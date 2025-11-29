KTR Speech: 'కేసీఆర్ లేకుంటే తెలంగాణ లేదు ఇది చారిత్రక సత్యం': కేటీఆర్‌

KCR Deeksha Divas: 'తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ లేకపోతే తెలంగాణ లేదు. కెసిఆర్ అనే మూడు అక్షరాలు లేకుంటే తెలంగాణ లేదు అన్నది సత్యం' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొనని వారు కేసీఆర్ను విమర్శిస్తున్నారు. అడ్డమైన మాటలు కొందరు మాట్లాడుతున్నారు' అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'కొందరు మూర్ఖులు కేసీఆర్ కనిపించడం లేదని అంటున్నారు. గోడకు వేలాడదిస్తే తుపాకీ కూడ మౌనంగానే ఉంటుంది. కేసీఆర్ ఎప్పుడు బయటకు రావాలో అప్పుడే వస్తాడు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
తెలంగాణ భవన్లో కేసీఆర్ దీక్షా దివస్ సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'ఎదురుదాడి ఎలా చేయాలో కేసీఆర్కు తెలిసినంతగా ఇంకెవరికి తెలియదు. నాయకుడిని నాయకుడే అంటారు, అర్భకుడిని అర్బకుడే అంటారు. నేను ఇలానే మాట్లాడుతాను, ఏం చేసుకుంటావో, చేసుకో' అని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సవాల్ చేశారు.
'ఒక సింహం తన కథ తాను చెప్పుకోకపోతే వేటగాడు చెప్పే కథనే నిజం అనుకుంటారు' అని కేసీఆర్ దీక్షపై కాంగ్రెస్ నాయకులు చేస్తున్న అబద్ధపు ప్రచారాన్ని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కొట్టిపారేశారు. ఇప్పుడు మాట్లాడేవారంతా తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో ఎక్కడున్నారో ఎవరికి తెలియదని గుర్తుచేశారు. అలాంటి వాళ్లు కూడా ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి.. కేసీఆర్ దీక్ష గురించి అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నాడని మండిపడ్డారు. కేసీఆర్ అనే మూడు అక్షరాలు లేకుంటే తెలంగాణ లేదు అన్నది సత్యమని పునరుద్ఘాటించారు. తెలంగాణ ఏర్పాటు కోసం కేసీఆర్ చేసిన దీక్షను తక్కువ చేసి అవమానకారంగా మాట్లాడుతున్న కాంగ్రెస్ నేతలు ఈ అంశాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హెచ్చరించారు.
'హీరోలు మౌనంగా ఉంటే విలన్లు కూడా మేమే హీరోలని ఫోజులు కొడతారు. అందుకే ఉద్యమంలో భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్కరూ ఆనాటి ఉద్యమ ఘట్టాలను, దీక్ష దివాస్ ప్రాధాన్యాన్ని మరోసారి ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. తెలంగాణ ఏర్పాటు తర్వాత సోనియాగాంధీకి ధన్యవాదాలు చెప్పిన సంస్కారం మాది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. రేవంత్ రెడ్డి మాదిరి ఏనాడు తెలంగాణ బలిదేవత సోనియా గాంధీ అని తాము అనలేదు అని గుర్తుచేశారు.
మమ్మల్ని అవమానపరిస్తే ఊరుకుంటాం కానీ తెలంగాణను, తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అవమానపరిస్తే ఊరుకునేది లేదని రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హెచ్చరించారు. 60 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలంలో ప్రతిసారి తెలంగాణను ముంచింది కాంగ్రెస్ పార్టీనే అని తెలిపారు. 1950 నుంచి 2025 వరకు తెలంగాణ తొలి శత్రువు విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీనే అని చెప్పారు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా తెలంగాణ ప్రజాప్రతినిధులను పార్టీలో కలుపుకొని మోసం చేస్తున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీనే అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
దమ్ముంటే చేర్చుకున్న పదిమంది ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేసి ఎన్నికలకు రావాలని రేవంత్ రెడ్డి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సవాల్ చేశారు. తెలంగాణ ప్రజలు ఉద్యమాల కోసం ప్రజల కోసం నిలబడిన వీరులు అని ప్రకటించారు. 60 ఏళ్ల పాటు బానిసలుగా ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే అని చెప్పారు. తల్లి తెలంగాణను తీసివేసి కాంగ్రెస్ బొమ్మను పెట్టుకున్నది కాంగ్రెస్ బానిసలే అని మండిపడ్డారు. సచివాలయం ముందున్న రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహన్ని తీసి తల్లి తెలంగాణ విగ్రహం బరాబర్ పెడతామని కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
దీక్ష దివాస్ సందర్భంగా తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అమరవీరుల త్యాగాలను ప్రజల పోరాటపటిమను గుర్తుచేసుకొని మరోసారి పునరంకితం కావాల్సిన అవసరం ఉన్నదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణకు చేసిన ద్రోహాన్ని అమరుల ప్రాణాలు తీసుకున్న తీరుని తెలంగాణకు నిరంతరం చేస్తున్న ద్రోహాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్పారు.
