KTR Press Meet: రేవంత్‌ రెడ్డి పాలన మొత్తం మోసాలు.. నయ వంచన: కేటీఆర్‌

Jubilee Hills By Poll: స్థానిక సంస్థలు, జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ మొఖం పెట్టుకొని ఓట్లు అడుగుతుందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలు కాంగ్రెస్పై తీవ్ర కోపంతో ఉన్నారని.. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ను తిప్పికొట్టడం ఖాయం అని జోష్యం చెప్పారు. బస్సు చార్జీల పెంపు, ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణ యత్నాలపై రేవంత్ రెడ్డిని నిలదీశారు. భార్యకు ఫ్రీ బస్సు ఇచ్చి, భర్తకు డబుల్ రేటు, పిల్లల బస్ పాస్ల ఛార్జీలు పెంచడం కాంగ్రెస్ మోసం అని తెలిపారు. ఆర్టీసీని ప్రైవేట్ పరం చేయడమే రేవంత్ రెడ్డి 'ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్' అని విమర్శించారు.
కాంగ్రెస్ మోసాలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 22 నెలలైనా ఇచ్చిన ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చకుండా ప్రజలను మోసం చేసిందని ప్రకటించారు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఏ మొఖం పెట్టుకొని ఓట్లు అడుగుతున్నాడని ప్రశ్నించారు. 22 నెలల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్ రెడ్డి చేసిన మోసం ప్రజలందరికీ, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఇంకా బాగా అర్థమైందని తెలిపారు.
'22 నెలల్లో కొత్త రోడ్లు వేయడం, కొత్త బ్రిడ్జిలు కట్టడం కాదు కదా, ఉన్న రోడ్లను కూడా కనీసం మెయింటైన్ చేసే పరిస్థితిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లేదు. ఇచ్చిన ఒక్క హామీ నెరవేర్చలేదు కాబట్టి ప్రజలు చాలా కోపంగా ఉన్నారు. ఇది వీళ్లు వాళ్లు అని కాకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజల్లోనూ ఈ కోపం కనిపిస్తోంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వివరించారు. ఆటో డ్రైవర్లు, నిరుద్యోగులు, మహిళలను రేవంత్ రెడ్డి వంచించాడని మండిపడ్డారు. 'ఆటో డ్రైవర్లను అడిగితే కాంగ్రెస్ ఏ రకంగా వారి కడుపు మీద కొట్టిందో చెప్తారు. 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి విద్యార్థులను మోసం చేశారు. మహిళలకు రూ.2,500, వృద్ధులకు రూ.4,000 పెన్షన్ పెంపు మోసమే. ఏ ఒక్క వాగ్దానం కూడా అమలు చేయని రేవంత్ రెడ్డికి ఓట్లు అడిగే అర్హత లేదు' అని మాజీ మంత్రి స్పష్టం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ మళ్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మంచి మెజారిటీతో గెలుస్తారని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
జూబ్లీహిల్స్లో శ్మశాన వాటిక విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి చెప్పుకునేది సిగ్గుచేటని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. అన్ని రకాల మోసాలు కాంగ్రెస్ చేస్తూనే ఉంటుందని, ప్రజలు తిప్పి కొడుతూనే ఉంటారని చెప్పారు. బస్సు ఛార్జీలు పెంచడం ఉచిత బస్సు నష్టాలను భర్తీ చేసుకోవడం కోసమేనని కేటీఆర్ వివరించారు. సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల కోపం రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రతిబింబిస్తుందని, దాన్ని తప్పకుండా రేవంత్ రెడ్డి అనుభవించక తప్పదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
