  • Gold Chain Theft: ఓర్నాయనో.. మర్మకళ నేర్చుకుంటున్న లేడీ దొంగలు.?.. ఆర్మూర్ చోరీపై నెట్టింట రచ్చ..

Gold Chain Theft: ఓర్నాయనో.. మర్మకళ నేర్చుకుంటున్న లేడీ దొంగలు.?.. ఆర్మూర్ చోరీపై నెట్టింట రచ్చ..

Gold chain theft in petkit: మహిళ ఇంట్లోకి వెడ్డింగ్ కార్డు ఇవ్వడానికి ఒక కిలేడీ సంప్రదాయ బద్దంగా ఆకుపచ్చని చీర కట్టుకని గ్రాండ్ లుక్ లో ఎంట్రీఇచ్చింది. దీంతో మహిళ సైతం అనుమానం పడలేదు. ఇంతలో పెళ్లిపత్రిక ఇస్తున్నట్లు చేసి నెత్తి మీద కొట్టింది. ఆర్మూర్ లోని పెర్కిట్ లోచోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు వింతగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 17, 2026, 06:06 PM IST
Gold Chain Theft: ఓర్నాయనో.. మర్మకళ నేర్చుకుంటున్న లేడీ దొంగలు.?.. ఆర్మూర్ చోరీపై నెట్టింట రచ్చ..

Lady thief stolen gold chain from woman in petkit armoor: ఇటీవల చాలా మంది కేటుగాళ్లు బంగారంను చోరీలు చేయడమే తమ టార్గెట్ చేసుకున్నారు. సింగిల్ గా ఎవరైన కన్పించిన లేదా ఏమాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న వెంటనే చోరీలు చేసి రెప్పపాటులో మాయమౌతున్నారు. ఇంట్లో సింగిల్ గా ఎవరుంటారని ముందే వారు రెక్కి వేస్తున్నారు. తాగేందుకు నీళ్లు ఇవ్వమని , అడ్రస్ లను అడుగుతున్నట్లు నటించి మరీ చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. మరికొంత మంది  కిరాయికి ఇల్లు చూసేందుకు వచ్చి సైతం చోరీలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.ఈ క్రమంలో  ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ లో ఒక వింత చోరీ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. ఈ చోరీపై నెటిజన్ లు షాక్ అవుతున్నారు.

ఆర్మూర్ లోని పెర్కిట్ లో దీపిక మహిళ ఇంట్లో ఉంది. అయితే.. ఒక కిలేడీ లేడీ చేతి నిండా పెళ్లి పత్రికలను పట్టుకుని ఆమె ఇంటికి వచ్చింది. వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ లను పంచుతున్నట్లు బిల్డప్ ఇచ్చింది. ఆమెను చూస్తే గ్రాండ్ గా సారీ వేసుకుని పెళ్లి పెద్దలా బిల్డప్ ఇచ్చింది. పాపం.. నిజంగానే పెళ్లిపత్రికలను పంచడానికి ఆమె వచ్చిందో అని మహిళ ఆమెను ఇంట్లో పిలిచింది. ఇంతలో వెడ్డింగ్ కార్డు ఇస్తున్నట్లు నటించి ఒక్కసారిగా ఆమె తలపై ఒక్కటిచ్చింది. దీంతో ఆమె అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత ఏంజరిగిందొ తెలియకుండా ఇంట్లో పడిపోయింది.

ఆ తర్వాత ఆమె భర్త ఇంట్లోకి వచ్చాక ఆమె కుప్పకూలీపోయి ఉండటంను చూసి వెంటనే ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఆమెకు సెలైన్ లు ఇచ్చాక చాలా సేపటికి మళ్లీ మెళకువ వచ్చింది. అప్పుడు ఆమె తన మెడలో చూసుకుంటే మూడున్నర తులాల పుస్తెలు మాయంమైంది. మహిళ కొట్టడంతోనే ఈ విధంగా ఆమె పడిపోయినట్లు విషయం గుర్తుకు వచ్చింది. దెబ్బకు లబో దిబో మని భర్తతో వెళ్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటనపై స్థానికులు సైతం షాక్ అవుతున్నారు.

ఇప్పటి వరకు కారం చల్లడం చూశాం, కత్తులతో బెదిరించేవాళ్లనుచూశాం.. కానీ చేతులతో కొట్టగానే ఈ విధంగా కుప్పకూలీపోవడం ఏంటని, ఆమె ఏమైన  మర్మకళ ఏమైన ప్రాక్టిస్ చేసిందా..?.. అంటూ డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ఆ ప్రాంతంలోని సీసీ ఫుటేజీలను జల్లెడపడుతున్నారు.

 

 

