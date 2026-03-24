KTR Reaction: 6 గ్యారంటీలపై ప్రైవేటు బిల్లుపై దృష్టి మళ్లించడమే కుట్ర: కేటీఆర్‌

Telangana Assembly: 'ఆరు గ్యారెంటీల మీద ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు పెడుతున్నాం. అవకాశం ఇవ్వాలని స్పీకర్ను కోరాం. ప్రజల నుంచి దృష్టిని మరల్చటానికి ఛార్జిషీట్ వ్యవహారం ముందుకు తెచ్చారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు స్పష్టం చేశారు. ఇది లొట్టపీసు కేసు మాత్రమే అని పునరుద్ఘాటించారు. 'ప్రభుత్వం గోరంతలు కొండంతలు చేస్తోంది. లేని కేసు ఉన్నట్టుగా మసి పూసి మారేడు కాయ చేస్తున్నారు. మేము ఎవరికైతే లబ్ధి చేశామని ఆరోపణ చేశారో వారి పేరే ఛార్జీషీట్లో లేదు. ఆ కంపెనీ చైర్మన్, సీఈఓ పేరు ఎందుకు పెట్టలేదు?' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. 'దీని వెనుక ఎన్ని వందల కోట్లు చేతులు మారాయి. దావోస్ మంతనాలు ఏంటి..? తెరవెనుక బాగోతాలు ఏమిటి?' అని నిలదీశారు.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీ రామారావు మీడియాతో చిట్చాట్ చేశారు. 'ఈరోజు కూడా డబ్బులు బ్యాంక్ ఖాతాలో ఉన్నాయి. అక్రమ కేసులు పెట్టి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించే ప్రయత్నం తప్ప ఈ కేసులో ఏం లేదు. డబ్బులు బ్యాంక్ నుంచి బ్యాంక్ కు ట్రాన్స్ ఫర్ అయ్యాయి. ప్రభుత్వం ఎఫ్ఈఓ సంస్థ నుంచి రికవరీ చేయాలి. హైదరాబాద్ను ప్రపంచ పటంలో పెట్టేందుకు ఫార్ములా ఈ రేస్ నిర్వహించాం. ఈ రేస్ ద్వారా 700 కోట్ల పెట్టుబడులు ప్రభుత్వానికి వచ్చాయని నెల్సన్ అనే సంస్థ వెల్లడించింది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వివరించారు.
'అందాల పోటీలతో రెండు రూపాయల పెట్టుబడులు కూడా రాలేదు. అందాల పోటీకి వచ్చిన ఎల్లా మ్యాగీ అనే అమ్మాయి తనను వేశ్యగా చేశారని ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంతో తెలంగాణ పరువుపోయింది. మెస్సీతో రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్బాల్ ఆటకు రూ.వంద కోట్ల ఖర్చు అయింది. రేవంత్ రెడ్డి నుంచి రికవరీ చేస్తారా?' అని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. తమకు న్యాయ స్థానాల మీద విశ్వాసం ఉందని.. ఈ కేసు ఏ న్యాయస్థానంలో నిలవదని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
'ఈ ప్రభుత్వ రాజకీయ వేధింపులు, కక్ష సాధింపులతో అధికారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నేనే మంత్రిగా విధానపర నిర్ణయం తీసుకున్నా. మూసీపై చర్చ పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్ల వద్ద కాదు.. ప్రజల వద్ద పెట్టండి. భయం ఉంటే వెయ్యి మంది పోలీసులను పెట్టుకొని రండి' అని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూచించారు. 'టీడీఆర్ అతి పెద్ద కుంభకోణం. కృత్రిమ డిమాండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. టీడీఆర్లను రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబసభ్యులు ఏటీఎమ్లా మార్చుకున్నారు. రేవంత్ కుటుంబ సభ్యులే టీడీఆర్లు కొంటున్నారు. ఇదొక ఇన్ సైడర్ ట్రేడింగ్ కుంభకోణం. మళ్లీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చాక టీడీఆర్ కుంభకోణంపై సమగ్ర విచారణ చేయిస్తాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. మూసీ బాధితులకు టీడీఆర్లు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకోవాలని చూస్తున్నారని తెలిపారు.
