  • KTR Fire: ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికే కేసీఆర్‌పై కేసుల లీకులు

KTR Warns To Revanth Reddy He Failed To Ruling In Telangana: మోసాలు.. అబద్ధాలతో సర్వభ్రష్టమైన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కేసీఆర్‌ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే దమ్ము లేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆరు గ్యారంటీలు ఏవని రేవంత్‌ రెడ్డిని నిలదీశారు. ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకు కేసీఆర్‌పై కేసుల డ్రామాలు అని కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 23, 2025, 06:20 PM IST

Nalgonda Politics: సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే సత్తా రేవంత్ రెడ్డికి లేదని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం 90 శాతం పూర్తి చేస్తే.. మిగిలిన 10 శాతం పనులను రేవంత్ రెడ్డి అడ్డుకుంటున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణకు అన్యాయంపై కేసీఆర్ గర్జిస్తుంటే.. సమాధానం చెప్పలేక ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి కేసీఆర్‌పై నిరాధారమైన కేసుల లీకులు ఇస్తున్నారని మాజీ మంత్రి  కేటీఆర్‌ దుయ్యబట్టారు.

Also Read: KT Rama Rao: కేసీఆర్ గర్జిస్తుంటే.. సమాధానం చెప్పే దమ్ము రేవంత్‌ రెడ్డికి లేదు: కేటీఆర్‌

నల్లగొండ జిల్లాలో కొత్త సర్పంచ్‌ల సన్మాన కార్యక్రమానికి హాజరైన మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ కీలక ప్రసంగం చేశారు. మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డితో కలిసి కేటీఆర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణ హక్కుల కోసం కేసీఆర్ గర్జిస్తుంటే సమాధానం చెప్పే దమ్ము కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి లేదని స్పష్టం చేశారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం వంటి కీలక ప్రాజెక్టులను అశ్రద్ధ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుపై రెండేళ్లుగా కాలయాపన చేస్తున్నారని.. డీపీఆర్ పంపడంలో విఫలమవడమే కాకుండా.. ప్రాజెక్టుల పరిధిని కుదిస్తూ తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు గండికొడుతున్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ విమర్శించారు.

Also Read: DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. భారీగా డీఏ పెంపు!

నల్లగొండ, మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాల రైతులకు కృష్ణా జలాల్లో న్యాయం జరిగే వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాటం ఆగదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. సాగునీటి అంశంపై కేసీఆర్ అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక ప్రభుత్వం తడబడుతోందని.. ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి బెదిరింపులకు దిగుతోందని ఆరోపించారు. ఇలాంటి బెదిరింపులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ భయపడదని.. ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రభుత్వంపై పోరాటం కొనసాగిస్తామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు.

Also Read: KT Rama Rao: కేసీఆర్ గర్జిస్తుంటే.. సమాధానం చెప్పే దమ్ము రేవంత్‌ రెడ్డికి లేదు: కేటీఆర్‌

ఓటమి భయంతో సహకార సంఘాలకు ఎన్నికలు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వెనకడుగు వేస్తోందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు. ప్రజల్లో ఉన్న వ్యతిరేకతను చూసి ఎన్నికలకు వెళ్లకుండా నామినేటెడ్ పద్ధతిలో పదవులను భర్తీ చేస్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నాడని రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు. ఎన్నికలు పెడితే రైతులు తగిన బుద్ధి చెబుతారనే భయం రేవంత్‌ రెడ్డిలో ఉందని తెలిపారు. రైతు బంధు, కౌలు రైతులకు ఆర్థిక సాయం, రైతు కూలీలకు నెలకు రూ.వెయ్యి భరోసా వంటి హామీలను విస్మరించాడని రేవంత్ రెడ్డి మోసాలను కేటీఆర్‌ వివరించారు. ఈ వైఫల్యాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికే కేసీఆర్‌పై నిరాధారమైన కేసుల లీకులు ఇస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Public Holiday: రేపు పబ్లిక్‌ హలీడే.. విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు!

ఎన్నికల నుంచి కాంగ్రెస్ ఎన్ని రోజులు తప్పించుకున్నా, ప్రజాక్షేత్రంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీని నిలదీయడం ఖాయమని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన '420' హామీలను అమలు చేయలేక, ప్రజలకు ముఖం చూపలేక ఎన్నికల నిర్వహణ నుండి తప్పించుకుంటోందని ధ్వజమెత్తారు. ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, జైలుకు పంపినా భయపడేది లేదని స్పష్టం చేశారు. నల్లగొండ, మహబూబ్‌నగర్ రైతాంగానికి న్యాయం జరిగే వరకు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ పోరాటం ఆగదు అని కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

brs partyNalgondaKTRjagadish reddySarpanch

