  • Telangana news: పిచ్చిగా మాట్లాడితే గుడ్డలూడదీసి కొడతారు.. KTR.. నీకు దమ్ముంటే చర్చకు రా చూసుకుందాం..!!

Telangana news: పిచ్చిగా మాట్లాడితే గుడ్డలూడదీసి కొడతారు.. KTR.. నీకు దమ్ముంటే చర్చకు రా చూసుకుందాం..!!

KTR vs Balmuri Venkat: తెలంగాణ రాజకీయాలు ముదిరిపాకాన పడ్డట్లే కనిపిస్తున్నాయి. అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ మధ్య మాటల యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరుకుంది. రైతు సమస్యలపై కేటీఆర్ చేస్తున్న విమర్శలకు కాంగ్రెస్ తనదైన శైలిలో గట్టిబదులే ఇస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్ ఓ రేంజ్ లో కౌంటర్ ఇచ్చారు. సీఎల్పీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కేటీఆర్ తన హద్దులు దాటి మాట్లాడుతున్నారని.. పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే తెలంగాణ ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకోరంటూ హెచ్చరించారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : May 7, 2026, 01:27 PM IST

Bank Employees DA Hike 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. డీఏ పెంపుపై ప్రకటన.. జీతం ఎంత పెరిగిందంటే..?
Inter Admission 2026: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇంటర్ అడ్మిషన్స్ రద్దు.. కొత్త షెడ్యూల్ ఎప్పుడంటే?
Inter Admission 2026: విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇంటర్ అడ్మిషన్స్ రద్దు.. కొత్త షెడ్యూల్ ఎప్పుడంటే?
Shukra Gochar: శుక్రుడి రాశి మార్పులతో ఈ రాశుల వారి లక్కే లక్కు..ఇంట్లో ధనపు మూటలు..
Shukra Gochar: శుక్రుడి రాశి మార్పులతో ఈ రాశుల వారి లక్కే లక్కు..ఇంట్లో ధనపు మూటలు..
Beer Sales: ఎండ దెబ్బకు రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో బీర్లు అమ్మకాలు..
Beer Sales: ఎండ దెబ్బకు రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో బీర్లు అమ్మకాలు..
Beer Sales: ఎండ దెబ్బకు రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో బీర్లు అమ్మకాలు..
కేటీఆర్.. రాహుల్ గాంధీ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలను బల్మూరి వెంకట్ తీవ్ర స్థాయిలో తప్పుబట్టారు. రాహుల్ గాంధీ గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదని.. ఆ స్థాయి నీకు ఉందా అంటూ ప్రశ్నించారు. రాహుల్ గాంధీ తన చెల్లెళ్లు ప్రియాంక గాంధీ పట్ల గౌరవం చూపిస్తారని.. ఆమెను ఎంపీని చేశారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. కానీ కేటీఆర్ విషయంలో పరిస్థితి వేరుగా ఉందంటూ ఎద్దేవా చేశారు. మీ చెల్లెలు కవిత రోజూ నిన్ను అనరాని మాటలు అంటుంటే నీ నోరెందుకు మెదపడం లేదు.. ఏం చేశారని దేశ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లారని ఆమె అడుగుతుంటే సమాధానం ఎందుకు రావడం లేదంటూ వ్యక్తిగత విమర్శలతో విరుచుపడ్డారు. 

ఇక రైతుల పట్ల కేటీఆర్ కు ఎంతో ప్రేమ ఉన్నట్లు నటిస్తున్నారంటూ వెంకట్ ఫైర్ అయ్యారు. 10ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో రైతులను పట్టించుకున్న పాపానా పోలేదని.. ఇప్పుడు నీతులు చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. ఖమ్మంలో మిర్చి రైతులకు సంకెళ్లు వేసిన రోజున రైతుల పట్ల ఉన్న నీ ప్రేమ ఎక్కడిపోయింది అంటూ నిలదీశారు. రైతుల సంక్షేమంపై తమ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని వివరిస్తూ.. 28 నెలల్లో రూ. 1,52,656 కోట్లను రైతుల కోసం ఖర్చు చేశామని.. రైతు రుణమాఫీ, రైతు భరోసా వంటి పథకాలను చిత్తశుద్ధితో అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. కేటీఆర్‌కు దమ్ముంటే మీడియా వేదికగా రైతు సమస్యలపై చర్చకు రావాలని.. అక్కడే ఎవరి హయాంలో ఏం జరిగిందో తేల్చుకుందామని సవాల్ విసిరారు.

కేటీఆర్ ..తన బావ హరీశ్ కంటే గొప్ప అనిపించుకోవడానికే ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారని వెంకట్ విమర్శించారు.  మాట్లాడటానికి సిగ్గు, శరం ఉండాలి. మీరెలా మాట్లాడితే మేము కూడా అలాగే మాట్లాడతాం. పిచ్చిగా మాట్లాడితే తెలంగాణ ప్రజలు గుడ్డలూడదీసి కొడతారు.. ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడు..  అంటూ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన కుర్చీని లాగేసుకున్నారన్న కడుపు మంటతోనే కేటీఆర్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని ఆయన ధ్వజమెత్తారు.

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

telangana newsKCRRevanth ReddyTelangana PoliticsTelangana Congress

