KTR Serious Allegations On Revanth Reddy Fake Votes And Duplicate Votes In Jubilee Hills: అత్యంత ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. గెలిచేందుకు రేవంత్‌ రెడ్డి, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ దొంగ ఓట్లు, డూప్లికేట్‌ ఓట్లు సృష్టించిందని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 13, 2025, 06:07 PM IST

Fake Votes: దొంగ ఓట్లు, డూప్లికేట్‌ ఓట్లు రేవంత్‌ రెడ్డి సృష్టి.. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికపై కేటీఆర్‌ ఆరోపణలు

Jubilee Hills Fake Votes: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఎలాగైనా గెలవాలని రేవంత్‌ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని అడ్డగోలుదారుల్లో ప్రయత్నం చేస్తోందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. సామ, ధాన, భేద దండోపాయాలతో ప్రయత్నం చేస్తోందని.. మంత్రులంతా జూబ్లీహిల్స్‌లో చేరి అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. నిధులు లేవని సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే ప్రపంచ బ్యాంకుకి, వార్త పత్రికలకు లేఖలు రాస్తున్న సందర్భంగా జూబ్లీహిల్స్‌లో మాత్రం భారీగా నిధులు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం మరోసారి ప్రజలను మోసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తోందని విమర్శించారు.

Also Read: Schools Holiday: స్కూళ్లకు 13 రోజుల సెలవులు.. నేటి నుంచి ఎప్పటివరకంటే..?

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో జరుగుతున్న అవకతవకలపై హైదరాబాద్‌లో ఎన్నికల సంఘానికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బృందం వినతిపత్రం సమర్పించింది. అనంతరం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆరోపణలు, విమర్శలు చేశారు. ఇలాంటి అధికార దుర్వినియోగంతోపాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో చేస్తున్న దొంగ ఓట్ల ప్రయత్నం ఎన్నికల అధికారికి వివరించినట్లు తెలిపారు. జాతీయస్థాయిలో రాహుల్ గాంధీ ఓటు చోరీ అంటే ఇక్కడ జూబ్లీహిల్స్‌లో మాత్రం చోరీ ఓట్లతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవాలని ప్రయత్నం చేస్తోందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు.

Also Read: PM Surya Ghar: విద్యుత్‌ బిల్లుతో బాధపడేవారికి జాక్‌పాట్‌.. ఈ పథకంతో రూ.78 వేలు

'400 ఎన్నికల బూత్ లో కనీసం 50 దొంగ ఓట్లను కాంగ్రెస్ పార్టీ నమోదు చేసింది. ఇట్లా కనీసం 20 వేల దొంగ ఓట్లను జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నమోదు చేయించింది. ఒక్కొక్క వ్యక్తికి మూడు, మూడు ఎన్నికల గుర్తింపు కార్డులో ఉన్నాయి. ఒకటే చిరునామాతో మూడు, నాలుగు ఓట్లు ఒక్కొక్కరు నమోదు చేయించుకున్నారు. ఒక్కొక్క వ్యక్తికి రెండు, మూడు ఓటర్ ఐడీలు ఉన్నాయి.  ఒకటే వ్యక్తికి చిన్న చిన్న అక్షరాలను మార్చి అనేకసార్లు ఓట్ల నమోదు చేయించారు' అని ఆధారాలతో సహా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు.

Also Read:Jubilee Hills: బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుస్తుందా..? జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు నేటి నుంచే నామినేషన్లు

తాము లేవనెత్తుతున్న ప్రతి అంశం కూడా  ఎన్నికల కమిషన్ నుంచి తీసుకున్నదేనని.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఇప్పటివరకు 20,000 దొంగ ఓట్లు గుర్తించినట్లు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. ఇంకా ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయో ఎలక్షన్ కమిషన్ తేల్చాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. 'ఒక్కొక్క ఇంట్లో 150 నుంచి 200 ఓట్ల నమోదు జరిగింది. ఆయా ఇళ్లకు సంబంధించి మేము వెళ్లి చూస్తే ఒకటే ఒక చిన్న ఇంట్లో 100కు పైగా ఓట్ల నమోదు కూడా జరిగిన సందర్భాలు వందల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. 15 వేల ఓట్లు కేవలం ఈ విధంగా చిరునామాలు లేకున్నా ఓట్లు నమోదు చేశారు' అని రేవంత్ రెడ్డి భండారాన్ని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు.

Also Read: Jubilee Hills: రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. జూబ్లీహిల్స్‌లో కుప్పలు కుప్పలుగా నామినేషన్లు

'జూబ్లీహిల్స్‌లో ఓట్లు ఉన్నవాళ్లకి ఇతర నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఉన్నాయి. ఇతరు నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న వాళ్లందరూ కూడా తమ ఓట్లు డిలీట్ చేయకుండా ఇతర నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న వారిని కూడా జూబ్లీహిల్స్ లో రాయించారు. ఇలా వివిధ కారణాలతో వేల కోట్లను దొంగ ఓట్లు, డూప్లికేట్ ఓట్లుగా రాయించిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ అంశంలో సరైన చర్యలు తీసుకొని న్యాయం చేయాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరాం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వెల్లడించారు.

Also Read: Telangana Bandh: అక్టోబర్‌ 14న తెలంగాణ బంద్‌..! స్కూల్స్, కాలేజ్‌లకు సెలవు?

'సుమారు 20 వేల ఓట్లు దొంగ ఓట్లు, డబుల్ ఓట్లు ఉన్నాయని ఈసీకి చెప్పాం. దొంగ ఓట్లతో గెలవాలనే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నట్లుగా అనుమానం ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కింది స్థాయి అధికారులతో కుమ్మక్కు దొంగ ఓట్లు చేర్చినట్టు అనుమానం ఉంది. ఈ మొత్తం ఓటర్ లిస్టు అవకతవకలపై వాటిపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు జరగాలి' అని ఎన్నికల సంఘాన్ని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ డిమాండ్ చేశారు. 12,000 ఓట్లను వివిధ కారణాలతో తొలగించిన తర్వాత కూడా అదనంగా 7 వేలు కొత్తగా చేరాయని మొత్తంగా డిలీట్ చేసినవి కొత్తగా చేరినవి కలిపితే సుమారు 19 కొత్త ఓట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ దొంగతనంగా చేర్చిందని కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. ఈ దొంగ ఓట్ల వ్యవహారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజల క్షేత్రంలో ఎండగడతామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ హెచ్చరించారు.

