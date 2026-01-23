KTR Press Meet: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ విచారణ తర్వాత కేటీఆర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు

KTR Press Meet: రాజకీయ కక్ష.. దురుద్దేశపూరితంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో విచారణ కొనసాగిస్తుండగా.. ఆ విచారణ ఎదుర్కొన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. విచారణ అనంతరం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహించిన ప్రెస్మీట్లో కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ చేసిందేమీ లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకు ఈ కేసులు, విచారణ అని కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్.. బడ్జెట్కు ముందే 63 శాతం డీఏ పెంపు
కేటీఆర్ ప్రసంగం ఇలా ఉంది.
'రెండు సంవత్సరాలుగా కాలక్షేపంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది. మా పార్టీ వ్యకతత్వ హనానం చేస్తున్నారు. దానికి ఎవరు బాధ్యులు అని అడిగాం? పోలీసులు చెబుతూ మాకు సంబంధం లేదని మేం మీడియాకు చెప్పడం జరిగింది అన్నారు. మా కుటుంబాలు జరిగిన క్షోభకు కారణం ఎవరు అని అడిగా? మాకు కుటుంబాలు, నాయకులు, అభిమానులు ఉన్నారు. మీడియా వాళ్లు ఇష్టారీతిగా రాయొద్దు' అని మాజ మంత్రి కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
Also Read: Red Nagamani: స్కూల్లో కలకలం.. నాగుపాము తలపై ఎర్రటి నాగమణి
'రాష్ట్రంలో మా నాయకులు, ఎమ్మెల్యేల ఫోన్లు ట్యాప్ అవడం లేదా? అని అడిగిన దానికి నీళ్లు నమిలారు. బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష నాయకులుగా ఎన్నిసార్లు అయినా విచారణకు వెళ్తాం. మా పాత్ర పెద్దది ప్రజల తరఫున పోరాటం చేస్తాం' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రకటించారు. రేవంత్ రెడ్డి, ఓ మంత్రి ఓఎస్డీ రూ.300 కోట్ల కాంట్రాక్టు కోసం ఓ పారిశ్రామికవేత్తపై తుపాకీ పెడితె ఎందుకు విచారణ ఉండదని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. 'న్యాయం, ధర్మం అందరికి ఒకలాగానే ఉండాలి. వాళ్ల దగ్గర కేసుకి సంబంధించింది ఏది లేదు. రేపోద్దన్న రాసే లీక్ లను ఎవరు నమ్మద్దు' అని విజ్ఞప్తి చేశారు.
Also Read: PM Kisan: రైతులకు మోదీ సర్కార్ శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్ సహాయం డబ్బుల్ డబుల్
'ఆ లీకులను కూడా ఎవరికి ఇవ్వాలి వారికే ఇస్తారు. నాతో పాటు ఎవరూ లేరు. కలిసి విచారించారు అని చెప్పారు, అసలు అక్కడ ఎవరూ లేరు, పురుగు కూడా లేదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. 'ఈ విచారణతో మంత్రుల ఫోన్లు, మా ఫోన్లు మాత్రం ట్యాప్ అవుతుంది అని నిర్ధారణ అయ్యింది. ప్రజల దృష్టి మళ్లించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. భయం ఉంటే మేమెందుకు విచారణకు వస్తాం' అని మీడియాను ఎదురు ప్రశ్నించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి