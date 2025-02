Lady Doctor Video: అయ్యో పాపం.. తుంగ భద్రనదిలో కొట్టుకుపోయిన హైదరాబాద్ లేడీ డాక్టర్.. వీడియో వైరల్..

Hyderabad lady doctor Washed Away In Tungabhadra River Karnataka: చాలా మంది తమ స్నేహితులు, ఫ్యామిలీస్ తో కలిసి కొత్త సమ్మర్ రాగానే లేదా సెలవులు రాగానే విహార యాత్రలకు వెళ్తుంటారు. తమ వారితో కలసి ఒత్తిడినుంచి బైటపడేందుకు సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు విహార యాత్రల్లో షాకింగ్ ఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. దీంతో విహార యాత్రలు కాస్త.. విషాద యాత్రలుగా మారిపోతాయి.

అచ్చం ఇలాంటి ఘటన కర్ణాటకలో చోటు చేసుకుంది. హైదరబాద్ లోని నాంపల్లికి చెందిన డాక్టర్ అనన్యరావు మోహన్‌రావు , తన స్నేహిరాలు అషిత, స్వాతిక్‌లతో కలిసి మంగళవారం సాయంత్రం విహారయాత్రకు కర్ణాటకలోని గంగావతి జిల్లాకు వెళ్లారు. అక్కడే సనాపూర్ కి దగ్గరలో గెస్ట్ హౌస్ లో దిగారు.

Video showing #AnanyaRao a doctor from #Hyderabad who jumped into the #Tungabhadra river on Tuesday went missing . Rescue operation has not yielded any results so far @NewIndianXpress @XpressBengaluru @Dir_Lokesh pic.twitter.com/Bsd0H9VnzA

— Amit Upadhye (@AmitSUpadhye) February 19, 2025