Kumari Aunty Video: అరె వావ్.. వేలంలో గణేషుడి లడ్డును గెల్చుకున్న కుమారీ ఆంటీ .. వీడియో..

Kumari Aunty Won Laddu in Auction: సోషల్ మీడియా ఫెమ్, స్ట్రీట్ ఫుడ్ స్టాల్ కుమారీ ఆంటో తాను గణపయ్య లడ్డును గెల్చుకున్నానని తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో వీడియోను రిలీజ్ చేసింది. తనకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందంటూ భావొద్వేగానికి గురైంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 10, 2025, 07:51 AM IST
  • లడ్డును గెల్చుకున్న కుమారీ ఆంటీ..
  • వీడియో వైరల్..

Kumari Aunty wins  Ganesh laddu in Hyderabad: కుమారీ ఆంటో ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. తన కర్రీ పాయింట్ తో తక్కువ ధరలకు, క్వాలీటో కూడిన వెజ్, నాన్ వెజ్ లను అందిస్తు రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో సైతం ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోయింది. గతంలో గ్రూప్ అభ్యర్థుల రచ్చ జరిగినప్పుడు ఏకంగా నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు కుమారీ ఆంటీ దగ్గరకు వచ్చి తమ సమస్యల్నిసీఎం రేవంత్ వరకు తీసుకెళ్లాలని కూడా ఆమెకు వినతి పత్రంలు ఇచ్చారు.

దీన్ని బట్టి ఆమె ఏ రేంజ్ లో పాపులారిటీ సాధించారో తెలుస్తొంది. అయితే.. కుమారీ ఆంటో తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. గతంలో  జబర్దస్త్, శ్రీదేవీ డ్రామా కంపెనీ వంటి ప్రముఖ టీవీ షోల్లో సందడి చేసింది. ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ లోకి కూడా ఎంట్రీ ఇస్తారని ప్రచారం జరిగింది. 

 

అయితే.. తాజాగా.. క్రేజీ కుమారీ ఆంటో తాను గణేషుడి లడ్డును వేలంలోదక్కించుకున్నట్లు వీడియోను  తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది.హైదరాబాద్ లో గణపయ్య ఉత్సవాలు ఎంతో వైభవంగా జరుగుతాయి.

గణేషుడి విగ్రహల్ని ఎంత పవిత్రంగాతీసుకొని వస్తారో.. అంతే పవిత్రంగా నిమజ్జనాలు కూడా నిర్వహిస్తారు.అయితే.. నిమజ్జనం నేపథ్యంలో పలు చోట్ల గణపయ్యల దగ్గర పెట్టిన లడ్డుల్ని వేలంపాట వేస్తారు. దీన్ని దక్కించుకునేందుకు చాలా మంది ప్రయత్నాలు చేస్తారు. అయితే..హైదరబాద్ లోని మా నగర్ గణేష్ నిమజ్జనోత్సవంలో భాగంగా జరిగిన లడ్డూ వేలంలో కుమారి ఆంటీ కూడా పాల్గొన్నారు.

Read more: Ganesh Laddu Video: లక్ అంటే నీదే భయ్యా.. కేవలం 99 రూ.లకే.. 333 కేజీల లడ్డు గెల్చుకున్న విద్యార్థి.. ఎలా గంటే..?.. వీడియో వైరల్..

అందరితో పోటీపడి మరీ లడ్డూను గెలుచుకుంది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఆమెనే సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.  తాను.. హోటల్ పెట్టి సుమారు 15 సంవత్సరాలు అయ్యిందని, ఈ 15 ఏళ్ల నుంచి ప్రతి ఏడాది వినాయకుడి ప్రసాదం ఇస్తూనే ఉన్నానన్నారు. అదే సమయంలో నీ లడ్డూ ఎప్పుడిస్తావు నాయనా? అని గణేశుడిని వేడుకుంటూనే ఉన్నానని,  ఇప్పుడు పదిహేనేళ్ల తర్వాత తన  కల నెరవేరిందని చెప్పుకొచ్చింది
లడ్డును గెల్చుకొవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని.. జై గణేశా.. జై జై గణేశా అంటూ  కుమారీ ఆంటీ వీడియో రీలిజ్ చేసింది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kumari AuntyHyderabadGanesh Laddu AuctionKumari aunty VideoGanesh festival

