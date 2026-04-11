KTR Speech: చరిత్రహీనుడిగా రేవంత్‌ రెడ్డి మిగిలిపోతాడు.. ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారు: కేటీఆర్‌

KTR Meeting In Ibrahimpatnam: పేదల భూములను అరాచకంగా గుంజుకుంటున్న రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ చరిత్రలో ఒక చరిత్రహీనుడిగా మిగిలిపోతాడని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ జోష్యం చెప్పారు. రేవంత్ రెడ్డిని చీత్కరించే రోజులు తప్పకుండా వస్తాయని పేర్కొన్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 11, 2026, 04:57 PM IST

Weight Loss Summer Drinks: డైట్ లేకుండానే స్లిమ్ అవ్వాలా..ఈ సమ్మర్ డ్రింక్స్ ట్రై చేయండి!
7
summer drinks for weight loss
Weight Loss Summer Drinks: డైట్ లేకుండానే స్లిమ్ అవ్వాలా..ఈ సమ్మర్ డ్రింక్స్ ట్రై చేయండి!
Dhurandhar 2: బాలీవుడ్ లో తొలి రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్ల నుంచి రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్ల చిత్రాలు..
8
Dhurandhar
Dhurandhar 2: బాలీవుడ్ లో తొలి రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్ల నుంచి రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్ల చిత్రాలు..
Inter results 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రేపే తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు..ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
5
Inter Results 2026
Inter results 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రేపే తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు..ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
Royal Enfield Electric: ఎట్టకేలకు వచ్చేసింది.. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ధర ఇదే! ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే..!!
6
royal enfield flying flea c6
Royal Enfield Electric: ఎట్టకేలకు వచ్చేసింది.. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ధర ఇదే! ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే..!!
Ibrahimpatnam Politics: అధికారం ఎవరికీ శాశ్వతం కాదని.. రేవంత్ అహంకారానికి ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ తెలిపారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసం చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి చరిత్రహీనుడిగా మిగిలిపోతాడని జోష్యం చెప్పారు. ఇంకో 50 ఏళ్ల దాకా కాంగ్రెస్ మళ్లీ తిరిగి అధికారంలోకి రాదని స్పష్టం చేశారు. ఫ్యూచర్ లేని రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యూచర్ సిటీ కడతా అంటున్నాడు. ఏఐ ఫోటోలతో ఫ్యూచర్ సిటీ అని మభ్యపెడుతున్నారు. ఫోర్త్ సిటీ ఒక పెద్ద డ్రామా. తన కుటుంబసభ్యులకు భూములు కట్టబెట్టేందుకు కుట్ర. నిషేధిత భూముల జాబితాతో బ్లాక్‌మెయిల్ రాజకీయాలు' అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: RR vs RCB: ఐపీఎల్‌ 2026 రారాజు రాజస్థాన్‌.. సూర్యవంశీ, జురేల్‌ బ్యాటింగ్‌ విధ్వంసంతో బెంగళూరు బోల్తా

ఇబ్రహీంపట్నంలో గెలిచిన నూతన బీఆర్ఎస్ సర్పంచ్‌లు, మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో గెలిచిన కౌన్సిలర్లను శనివారం సన్మానించారు. విజేతలను సన్మానించిన అనంతరం అభినందించి కేటీఆర్‌ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న అరాచకాలకు, అన్యాయాల ఫలితంగా మల్లో 50 సంవత్సరాల దాకా తిరిగి అధికారంలోకి రాదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. ఫ్యూచర్ లేని రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యూచర్ సిటీ కడతాను ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారన్నారు. ఏఐ చిత్రాలతో గ్రాఫిక్స్‌తో ఫ్యూచర్ సిటీ అని కొత్త కుట్రకి రేవంత్ రెడ్డి తెరలేపాడు. ఫ్యూచర్ సిటీ పూర్తిగా తన కుటుంబసభ్యులు, అనుచరుల భూమి కుంభకోణాల కోసమే' అని ఆరోపించారు.

Also Read: KCR Jeevan Reddy: 'దేవుడే పంపిండు మీతో కలిసి పని చేయమని' కేసీఆర్‌తో జీవన్‌ రెడ్డి

అన్ని వర్గాలను మోసం చేస్తూ.. తన కుటుంబసభ్యులు, అనుచరుల కోసం పేదవాళ్ల భూములను అరాచకంగా గుంజుకుంటున్న రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ చరిత్రలో ఒక చరిత్రహీనుడిగా మిగిలిపోతాడని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. 'తెలంగాణ సమాజం కాంగ్రెస్ పార్టీని, రేవంత్ రెడ్డిని చీత్కరించే రోజులు తప్పకుండా వస్తాయి. రేవంత్ రెడ్డి పదవి దిగిపోయిన తర్వాత కనీసం పలకరించే నాథుడు కూడా ఉండడు' అని చెప్పారు. అధికారం ఎవరికీ శాశ్వతం కాదని, ఆ విషయం మర్చిపోయి అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డికి ప్రజలు కచ్చితంగా బుద్ధి చెబుతారని జోష్యం చెప్పారు.

Also Read: IPL 2026 LSG vs KKR: ఓటమి నుంచి లక్నో విజయం.. బౌలర్ల వైఫల్యంతో కలకత్తా హ్యాట్రిక్ ఓటమి

'మున్సిపల్ ఎన్నికల అనంతరం దాదాపు 2 నెలల పాటు అన్ని రకాల అన్యాయాలు, అక్రమాలు చేసిన తర్వాత ఇబ్రహీంపట్నం, క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీల్లో గులాబీ జెండా ఎగిరిందనే విషయాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుంచుకోవాలి' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ సూచించారు. మంచి నాయకత్వం, మొండితనం ఉన్న నాయకత్వం ఉంటే కచ్చితంగా ప్రజలు ఆదరిస్తారని ఈ ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయం నిరూపించిందని పేర్కొన్నారు.

'ఫార్మా సిటీ పేరుతో రేవంత్‌ రెడ్డి భూముల దందా చేస్తున్నాడు. ఎన్నికలకు ముందు గత ప్రభుత్వం సేకరించిన 14,000 ఎకరాల ఫార్మా సిటీ భూములను తిరిగి రైతులకు ఇస్తామని చెప్పి వారితో ఓట్లు వేయించుకొని.. ఇప్పుడు ఫోర్త్ సిటీ పేరుతో మోసం చేస్తున్నాడు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు. ఒకవైపు కోర్టులో ఫార్మా సిటీ ఉందని చెబుతూ బయటకు వచ్చి అవే భూముల్లో ఫోర్త్ సిటీ కడతామని రేవంత్‌ రెడ్డి చెప్పి మోసానికి పాల్పడుతున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

'భూమిని రైతుల నుంచి గుంజుకొని ఫోర్త్ సిటీని, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని కడతానని నాటకాలు ఆడుతున్నారు. భూములు పొందడం కోసమే ఈ ఫ్యూచర్ సిటీ డ్రామాను రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ తెరలేపింది. ఉన్న సిటీనే పట్టించుకునే తెలివి రేవంత్ రెడ్డికి లేదు. ఉన్న సిటీలో దోమలు కుట్టి జనం చనిపోతుంటే పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు, అలాంటిది ఫ్యూచర్ సిటీ కడతానని రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాడు. ఫ్యూచరే లేని నాయకుడు మళ్లీ ఫ్యూచర్ సిటీ కడతా అంటే ప్రజలు నవ్వుతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

