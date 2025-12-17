Sarpanch Election Results: సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ దాదాపు సగం స్థానాలు సొంతం చేసుకోవడంపై ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. గెలిచిన గులాబీ పార్టీ సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులకు శిరస్సు వంచి సలాం చేశారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పల్లెల తీర్పు.. కాంగ్రెస్ పతనానికి నాంది అని ప్రకటించారు. అధికార దుర్వినియోగాన్ని ఎదిరించి గెలిచిన బీఆర్ఎస్ సైనికులకు శిరస్సు వంచి సలాం అని తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి కాలికి బలపం కట్టుకుని తిరిగినా సగం సీట్లు రాలేదని గుర్తుచేశారు. ఇది కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలు, మోసాలపై తెలంగాణ పల్లె మోగించిన జంగ్ సైరన్ అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు.
సర్పంచ్ ఎన్నికలు పూర్తవడం.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలు సొంతం చేసుకోవడంపై భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా ఫలితాలపై కీలక ప్రకటన చేశారు. రాష్ట్రంలో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు నుంచే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పతనం ప్రారంభం అయిందని తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల తీర్పు తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ రానున్న ప్రతి ఎన్నికల్లో మరింత పతనం కాక తప్పదని కేటీఆర్ జోష్యం చెప్పారు. రెండేళ్లుగా ప్రజలను అన్ని అంశాల్లో మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి తగిన బుద్ధి చెప్పారని తెలిపారు.
ఆరు గ్యారెంటీలు, 420 హామీల ఆశ చూపించి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరిని మోసం చేసిందని.. అందుకే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడిన కాంగ్రెస్ నేతలు ఈరోజు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును చూసి బుద్ధి తెచ్చుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డికి హితవు పలికారు. తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన నిలబడి కొట్లాడేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని ఈ ఎన్నికల్లో మరోసారి ప్రజలు నిరూపించారని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార దుర్వినియోగాన్ని, బల ప్రయోగాన్ని, హింసను ఎదుర్కొని భారీగా పంచాయతీలను బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కట్టపెట్టారని వెల్లడించారు.
సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అరాచకాలు, అధికార దుర్వినియోగం, ప్రలోభాలను తట్టుకొని వీరోచితంగా పోరాడి.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వెంట నిలిచిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు, ఓటర్లకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇది సామాన్య విజయం కాదు.. చరిత్రలో నిలిచిపోయే పోరాటం అని ప్రకటించారు. యుద్ధంలో సైనికుడిలా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోరాడిన ప్రతి బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తకు శిరస్సు వంచి సలాం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ నుంచి అలంపూర్ వరకు ప్రతి గులాబీ సైనికుడి కళ్లల్లో కనిపించిన పౌరుషం పార్టీకి కొండంత బలాన్ని ఇచ్చిందని వెల్లడించారు. అరాచక కాంగ్రెస్ ను, రేవంత్ రెడ్డిని మట్టికరిపించేందుకు మా శ్రేణులు చేసిన ఈ అలుపెరగని పోరాటం చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది" అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.
పంచాయతీ ఫలితాలతో రేవంత్ రెడ్డికి ముచ్చెమటలు పట్టాయని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు. సాధారణంగా పంచాయతీ ఎన్నికలు అధికార పక్షానికి ఏకపక్షంగా ఉంటాయి.. కానీ రేవంత్ రెడ్డి కాలికి బలపం కట్టుకుని తిరిగినా, మంత్రులు మోహరించినా సగం సీట్లు సాధించడానికి కాంగ్రెస్ తంటాలు పడిందని వివరించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంత తక్కువ స్థానాలకు పరిమితమవడం.. ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఇన్ని పంచాయతీలు గెలవడం చరిత్రలో లేదని గుర్తుచేశారు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసాలు, వైఫల్యాలపై తెలంగాణ పల్లె మోగించిన 'జంగ్ సైరన్గా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అభివర్ణించారు.
రెండేళ్లలో రాష్ట్రాన్ని రేవంత్ రెడ్డి రావణకాష్టం చేశారని.. పచ్చని పల్లెల్లో చిచ్చుపెట్టారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ పాపం పండడంతోనే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ తిరుగుబాటు వచ్చిందని తెలిపారు. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హయాంలో పదేళ్లు ప్రశాంతంగా ఉన్న పల్లెల్లో.. రాజకీయ హింసను తీసుకువచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్పారని వెల్లడించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలపై దాడులకు తెగబడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి భవిష్యత్తులో సమాధానం ఇస్తామని కేటీఆర్ హెచ్చరించారు.
