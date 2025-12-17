KT Rama Rao: ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసిన కాంగ్రెస్.. స్పీకర్‌ నిర్ణయంపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం

Telangana Speaker Decision: అసెంబ్లీ సాక్షిగా నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలువునా ఖూనీ చేసిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానాలపైనే కాదు, చివరికి రాజ్యాంగంపై కూడా రాహుల్ గాంధీకి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏమాత్రం గౌరవం లేదని మరోసారి తేలిపోయిందని విమర్శించారు. 'ఉప ఎన్నికలకు భయపడే అనర్హత వేటు వేయడం లేదు. ప్రజాక్షేత్రంలో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు ఎప్పుడో అనర్హలు. స్పీకర్ నిర్ణయం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి, రాజ్యాంగానికి విరుద్దం' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
స్పీకర్ నిర్ణయంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పందిస్తూ రాహుల్ గాంధీ లక్ష్యంగా విమర్శలు చేశారు. రాహుల్ గాంధీకి రాజ్యాంగంపై ఏమాత్రం గౌరవం లేదని ప్రకటించారు. కేవలం ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చేందుకు చేతిలో రాజ్యాంగాన్ని పట్టుకుని తిరిగితే సరిపోదని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. తండ్రి రాజీవ్ గాంధీ తెచ్చిన ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టాన్నే గౌరవించలేని అసమర్థ నాయకుడిగా రాహుల్ గాంధీ చరిత్రలో మిగిలిపోతారని మండిపడ్డారు. అభివృద్ధి కోసం పార్టీ మారినట్టు సాక్షాత్తు ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలే అనేకసార్లు బాహాటంగా ప్రకటించినా వారిని కాపాడటం రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు నాల్కల ధోరణికి నిదర్శనం అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఉప ఎన్నికల భయంతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనకడుగు వేసిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. రెండేళ్ల పాలనా వైఫల్యాలపై పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ పల్లెపల్లెనా ప్రజావ్యతిరేకత వెల్లువెత్తుతోందని.. ఆ భయంతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉప ఎన్నికలు అంటే జంకుతోందని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై చర్యలు తీసుకోకుండా కాలయాపన చేస్తోందని.. తెలంగాణ సమాజానికి ఈ విషయం స్పష్టంగా అర్థమైపోయిందని చెప్పారు.
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ఇంటికి వెళ్లి మరీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ ఫిరాయింపులకు తెరతీసిన నాటి నుంచి.. నేటి స్పీకర్ నిర్ణయం వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యాంగాన్ని అడుగడుగునా అపహాస్యం చేస్తూనే ఉందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒత్తిడికి మేరకు స్పీకర్ కూడా పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేల విషయంలో వ్యతిరేకంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన తీర్పుల స్ఫూర్తిని పట్టించుకోకుండా కేవలం ఇక్కడి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒత్తిడికి తలొగ్గి స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకోవడంపై కేటీఆర్ విస్మయం వ్యక్తం చేశారు.
పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని.. నిబంధనలను పట్టించుకోకుండా.. ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధంగా.. రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా స్పీకర్ వ్యవహరించారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. స్పీకర్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుందని కేటీఆర్ ప్రకటించారు. సాంకేతికత అడ్డుపెట్టుకుని గోడ దూకిన ఎమ్మెల్యేలను తాత్కాలికంగా కాపాడినట్టు కాంగ్రెస్ సంబరపడినా, ప్రజాక్షేత్రంలో వారిని ఆయా నియోజకవర్గాల ప్రజలు ఎప్పుడో అనర్హులుగా ప్రకటించేశారని కేటీఆర్ తెలిపారు.
