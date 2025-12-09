Madhavaram Krishna Rao: నీలాంటి కుక్కల్ని చాలా చూశాం.!.. కవితపై ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Madhavaram krishna rao slams on Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కల్వకుంట్ల కవిత అంశం రాజకీయంగా పెనుదుమారంగా మారింది. ఇటీవల కవిత హైదరాబాద్ లో పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ఈ నేపథ్యంలో కవిత మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్యేలంతా భూములు కబ్జాలు చేశారంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి పాలమ్మి, పూలమ్మి .. భూములు కూడా కబ్జాలు పెట్టాడంటూ వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై రాజకీయాంగా దుమారం చెలరేగింది.
ఈ క్రమంలో కూకట్ పల్లి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు కవితకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. కవిత బీఆర్ఎస్ పార్టీని భ్రష్టుపట్టించడానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో చేతులు కల్పిందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హరీష్ రావును, కేటీఆర్ ను జైలుకు వెళ్లేలా లేని పోనీ నిందలు వేస్తుందని అన్నారు.
కేసీఆర్ మర్యాద కోసం ఇన్ని రోజులు ఊరుకుంటున్నామన్నారు. ఉద్యమంలో అసలు కవిత ఎక్కడ ఉందన్నారు. లిక్కర్ మాఫీయాతో చేతులు కల్పి జైల్లో చిప్పకూడు తిన్నావంటూ ఎద్దేవాచేశారు. నీ చరిత్రను గల్లి నుంచి ఢిల్లీ దాకబైటకు తీస్తామన్నారు. తమనపై కబ్జాలు అంటున్న కవిత.. బంగారం దుకాణాలు, షాపింగ్ మాల్స్, ఎక్కడ భూములు కబ్జాలు పెట్టావో బండారం బైటపెడ్తామంటూ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు మండిపడ్డారు.
బాలానగర్లో కవిత భర్తకు సంబంధించిన కబ్జాల చిట్టా ఉందని ఓవర్ల్యాప్ ల్యాండ్ను పార్టీ పేరు చెప్పుకొని క్లియర్ చేసుకున్నారని ఆరోపించారు. పార్టీ పేరుతో 36 ఎకరాల భూమిని దోచుకున్నారని ఫైర్ అయ్యారు.
కవిత అత్తింట్లో నెగ్గలేక ఇక్కడ లేనిపోనీ డ్రామాలు ఆడుతుందని ఇలాంటి కుక్కల్నిచాలా మంది చూశామంటూ కూడా ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు సీరియస్ అయ్యారు. గాంధీ లాంటి కేసీఆర్ గారిని చూసి ఇన్నిరోజులు భరించామిన ఇక మీదట తాట తీస్తామని ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు కవిత వ్యాఖ్యలకు గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
