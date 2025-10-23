English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ktr on Revanth Reddy Video: రేవంత్‌ అసలు నీకు సిగ్గుందా..?.. ఐఏఎస్ రిజ్వీ, జూపల్లి వివాదంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

ktr slams on revanth reddy govt: ప్రపంచంలో ఇంత బలహీనమైన సీఎంను ఎక్కడ చూడలేదని,  మంత్రులు ముఖం పట్టుకుని తిట్టిన రేవంత్ రెడ్డి కనీసం రియాక్ట్ కావడంలేదని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పాలనను మరోసారి ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 23, 2025, 01:01 PM IST
  • రేవంత్ ను మళ్లీ ఏకీపారేసిన కేటీఆర్..
  • మంత్రులకు కూడా సీఎం అంటే గౌరవంలేదని వ్యాఖ్యలు..

ktr on Revanth Reddy Video: రేవంత్‌ అసలు నీకు సిగ్గుందా..?.. ఐఏఎస్ రిజ్వీ, జూపల్లి వివాదంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Brs ktr fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై అన్ని రాజకీయపార్టీలు ఫోకస్ చేశాయి. నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్, బీజేపీలు కుమ్మక్కు రాజకీయాలు చేస్తున్నాయన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన అవినీతి కంపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొడుతుందన్నారు.

తెలంగాణను మేము అగ్రికల్చర్‌లో అగ్రస్థానంలో నిలిపితే.. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం రాష్ట్రంలో గన్ కల్చర్ తీసుకువచ్చిందని విమర్శించారు. రాజకీయ జీవితంలో ఇంతటి బలహీన ముఖ్యమంత్రిని చూడలేదన్నారు.  ఒక మంత్రి ఇంటికి  టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులను ముఖ్యమంత్రి పంపడం, నిందితుని స్వయంగా మంత్రి తన కారులో తీసుకొని మాయమైపోవడం ఎప్పుడూ చూడలేదన్నారు.

స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి అనుచరుడు, ఆప్తుడు రోహిన్ రెడ్డి పై మంత్రి కూతురు ఆరోపణలు చేస్తే కనీసం విచారణకు ఆదేశించలేదన్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి సిగ్గు ఉంటే కనీసం ఈ అంశం పైన స్పందించాలన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి అంటే బలహీన ముఖ్యమంత్రిని ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ చూడలేదని ఏకీపారేశారు. స్వయంగా నీపైన మంత్రులు.. ఆరోపణలు చేస్తే ఆ మంత్రి నీ పక్కకు జరపలేవన్నారు. 

స్వయంగా నీ మంత్రులు మీపై ఆరోపణలు చేస్తున్న కనీసం వారిని ముట్టుకోలేని బలహీన ముఖ్యమంత్రివి నువ్వు  అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. కనీసం సిగ్గు ఉంటే పాలనపై పట్టు నీరూపించుకోవాలన్నారు.  ఇటీవల కాంగ్రెస్ మంత్రుల గొడవలు చూస్తుంటే.. తన పరిపాలన పైన మంత్రుల పైన ఎలాంటి పట్టు లేదని తేలిపోయిందన్నారు.

దావూద్ ఇబ్రహీం లాంటి ముఖ్యమంత్రిని తరిమేసుకుంటేనే తెలంగాణ పట్టిన శని పోతుందన్నారు. కాంగ్రెస్ అవినీతికి ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా భయపడుతున్నారన్నారు. వీరి వాటాల పంచాయతీలో మాకు భాగస్వామ్యం వద్దు, మాకు సంబంధం లేదు అంటూ అధికారులు పారిపోతున్నారన్నారు.

ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులను తప్పుడు పనులు చేయమని వేధించడం వల్లనే వారు వాలంటరీ (వీఆర్‌ఎస్) తీసుకుంటున్నారన్నారు. మంచి అధికారులు కూడా పారిపోయేలా చేసే దండుపాళ్యం ముఠా రాష్ట్రంలో పాలన సాగిస్తుందన్నారు.

దండుపాళ్యం ముఠానే రాష్ట్రాన్ని నడిపిస్తుందన్నారు.  తాను చెప్పిన పని చేయలేదని చెప్పి… రిజ్వీ గారు ఆయన విఆర్‌ఎస్ తీసుకుంటే కూడా, ఆయన రాజీనామా ఆమోదించవద్దని జూపల్లి కృష్ణారావు కోరారన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న అరాచకాలకు, అక్రమాలకు గనుక భాగస్వాములు అయితే, గతంలో అధికారులు వత్తాసు పలికితే గతంలో మాదిరి జైలుకు వెళ్లవలసి వస్తుందన్నారు.

