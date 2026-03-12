Gas Cylinder Shortage: ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ కొరతపై కేంద్రానికి కేటీఆర్‌ లేఖ.. గ్యాస్‌ అందించాలని విజ్ఞప్తి

KTR Letter To Petroleum Minister: తెలంగాణలో వాణిజ్య, గృహ అవసరాల ఎల్పీజీ సిలిండర్ల తీవ్ర కొరతపై కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీకి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ లేఖ రాశారు. తక్షణం జోక్యం చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. గ్యాస్ కొరతతో హోటళ్లు, హాస్టళ్లు, చిన్న తరహా ఆహార వ్యాపారాలు ఎదుర్కొంటున్న సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. గ్యాస్ సరఫరా తక్షణమే పునరుద్ధరించకపోతే హైదరాబాద్, తెలంగాణవ్యాప్తంగా దాదాపు 90 శాతం హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు 48 గంటల్లో మూతపడే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ హోటళ్ల సంఘం హెచ్చరించిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు.
ఐటీ కారిడార్లోని పీజీ హాస్టళ్లలో నివసించే లక్షలాది మంది విద్యార్థులు, వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కు భోజనం దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గ్యాస్ కేటాయింపుల్లో పెద్ద సంస్థల కంటే చిన్న వీధి వ్యాపారులు, తోపుడు బండ్ల వారికి ప్రాధాన్యతనిచ్చేలా వర్గీకరణ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. గ్యాస్ లభ్యతపై ప్రజల్లో ఉన్న అయోమయాన్ని తొలగించడానికి జిల్లా స్థాయి పంపిణీ వివరాలతో కూడిన పబ్లిక్ డాష్బోర్డ్ను అందుబాటులోకి తేవాలని కోరారు. ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరతపై కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీకి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఒక సమగ్రమైన లేఖ రాశారు.
సంక్షోభం ముగిసే వరకు వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలను పెంచకుండా నియంత్రించాలని కేంద్ర మంత్రికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. గృహ అవసరాల సిలిండర్లను అక్రమంగా మళ్లిస్తూ మూడు రెట్లు ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. పీజీ హాస్టళ్లతో పాటు గ్యాస్ ఆధారిత శ్మశాన వాటికలను 'అవసర సేవలు'గా గుర్తించి, వాటికి నిరంతర సరఫరా అందించాలని సూచించారు. 'హోటల్ రంగంపై ఆధారపడి బతుకుతున్న 80 లక్షల మంది దినసరి కూలీలకు ఉపాధి గ్యారంటీ ఇవ్వాలి. అవసరమైతే సహాయక నిధిని ఏర్పాటు చేయాలి' అని కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కోరారు. 'ఈ సంక్షోభం కేవలం ఆర్థిక నష్టమే కాకుండా, సామాన్య ప్రజల దైనందిన జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం మాటలతో సరిపెట్టకుండా, తక్షణమే క్షేత్రస్థాయిలో చర్యలు చేపట్టి ప్రజలను ఆదుకోవాలి' అని లేఖలో కేటీఆర్డిమాండ్ చేశారు.
