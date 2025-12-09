English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Madhavaram Krishna Rao: నీలాంటి కుక్కల్ని చాలా చూశాం.!.. కవితపై ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Madhavaram krishna rao fires on kalvakuntla Kavitha:  బీఆర్ఎస్ పార్టీని పూర్తిగా భ్రష్టుపట్టించడానికి కంకణం కట్టుకున్నావంటూ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నీ బండారం బైటపెడితే తట్టుకోలేవ్ అంటూ ఏకీపారేశారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 9, 2025, 05:17 PM IST
  • కవితకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే..
  • తట్టుకొలేవ్ అంటూ పంచ్ లు..

Madhavaram krishna rao slams on Kavitha:  తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కల్వకుంట్ల కవిత అంశం రాజకీయంగా పెనుదుమారంగా మారింది. ఇటీవల కవిత హైదరాబాద్ లో పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ఈ నేపథ్యంలో కవిత మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్యేలంతా భూములు కబ్జాలు చేశారంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి పాలమ్మి, పూలమ్మి .. భూములు కూడా కబ్జాలు పెట్టాడంటూ వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై రాజకీయాంగా దుమారం చెలరేగింది.

ఈ క్రమంలో కూకట్ పల్లి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు కవితకు కౌంటర్ ఇచ్చారు.  కవిత  బీఆర్ఎస్ పార్టీని భ్రష్టుపట్టించడానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో చేతులు కల్పిందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హరీష్ రావును, కేటీఆర్ ను జైలుకు వెళ్లేలా లేని పోనీ నిందలు వేస్తుందని అన్నారు.

 కేసీఆర్  మర్యాద కోసం ఇన్ని రోజులు ఊరుకుంటున్నామన్నారు. ఉద్యమంలో అసలు కవిత ఎక్కడ ఉందన్నారు. లిక్కర్ మాఫీయాతో చేతులు కల్పి జైల్లో చిప్పకూడు తిన్నావంటూ ఎద్దేవాచేశారు.  నీ చరిత్రను గల్లి నుంచి ఢిల్లీ దాకబైటకు తీస్తామన్నారు. తమనపై కబ్జాలు అంటున్న కవిత.. బంగారం దుకాణాలు, షాపింగ్ మాల్స్, ఎక్కడ భూములు కబ్జాలు పెట్టావో బండారం బైటపెడ్తామంటూ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు మండిపడ్డారు. 

  బాలానగర్‌లో కవిత భర్తకు సంబంధించిన కబ్జాల చిట్టా ఉందని ఓవర్‌ల్యాప్ ల్యాండ్‌ను పార్టీ పేరు చెప్పుకొని క్లియర్ చేసుకున్నారని ఆరోపించారు. పార్టీ పేరుతో 36 ఎకరాల భూమిని దోచుకున్నారని ఫైర్ అయ్యారు.

Read more: kalvakuntla Kavitha: బిడ్డా.. ప్రజలు దేన్ని మర్చిపోరు.!.. మరోసారి బీఆర్ఎస్‌పై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన ట్విట్..

కవిత అత్తింట్లో నెగ్గలేక ఇక్కడ లేనిపోనీ డ్రామాలు ఆడుతుందని ఇలాంటి కుక్కల్నిచాలా మంది చూశామంటూ కూడా ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు సీరియస్ అయ్యారు. గాంధీ లాంటి కేసీఆర్ గారిని చూసి ఇన్నిరోజులు భరించామిన ఇక మీదట తాట తీస్తామని ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు కవిత వ్యాఖ్యలకు గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Madhavaram Krishna RaoKalvakuntla KavithaCM Revanth ReddyTelangana PoliticsKavitha controversy