గతంలో మాదిరి అధికారులకు శిక్ష కూడా పడుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామన్నారు. మంత్రుల అవినీతి వాటాల పంచాయతీలకు మీరు దూరం ఉండాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. రాష్ట్రంలో అవినీతి విలయతాండవం చేస్తుందని కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ తీరుపై మండిపడ్డారు.

గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్ర సచివాలయం దాకా రాష్ట్రంలోని అన్ని శాఖల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి వేల కోట్లు సంపాదిస్తుంటే, మేము వందల కోట్లయినా సంపాదించవద్దని మంత్రులు పోటీ పడుతున్నారు. గన్నులు పెట్టి బెదిరించడంతో ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారాలు చేసుకోలేకపోతున్నారు.

తెలంగాణలో నడుస్తున్నది ఒక మాఫియా రాజ్యం, ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాదు. స్వయంగా మంత్రి కూతురు చెప్పింది. రాష్ట్రంలో గనకల్చర్ నడుస్తుందని పారిశ్రామికవేత్త నెత్తిన గన్ను పెట్టి బెదిరించారన్నారు.

పోలీసులు వెతుకుతున్న నిందితుడిని అరెస్టు చేయొద్దంటూ మంత్రిగారి కుమార్తె ఆపితే... స్వయంగా మంత్రి తన కారులో తీసుకొని వెళ్ళిపోయినా ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి చర్యలు లేవు. రెండు మూడు రోజులపాటు తిట్టుకొని సిగ్గు లేకుండా ముఖ్యమంత్రి ,  మంత్రి ఇద్దరు కలిసి శాలువాలు కప్పుకుని స్వీట్లు పంచుకున్నారు.

ఏం ఉద్దరించారని ముఖ్యమంత్రికి శాలువా కప్పి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ సన్మానం చేశాడు. ఇద్దరు మంత్రులు కలిసి ఏం పొడిచారని పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ స్వీట్లు పంచారు. ఇద్దరి మధ్యలో ఏం సెటిల్మెంట్ జరిగిందని ఈ కలరింగ్ ఇచ్చారు. వాటాల పంచాయతీ అవినీతి సొమ్ముల పంపకాలు టెండర్ల రిగ్గింగ్ ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ ఇంటి పంచాయతీ లెక్క మారిపోయాయి

ముఖ్యమంత్రి ఇల్లు సెటిల్మెంట్‌లకు కేంద్రంగా మారిపోయింది. రాష్ట్రంలో మాఫియా రాజ్యమేలుతుంటే, మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో ఇంత రాచకం కొనసాగుతుంటే పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు?.. పరిశ్రమల యజమానులకు తుపాకీలు పెట్టినప్పుడు, వాటాల పంచాయతీతోనే మంత్రులు బజారుకెక్కినప్పుడు, సీనియర్ అధికారులు పారిపోతుంటే రాష్ట్రంలోని పోలీసు యంత్రాంగం ఏం చేస్తుందని ఫైర్ అయ్యారు.

తుపాకీ ఇచ్చింది రేవంత్ రెడ్డి, తెచ్చింది రోహిన్ రెడ్డి, అక్కడ ఉన్నాడు అని  స్వయంగా మంత్రి కుమార్తె చెప్పింది. కానీ పోలీసులు చెప్తుంది: గన్ ఇచ్చింది కొండా మురళి, బెదిరించింది కొండా సురేఖ osd సుమంత్ అని చెప్తున్నారు. రెండు అంశాల్లో కూడా బెదిరింపులు గన్నుతో జరిగాయనేది వాస్తవం.

కానీ ఇప్పటివరకు పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో రాష్ట్ర డీజీపీ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు.  నాకు పింకు బుక్కులు లేవు, రెడ్డి బుక్కులు లేవు, కేవలం ఖాకీ  బుక్కు మాత్రమే రాష్ట్రంలో ఉంటుందని గొప్పలకు పోయిన రాష్ట్ర డీజీపీ ఏం చేస్తున్నాడు.

మా కార్యకర్తలను జైల్లో పెట్టిన పోలీసులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా పనిచేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని కొంతమంది పోలీసులు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల కన్నా దారుణంగా పనిచేస్తున్నారు. నిజంగా డీజీపీకి నిజాయితీగల పేరు ఉంటేనే గనుల బెదిరింపు వ్యవహారంలో చర్యలు తీసుకుని తన చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోవాలి.

