెళ్లి గడగడలాడించి అయినా విద్యార్థుల వెంట నిలబడతాం' అని ప్రకటించారు.
'నీకు ఎలాగూ ఢిల్లీని ప్రశ్నించే ధైర్యం లేదు రేవంత్ రెడ్డి. మమ్మల్ని ఎందుకు ఆపుతున్నాడో రేవంత్ రెడ్డి చెప్పాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సవాల్ చేశారు. 'విద్యార్థులు, యువతరం స్వతంత్రంగానే కొట్లాడాలి. రాజకీయ పార్టీల అజెండాను మీ ఉద్యమంలో చూపించకుండా చూసే ప్రయత్నాన్ని ఆపండి. మీ అజెండాను హైజాక్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్వతంత్రంగానే మీ అజెండా మేరకు మీ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించండి' అని సూచనలు చేశారు. మీకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సంపూర్ణ సంఘీభావం మద్దతు ఉంటుందని ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
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దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు, 'జెన్ జీ' (Gen Z) యువత నీట్ పేపర్ లీకేజీపై, కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై ఢిల్లీ వీధుల్లో గళమెత్తుతుంటే.. రేవంత్ రెడ్డికి మాత్రం కేసీఆర్, కేటీఆర్ జపమే తప్ప… pic.twitter.com/Pa7AcAZ88f
— BRS Party (@BRSparty) July 24, 2026
పార్టీలతో కలిసి మీరు కొట్లాడితే మిమ్మల్ని ఆయా పార్టీల ఏజెంట్లు అని మీ ఉద్యమాన్ని, మీ డిమాండ్లను బలహీనపరిచే ప్రమాదం ఉన్నదని విద్యార్థి లోకానికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హెచ్చరించారు. అవసరమైతే గల్లా పట్టి బయటకి గుంజవలసిన, బజార్ jకు గుంజవలసిన పరిస్థితి కూడా వస్తదని పేర్కొన్నారు. ఇద్దరు ఎంపీలతో ఢిల్లీ మెడలు వంచి తెలంగాణ తెచ్చిన కేసీఆర్ స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగుదామని పిలుపునిచ్చారు. విద్యార్థులు, యువతకు అండగా నిలబడదామని చెప్పారు.
'సమాజంలో జరుగుతున్న ప్రతి కష్టాన్ని, ప్రతి వర్గం ఆకాంక్షల్ని తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తున్నారు. విద్యార్థుల కోసం.. యువత కోసం కేసీఆర్ సందర్భంలో వచ్చి మీ వెంట నిలుస్తారు. కేసీఆర్ గతంలోనే చెప్పారు దేశానికి అవసరం పడ్డ రోజు ప్రతి ఒక్కరు స్పందిస్తారు. దేశాన్ని కాపాడుకుంటారు అని. ఆనాడే 'ఇండియా రియాక్ట్స్' అని కేసీఆర్ స్పష్టంగా చెప్పారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు.
నీట్ అంశంలో విద్యార్థుల పోరాటానికి సమాధానం చెప్పే సత్తా ఉందా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి? మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. సమాధానం చెప్పే ధైర్యం ఉందా ఈ నాయకత్వానికి? అని నిలదీశారు. గొంతు విప్పితే మీకు వ్యతిరేకంగా గళం విప్పితే ఇవాళ ఇష్టం వచ్చినట్టు గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మీడియాతో అజెండా సెట్ చేసే రాజకీయం నడవదని స్పష్టం చేశారు. మీడియాను అడ్డం పెట్టుకొని వ్యక్తిత్వ హననాలు చేసే రాజకీయం నడవదు అని ప్రకటించారు.