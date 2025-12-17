English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KTR: పల్లెల్లో సర్పంచ్‌ల తీర్పు.. రేవంత్ రెడ్డి పతనానికి నాంది: కేటీఆర్‌

KTR: పల్లెల్లో సర్పంచ్‌ల తీర్పు.. రేవంత్ రెడ్డి పతనానికి నాంది: కేటీఆర్‌

KTR Welcomes Telangana Sarpanch Election Results And Slams To Revanth Reddy: కాంగ్రెస్‌ గూండాయిజాన్ని.. దౌర్జన్యాన్ని ఎదురించి సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో గెలిచిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ సైనికులకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ సలాం చేశారు. పల్లెల తీర్పు రేవంత్ రెడ్డి పతనానికి నాంది అని ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 17, 2025, 10:46 PM IST

Trending Photos

Cameron Green IPL 2026: అన్ని రికార్డులు కొల్లగొట్టిన కామెరూన్ గ్రీన్.. రూ. 25.20 కోట్ల అత్యధిక ధరకు దక్కించుకున్న కేకేఆర్
5
IPL Auction 2026
Cameron Green IPL 2026: అన్ని రికార్డులు కొల్లగొట్టిన కామెరూన్ గ్రీన్.. రూ. 25.20 కోట్ల అత్యధిక ధరకు దక్కించుకున్న కేకేఆర్
Lakshmi Devi Favorite Zodiac Signs: ఈ రాశుల పై ఎల్లపుడు లక్ష్మీ దేవి కృష ఉంటుంది.. ధనానికి ఏ లోటు ఉండదు..
7
Lakshmi devi favorite zodiac signs
Lakshmi Devi Favorite Zodiac Signs: ఈ రాశుల పై ఎల్లపుడు లక్ష్మీ దేవి కృష ఉంటుంది.. ధనానికి ఏ లోటు ఉండదు..
Sankranti Special Trains: సంక్రాతికి ఊరెళ్లేవారికి భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. అదనంగా 16 ప్రత్యేక రైళ్లు..!
6
sankranti Special Trains
Sankranti Special Trains: సంక్రాతికి ఊరెళ్లేవారికి భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. అదనంగా 16 ప్రత్యేక రైళ్లు..!
EPFO Latest Update: కొత్త ఏడాదిలో ఏటీఎం, యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ విత్ డ్రా.. కేంద్ర మంత్రి కీలక అప్ డేట్..!!
7
EPFO
EPFO Latest Update: కొత్త ఏడాదిలో ఏటీఎం, యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ విత్ డ్రా.. కేంద్ర మంత్రి కీలక అప్ డేట్..!!
KTR: పల్లెల్లో సర్పంచ్‌ల తీర్పు.. రేవంత్ రెడ్డి పతనానికి నాంది: కేటీఆర్‌

Sarpanch Election Results: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ దాదాపు సగం స్థానాలు సొంతం చేసుకోవడంపై ఆ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. గెలిచిన గులాబీ పార్టీ సర్పంచ్‌, వార్డు సభ్యులకు శిరస్సు వంచి సలాం చేశారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పల్లెల తీర్పు.. కాంగ్రెస్ పతనానికి నాంది అని ప్రకటించారు. అధికార దుర్వినియోగాన్ని ఎదిరించి గెలిచిన బీఆర్ఎస్ సైనికులకు శిరస్సు వంచి సలాం అని తెలిపారు. రేవంత్‌ రెడ్డి కాలికి బలపం కట్టుకుని తిరిగినా సగం సీట్లు రాలేదని గుర్తుచేశారు. ఇది కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలు, మోసాలపై తెలంగాణ పల్లె మోగించిన జంగ్ సైరన్ అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KT Rama Rao: ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసిన కాంగ్రెస్.. స్పీకర్‌ నిర్ణయంపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం

సర్పంచ్‌ ఎన్నికలు పూర్తవడం.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలు సొంతం చేసుకోవడంపై భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా ఫలితాలపై కీలక ప్రకటన చేశారు. రాష్ట్రంలో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు నుంచే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పతనం ప్రారంభం అయిందని తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల తీర్పు తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ రానున్న ప్రతి ఎన్నికల్లో మరింత పతనం కాక తప్పదని కేటీఆర్ జోష్యం చెప్పారు. రెండేళ్లుగా ప్రజలను అన్ని అంశాల్లో మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి తగిన బుద్ధి చెప్పారని తెలిపారు.