పోలీస్ యంత్రాంగానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, గన్ను తెచ్చింది ఎవరు, గన్ను గురిపెట్టింది ఎవరు అనే విషయాన్ని తేల్చాలి. ఈ అంశంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని విచారణ చేసి ఆయన అభిప్రాయాన్ని రికార్డు చేయాలి. సుమంత్‌ను విచారించి నిజానిజాలు బయటపెట్టాలి.

 ఈ మొత్తం గన్నుతో గురిపెట్టిన సంఘటనలో కచ్చితంగా పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలి. పోలీస్ శాఖలో 99 శాతం మంది బాగానే ఉన్నారు, నీతిమంతులు ఉన్నారు. కానీ ఒక్క శాతం మంది మాత్రం కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల్లా పనిచేస్తున్నారు. వారినే మేము ఈరోజు నిందిస్తున్నాము.

మంచిరేవుల భూముల కోసం గన్ను పెట్టి బెదిరిస్తున్నారని మంత్రి కూతురు స్వయంగా చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు?.. మంత్రులు ఎక్కడ సంతకం పెట్టారో సొంత కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తెలవకూడదు అన్న నియమాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మంత్రి బిడ్డకు తెలపడం, జపాన్ లో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఫైలు వెనక్కి తెప్పించుకోవడం ఇదంతా ఆరాచకంగా మారిందన్నారు.

ముఖ్యమంత్రి సోదరుడు 15 ఎకరాలు... కొండా సురేఖ 15 ఎకరాలు తీసుకొని మొత్తం 30 ఎకరాల భూమి పంచాయతీ పెట్టుకున్నారు మంచిరేవులలో. ఈ భూమి మొత్తం నాకు కావాలంటే, నాకు కావాలి అని మంత్రి, రేవంత్ రెడ్డి, కొండా సురేఖ కోట్లాడుతున్నారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల సందర్భంగా మొత్తం బయటపెట్టుకొని తిరిగి రాష్ట్రానికి ఏం సందేశం ఇస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ?
గతంలోనే మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చెప్పారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే కుక్కలు చచ్చిన మిస్టరీ చేస్తారు అని. మంత్రులు కాంట్రాక్టులు, కమిషన్ల వ్యవహారాన్ని ఇంటి పంచాయతీగా మార్చారు. పొంగులేటి నా టెండర్లలో తలదూర్చారని మంత్రి కూతురు స్వయంగా చెప్పింది.

ఇంత దారుణంగా బహిరంగంగా అవినీతి అంశంపైకి వచ్చిన, బెదిరింపులు బయటపడిన బీజేపీ నేతలు స్పందించడం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ - కాంగ్రెస్ జాయింట్ వెంచర్ పరిపాలన నడుస్తున్నది. బీజేపీ ఎంపీలు, కేంద్ర మంత్రులు, అమిత్ షా వంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా మాట్లాడడం లేదు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలు కూడా మౌనంగా ఉన్నాయి. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బీజేపీ ఏమాత్రం కాపాడలేదు అని మేము చెప్తున్నాము. కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో పరిపాలన లేదు, ప్రజా పాలన లేదు. కేవలం అరాచకాలు, అవినీతి, బెదిరింపులు, కమిషన్లు, టెండర్ల రిగ్గింగ్ అన్నీ నడుస్తున్నాయి. వంద రోజులలో అన్నీ చేస్తాం అని చెప్పి మమ్మల్ని మోసం చేసిర్రు అని కాంగ్రెస్‌ను తిడుతున్నారు.

Reada more: Adluri Lakshman vs Harish rao: పైకి నవ్వుతూ.. లోపల రాజకీయాలా..?.. హరీష్ రావుపై కాంగ్రెస్ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి, అరాచక పాలనను చూసి అసహ్యించుకుంటున్నారు. చాలా అనుభవజ్ఞుడైన ఏఐసిసి అధ్యక్షులు మల్లికార్జున కరిగే నిజాన్ని చెప్పారు. ఇంత అరాచకం అవినీతితో కూడిన పరిపాలన ఆయన చూసి ఉండరు కాబట్టి తెలంగాణలో మళ్ళీ తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం కల్ల అనే మాట చెప్పారని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆయనకి తెలంగాణ ప్రజల అభిప్రాయాన్ని ఆకాంక్షలను వ్యక్తపరిచినందుకు మా పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామన్నారు.

 

