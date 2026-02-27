English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR On Kavitha: లిక్కర్‌ స్కామ్‌లో చెల్లెమ్మ కవితకు న్యాయం జరిగింది.. కేటీఆర్‌ హర్షం

KTR On Kavitha: లిక్కర్‌ స్కామ్‌లో చెల్లెమ్మ కవితకు న్యాయం జరిగింది.. కేటీఆర్‌ హర్షం

KTR Reaction On Liquor Scam And Hot Comments About Her Sister Kavitha: మద్యం కుంభకోణంలో ఢిల్లీ కోర్టు తీసుకున్న నిర్ణయంపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ స్పందించారు. అసత్యపూరిత కేసులు నమోదు చేయించి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని దెబ్బతీశారి.. కానీ చివరికి సత్యమే గెలిచిందని ప్రకటించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 27, 2026, 02:33 PM IST

KTR On Kavitha: లిక్కర్‌ స్కామ్‌లో చెల్లెమ్మ కవితకు న్యాయం జరిగింది.. కేటీఆర్‌ హర్షం

Delhi Liquor Scam: మద్యం కుంభకోణం సాకుతో దేశంలో ప్రధానంగా కొట్లాడుతున్న రాజకీయ పార్టీలు, నాయకులను దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నించారని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు. ఆ ప్రయత్నాలతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్‌ ఎన్నికల్లో తీవ్రంగా నష్టపోయిందని గుర్తుచేశారు. ఇదే విధంగా తమ నాయకులపై నమోదైన ప్రతి కేసు కూడా ఒక అబద్ధమని ప్రకటించారు. చివరికి సత్యమే గెలుస్తుందని తెలిపారు. కానీ ఆరోపణలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ.. న్యాయ ప్రక్రియ కంటే మీడియా ధోరణితో తీవ్రంగా నష్టం వాటిల్లుతోందని తెలిపారు.

Also Read: Pension Hike: ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో వరం.. త్వరలో పింఛన్ల పెంపు?

మద్యం కుంభకోణంలో కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు. 'మద్యం కుంభకోణం అనే సాకుతో కేజ్రీవాల్ నేతృత్వంలోని ఆప్ (AAP) ప్రభుత్వాన్ని కూల్చారు. ఆ కేసుతో అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో రాజకీయంగా నష్టపోయింది మాత్రం భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ. కవితకి ఈరోజు కోర్టులో న్యాయం జరిగింది' అని కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. 'ఇదే విధంగా మా నాయకులపై నమోదైన ప్రతి కేసు కూడా అబద్ధమని, రాజకీయ ప్రేరేపితమని, కల్పితమని త్వరలోనే తేలిపోతుంది' అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Salary Cut: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ సీఎం హెచ్చరిక.. జీతంలో 10- 15 శాతం కట్‌

'సత్యం గెలిచే వరకు, కాంగ్రెస్, బీజేపీలు చేసే బాధ్యతారహితమైన ఆరోపణలను మనం చూశాం. అసత్యపూరిత.. కుట్రపూరిత కేసులను ఆరోపణలను మీడియా ట్రయల్స్ ద్వారా మరింత పెద్దవి చేసి, ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడానికి, మా ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు' అని బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌పై కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'దురదృష్టవశాత్తూ సాక్ష్యాల కంటే ఆరోపణలకే ప్రాధాన్యమిస్తూ.. న్యాయ ప్రక్రియ కంటే మీడియా కథనాలే మిన్న అనే ధోరణి ఈ నవ భారతంలో అలవాటుగా మారిపోయింది' అని కేటీఆర్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కానీ చివరికి, న్యాయమే గెలుస్తుంది అని ప్రకటించారు.

మద్యం కుంభకోణంలో జైలులో గడిపిన చెల్లెమ్మ కవిత కూడా బయటపడడంతో కేటీఆర్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కవితకు న్యాయం జరిగిందని ప్రత్యేకంగా గుర్తుచేశారు. కవిత కేసు నుంచి బయటపడడంతో కేసీఆర్‌ కుటుంబం పూర్తి సంతోషంలో ఉంది. రాజకీయంగా వేధించడంలో భాగంగా కవితను ఇరికించారని మొదటి నుంచి కేసీఆర్‌తోపాటు కేటీఆర్‌, హరీశ్ రావు, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ చెబుతోంది. చెబుతున్నట్టుగానే కవిత కడిగిన ముత్యంలా బయటకు వచ్చారు. మరి తండ్రిపై తీవ్ర విమర్శలు చేసిన కవిత ఇప్పుడు కేసు నుంచి బయటపడడంతో రాజకీయంగా పునరాలోచన చేస్తారా? లేదా? అనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ కేసుపైనే తండ్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీతో కవిత విభేదించి బయటకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama Raobrs partyDelhi Liquor ScamHyderabadCBI

