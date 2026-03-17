  • KTR News: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్ విజయం.. 420 వరల్డ్ కప్ పెడితే కాంగ్రెస్‌దే గెలుపు: కేటీఆర్ సెటైర్లు

KTR News: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్ విజయం.. 420 వరల్డ్ కప్ పెడితే కాంగ్రెస్‌దే గెలుపు: కేటీఆర్ సెటైర్లు

Telangana Assembly Budget Session 2026: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తొలి సంతకం చేసిన ఆరు గ్యారెంటీల ఫైల్ ఎక్కడ ఉందని ప్రశ్నించారు. ఆరు గ్యారెంటీలతో తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 17, 2026, 12:40 PM IST

KTR News: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్ విజయం.. 420 వరల్డ్ కప్ పెడితే కాంగ్రెస్‌దే గెలుపు: కేటీఆర్ సెటైర్లు

Telangana Assembly Budget Session 2026: ఆరు గ్యారెంటీలకు చట్టబద్ధత కల్పించే అంశంపైన.. ఫైలుపైన మొదటి గవర్నర్ ప్రసంగంలో తమిళసై, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సంతకం చేశారని ప్రకటించారని.. మరీ ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందని మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. గవర్నర్  ప్రసంగంపై కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. ముఖ్యమంత్రి ప్రజల మధ్య బహిరంగ వేదికపై సంతకం చేసిన ఆరు గ్యారెంటీలు, చట్టబద్ధత ఫైలు ఎక్కడికి పోయిందని అడిగారు. మాయమైన ఆ ఫైల్‌కు సంబంధించిన అంశంపైన ప్రత్యేక సిట్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గవర్నర్ ప్రసంగానికి విలువ, విశ్వసనీయత లేకుండా చేసిన ప్రభుత్వం ఇది అని.. మొదటి గవర్నర్ ప్రసంగానికే విలువ లేనప్పుడు, మూడో గవర్నర్ ప్రసంగానికి ఏమి విలువ ఉంటుంది..? అని నిలదీశారు. ముఖ్యమంత్రి చేసిన తొలి సంతకానికి జీరో వాల్యూ.. ముఖ్యమంత్రి చేసిన ఫైల్‌కు జీరో వాల్యూ అని ఎద్దేవా చేశారు. 

"100 రోజుల్లోనే గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామని దినపత్రికల్లో ప్రకటనలు ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీల విలువ రెండున్నర లక్షలు ప్రతి కుటుంబానికి అని చెప్పారు. మరి ఇప్పటిదాకా రెండున్నర సంవత్సరాలు అవుతున్నా.. ఈ రెండున్నర లక్షల లబ్ధి కలిగిన ఒక్క కుటుంబమైనా రాష్ట్రంలో ఉందా..? గవర్నర్ ప్రసంగంలో రెండున్నర సంవత్సరాలుగా జరిగిన పొరపాట్లను, సమస్యలను ప్రస్తావిస్తారని అనుకున్నాం.. ఆరున్నర లక్షల రేషన్ కార్డులను గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిందని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇదే సభలో చెప్పారు. సభలో మంత్రులు చెప్పిన మాటలకు విలువ లేకుండా సభ్యులు అబద్ధాలు చెబితే స్పీకర్ ఆపాలి. సభ బయట ఎలాగో అబద్ధాలే చెప్తున్నారు, కనీసం శాసనసభలోనైనా నిజాలు చెప్పాలి. 

మోసాల కాలంలో నిజం చెప్పడమే అతి గొప్ప విప్లవం అన్న జార్జ్ ఆర్వెల్ మాట ఈరోజు రాష్ట్రానికి సూట్ అవుతుంది. ఆరు గ్యారెంటీలతో మోసపోయిన మహిళలు, వికలాంగులు, ఆడబిడ్డలు, రైతన్నలు ఏమన్నా ధన్యవాదాలు చెప్పాలా అని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయాలి. టీఏలు, డీఏలు రాక నరకయాతన పడుతున్న పెన్షనర్లు ఏమన్నా చెప్పాలా..? ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సంవత్సరాలు మారిపోతున్నాయి కానీ ఆరు గ్యారెంటీలో ఇచ్చిన హామీలు అమలు కావడం లేదు. ఇచ్చింది అభయహస్తం కానీ అమలు మాత్రం భస్మాసుర హస్తంగా మారింది.." అని కేటీఆర్ విమర్శించారు. 

మూడు ముక్కల్లో కాంగ్రెస్ పాలన గురించి చెప్పాలంటే.. ఎగ్గొట్టు.. కూలగొట్టు.. చెడగొట్టు! అన్నట్టు మారిందని అన్నారు. టీ20 వరల్డ్ కప్ పెడితే ఇండియా గెలిచిందని.. 420 వరల్డ్ కప్ పెడితే.. మాత్రం కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని సెటైర్లు వేశారు. 420 హామీల మేనిఫెస్టో రికార్డును ఇంకెవ్వరూ బ్రేక్ చేయలేరని అన్నారు. ఎలక్షన్స్ ముందు మేనిఫెస్టో వరాల గుట్టలు పేరుకుపోయినాయని.. ఎన్నికల తర్వాత మేనిఫెస్టో చిత్రగుప్తుడి చిట్టా లెక్క మారిందన్నారు. ఓట్లకు ముందు దానకర్ణ.. ఓట్ల తర్వాత  కుంభకర్ణగా మారిందని ఎద్దేవా చేశారు. 

"తెలంగాణ జనం సొమ్ముతో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల ప్రచారాలా..? ఢిల్లీ, బీహార్, మహారాష్ట్ర, ఇప్పుడు కేరళ.. ఎక్కడ ఎలక్షన్స్ వస్తే ఆ రాష్ట్రాల్లో ఫుల్ పేజీ కలర్ ఫుల్ అడ్వర్టయిజ్ మెంట్స్ ఇస్తున్నారు. ప్రజాధనం.. కాంగ్రెస్ క్యాంపెయిన్‌కు సమర్పణం చేస్తున్నారు. జరగనివి జరిగినట్టు.. చేయనవి చేసినట్టు.. లేనివి ఉన్నట్టు.. అంతా కనికట్టు  యాడ్స్ వేసి  బహు భాషల్లో బయటి రాష్ట్రాల వాళ్లను కూడా మోసం చేస్తున్నారు." అని కేటీఆర్ అన్నారు.

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

