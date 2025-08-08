English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lagacharla: కేటీఆర్‌కు మొదటి రాఖీ కట్టిన లగచర్ల ఆడబిడ్డ..

Lagacharla Woman Victims: లగచర్ల బాధితురాలు జ్యోతి శుక్రవారం హైదరాబాద్‌లోని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నివాసానికి వెళ్లి రాఖీ కట్టారు. కేటీఆర్ ఆపద కాలంలో అన్నల నిలిచారని రాఖీ కట్టి గుర్తు చేశారు. అలాగే లగచర్ల బాధిత మహిళలందరూ ఆయనకు రాఖీ కట్టినట్లు సమాచారం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 8, 2025, 01:06 PM IST

Lagacharla Woman Victims Telugu: నిండు గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం నుంచి ఎదురైన కష్టాల సమయంలో అండగా నిలిచి, అన్నలా ఆదుకున్న కేటీఆర్‌కు లగచర్ల గ్రామానికి చెందిన గిరిజన సోదరీమణులు తమ కృతజ్ఞతను రాఖీ కట్టి చాటుకున్నారు. కొడంగల్ మండలం, లగచర్ల గ్రామానికి చెందిన జ్యోతి, మరికొంతమంది మహిళలు శుక్రవారం హైదరాబాద్‌లోని బీఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నివాసానికి వెళ్ళి ఆయనకు రాఖీ కట్టారు. ఈ సందర్భంగా జ్యోతి మాట్లాడుతూ.. తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని కేటీఆర్ అన్నలా అండగా నిలబడి పోరాడారని, అందుకే ఆయనను దేవుడు ఇచ్చిన అన్నగా భావిస్తున్నామని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

కొడంగల్ మండలం, లగచర్ల గ్రామంలో ప్రభుత్వం భూసేకరణ పేరుతో గిరిజనుల భూములను లాక్కుంటున్న సమయంలో జ్యోతి, ఆమె భర్త, తోటి గిరిజనులు పోరాటం చేశారు. అప్పటి ప్రభుత్వం వారిపై అక్రమ కేసులు బనాయించి.. ఆమె భర్తతో పాటు చాలా మందిని జైలుకు పంపింది. నిండు గర్భిణిగా ఉన్న జ్యోతిపై పోలీసులు, ప్రభుత్వ అధికారులు దౌర్జన్యం చేశారని, ఆ సమయంలో కేటీఆర్ వారికి అండగా నిలిచారని మహిళలు తెలిపారు. "మా భూములు గుంజుకొని, మా భర్తను జైలుకు పంపించి, అన్ని వైపులా దాడులు చేస్తుంటే కేటీఆర్ అన్న లెక్క నిలబడ్డాడు" అని జ్యోతి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.

లగచర్ల గిరిజనులకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై కేటీఆర్ ఢిల్లీ వెళ్లి పలు జాతీయ కమిషన్లకు ఫిర్యాదులు చేశారని మహిళలు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన పోరాటం ఫలితంగా ప్రభుత్వం భూసేకరణను వెనక్కి తీసుకుందని వారు తెలిపారు. అంతేకాకుండా అక్రమ కేసుల కారణంగా జైలుపాలైన గిరిజనులందరికీ కేటీఆర్ ఆర్థికంగా, న్యాయపరంగా సహాయం చేసి.. అందరినీ జైలు నుంచి విడిపించారని వారు చెప్పారు.

రాఖీ కట్టిన సందర్భంగా జ్యోతి మాట్లాడుతూ.. గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు తన ఆరోగ్యం, ప్రసవం వరకు కేటీఆర్ ఒక సొంత సోదరుడిలా బాధ్యతగా చూసుకున్నారని అన్నారు. "నిండు గర్భిణిగా ఉన్న నా క్షేమాలన్నీ చూసుకున్నాడు. నా బిడ్డకు మేనమామ లెక్క భూమి నాయక్ అని పేరు పెట్టిండు" అని జ్యోతి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కేవలం తమకు మాత్రమే కాకుండా, రాష్ట్రంలో ఆపదలో ఉన్న ప్రతి ఆడబిడ్డకు కేటీఆర్ అన్నలా అండగా నిలుస్తారని ఆమె తెలిపారు.

Lagacharla VictimsKTRtelugu newsLatest Telugu newsViral news

