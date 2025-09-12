English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల చోరీపై రాహుల్ గాంధీ సిగ్గుపడాలి: కేటీఆర్

KTR Slams To Rahul Gandhi Shameless: ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపుపై రాహుల్‌ గాంధీ లక్ష్యంగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ విషయంలో రాహుల్‌ గాంధీకి సిగ్గు ఉండాలి అని మండిపడ్డారు. ఎమ్మెల్యేల చోరీపై ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 12, 2025, 06:23 PM IST

KTR: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల చోరీపై రాహుల్ గాంధీ సిగ్గుపడాలి: కేటీఆర్

BRS Party MLAs: తెలంగాణలో తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్న బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపుపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాహుల్‌ గాంధీ లక్ష్యంగా తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. రాహుల్ గాంధీ సిగ్గుపడాలని మండిపడ్డారు. ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులపై రాహుల్ గాంధీని నిలదీశారు. తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఎమ్మెల్యేల చోరీపై మాట్లాడకపోవడాన్ని మాజీ మంత్రి తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. ఇది రాహుల్ గాంధీ జాతీయ స్థాయిలో లేవనెత్తుతున్న ఓటు చోరీ కంటే దారుణమైన నేరమని ప్రకటించారు. ఇది ఎమ్మెల్యేల చోరీ కాకపోతే ఇంకేమిటి?" అంటూ రాహుల్ గాంధీని నిలదీశారు.

తెలంగాణలో కొనసాగుతున్న ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపుల విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ, రాహుల్ గాంధీ అవలంభిస్తున్న ద్వంద్వ ప్రమాణాలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఓటు చోరీపై నీతులు చెబుతున్న రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఎమ్మెల్యేల చోరీపై మాట్లాడకపోవడాన్ని తీవ్ర తప్పు అని తెలిపారు. తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఎమ్మెల్యే చోరీపై రాహుల్ గాంధీ సిగ్గుపడాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు.

"ఇది రాహుల్ గాంధీ జాతీయ స్థాయిలో లేవనెత్తుతున్న ఓటు చోరీ కంటే దారుణమైన నేరం" అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి అప్రజాస్వామిక, రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన ప్రక్రియలో భాగస్వామి అయిన రాహుల్ గాంధీకి సిగ్గుందా అని సూటిగా ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్లపై గెలిచి కాంగ్రెస్‌లో చేరిన ఎమ్మెల్యేలు, ఇప్పుడు తాము పార్టీ మారలేదంటూ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై రాహుల్ గాంధీ స్పందించాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. బహిరంగంగా, సిగ్గు లేకుండా జరుగుతున్న ఫిరాయింపు రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ భాగస్వామ్యాన్ని చూసి రాహుల్ గాంధీ సిగ్గుపడాలని సూచించారు.

బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నుంచి కాంగ్రెస్‌లో చేరిన ప్రతి ఎమ్మెల్యే రాహుల్ గాంధీతో సహా అనేక మంది కాంగ్రెస్ నేతలు స్వయంగా కలిసి, వారితో దిగిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. ఈరోజు వీరిని గుర్తుపట్టగలరా? అని ఫొటోలను చూపిస్తూ రాహుల్‌ గాంధీని కేటీఆర్ నిలదీశారు. కారు గుర్తుపై గెలిచి కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్న ఎమ్మెల్యేలు తాము కాంగ్రెస్‌లో చేరలేదని చెప్పడాన్ని కేటీఆర్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.

'అది కాంగ్రెస్ కండువా కాదు అని అంటున్నారు. మీరు దీన్ని ఒప్పుకుంటారా?' అని రాహుల్ గాంధీని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ నిలదీశారు. "ఇది ఎమ్మెల్యేల చోరీ కాకపోతే ఇంకేమిటి?" అంటూ రాహుల్ గాంధీని ప్రశ్నించారు. ఓటు చోరీ గురించి రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న ఆరోపణల కంటే ఎమ్మెల్యేల చోరీ కూడా చిన్న నేరం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ ద్వంద్వ ప్రమాణాలపై రాహుల్ గాంధీకి సిగ్గు లేదని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama RaoRahul GandhiRahul Gandhi ShamelessDefection BRS Party MLAsTelangana

