Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /మోదీపై కొట్లాడితే రేవంత్‌ రెడ్డికి ఎందుకు కోపం? నీట్‌ విద్యార్థుల మహాధర్నాలో కేటీఆర్‌

మోదీపై కొట్లాడితే రేవంత్‌ రెడ్డికి ఎందుకు కోపం? నీట్‌ విద్యార్థుల మహాధర్నాలో కేటీఆర్‌

KTR Questions To Revanth Reddy Why Not Protest Against Narendra Modi: నీట్‌ అంశంలో కేంద్రంపై కొట్లాడితే రేవంత్‌ రెడ్డికి ఏమైందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. ఢిల్లీలో ధర్నా చేయాల్సిన రేవంత్‌ రెడ్డి నల్లమల పిల్లి కొడంగల్‌లో దాక్కున్నదని ఎద్దేవా చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 24, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:38 PM IST
మోదీపై కొట్లాడితే రేవంత్‌ రెడ్డికి ఎందుకు కోపం? నీట్‌ విద్యార్థుల మహాధర్నాలో కేటీఆర్‌
Image Credit: KTR Speech In Dharna (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సొంతిల్లు ఉన్నవారికి తెలంగాణ సర్కార్ షాక్..!!
Cure Bill22 min ago
2
NEET Paper Leak25 min ago
3
JioHotstar Offer35 min ago
4
rrb group d exam city slip51 min ago
5
cockroach janata party55 min ago