Also Read: Telangana Speaker: తెలంగాణ స్పీకర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఐదుగురి ఎమ్మెల్యేలకు క్లీన్‌చీట్‌

ఆరు గ్యారెంటీలు, 420 హామీల ఆశ చూపించి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరిని మోసం చేసిందని.. అందుకే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు. అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడిన కాంగ్రెస్ నేతలు ఈరోజు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును చూసి బుద్ధి తెచ్చుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డికి హితవు పలికారు. తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన నిలబడి కొట్లాడేది బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అని ఈ ఎన్నికల్లో మరోసారి ప్రజలు నిరూపించారని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార దుర్వినియోగాన్ని, బల ప్రయోగాన్ని, హింసను ఎదుర్కొని భారీగా పంచాయతీలను బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి కట్టపెట్టారని వెల్లడించారు.

Also Read: Harish Rao: ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్‌ నిర్ణయం రాజ్యాంగాన్ని కాలరాయడమే: హరీశ్ రావు

సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అరాచకాలు, అధికార దుర్వినియోగం, ప్రలోభాలను తట్టుకొని వీరోచితంగా పోరాడి.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వెంట నిలిచిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు, ఓటర్లకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇది సామాన్య విజయం కాదు.. చరిత్రలో నిలిచిపోయే పోరాటం అని ప్రకటించారు. యుద్ధంలో సైనికుడిలా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోరాడిన ప్రతి బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తకు శిరస్సు వంచి సలాం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ నుంచి అలంపూర్ వరకు ప్రతి గులాబీ సైనికుడి కళ్లల్లో కనిపించిన పౌరుషం పార్టీకి కొండంత బలాన్ని ఇచ్చిందని వెల్లడించారు. అరాచక కాంగ్రెస్ ను, రేవంత్ రెడ్డిని మట్టికరిపించేందుకు మా శ్రేణులు చేసిన ఈ అలుపెరగని పోరాటం చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది" అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

Also Read: Traffic Challan: వాహనదారులకు అలర్ట్‌..! లంచం ఇస్తే ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌ రద్దవుతుందా?

పంచాయతీ ఫలితాలతో రేవంత్ రెడ్డికి ముచ్చెమటలు పట్టాయని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. సాధారణంగా పంచాయతీ ఎన్నికలు అధికార పక్షానికి ఏకపక్షంగా ఉంటాయి.. కానీ రేవంత్‌ రెడ్డి కాలికి బలపం కట్టుకుని తిరిగినా, మంత్రులు మోహరించినా సగం సీట్లు సాధించడానికి కాంగ్రెస్ తంటాలు పడిందని వివరించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంత తక్కువ స్థానాలకు పరిమితమవడం.. ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఇన్ని పంచాయతీలు గెలవడం చరిత్రలో లేదని గుర్తుచేశారు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసాలు, వైఫల్యాలపై తెలంగాణ పల్లె మోగించిన 'జంగ్ సైరన్‌గా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ అభివర్ణించారు.

రెండేళ్లలో రాష్ట్రాన్ని రేవంత్‌ రెడ్డి రావణకాష్టం చేశారని.. పచ్చని పల్లెల్లో చిచ్చుపెట్టారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ పాపం పండడంతోనే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఈ తిరుగుబాటు వచ్చిందని తెలిపారు. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ హయాంలో పదేళ్లు ప్రశాంతంగా ఉన్న పల్లెల్లో.. రాజకీయ హింసను తీసుకువచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్పారని వెల్లడించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యకర్తలపై దాడులకు తెగబడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి భవిష్యత్తులో సమాధానం ఇస్తామని కేటీఆర్ హెచ్చరించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

sarpanch electionsKTRbrs partyHyderabadTelangana Politics

Trending News