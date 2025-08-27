Heavy Rains: భారీ వర్షాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం అలర్ట్‌.. భోజనం, తాగునీటికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

High Alert On Heavy Rains: రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో తెలంగాణ అతలాకుతలమవుతోంది. ముఖ్యంగా మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలు చిగురుటాకులా వణుకుతున్నాయి. పరిస్థితి భయాందోళనకరంగా మారడంతో వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజల్లు బిక్కుబిక్కుమంటూ జీవిస్తున్నారు. ఉదయం నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతుండడంతో ఎట్టకేలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్ర వీడింది. ఆలస్యంగా మేల్కొన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. అయితే ముఖ్యమంత్రి రంగంలోకి దిగకుండా మంత్రులు వర్షాలపై సమీక్ష చేసి అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రాణ ఆస్తి నష్టం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు మంత్రులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, నాగేశ్వరరావు, శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు బుధవారం సాయంత్రం టెలి కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి పరిస్థితులను సమీక్షించారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో మంత్రులు పాల్గొని అధికార యంత్రాంగానికి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. రాత్రి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో మెదక్, కామారెడ్డి, నిర్మల్, సిరిసిల్ల జిల్లాలకు అదనంగా ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను పంపాలని చెప్పారు. సహాయ పునరావాస చర్యలను చేపట్టేందుకు అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని తెలిపారు.
మెదక్ జిల్లాలో పోచారం ప్రాజెక్టు డ్యామ్ పైనుంచి నీరు ప్రవహిస్తుందని, ఈ విషయంలో నదికి సమాంతరంగా ఉన్న కాలువకు గండి కొట్టి నీటిని విడుదల చేయాలని అధికారులకు మంత్రులు సూచించారు. ఆయా పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. నీటిపారుదల శాఖ చీఫ్ ఇంజనీర్లు, ఇతర సీనియర్ ఇంజనీర్లు సంబంధిత ప్రాజెక్టులు నీటి వనరుల చెంత ఉండి పరిస్థితులను సమీక్షించాలని మంత్రులు తెలిపారు. ప్రజలకు ఏ విధమైన అసౌకర్యం కలవకుండా చర్యలు చేపట్టాలని.. ముంపుకు గురైన బస్తీలు గ్రామాల్లోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి వారికి ఆహారం, తాగునీటి సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని మంత్రులు అధికారులకు చెప్పారు.
భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న జిల్లాలలో సహాయక పునరావాస చర్యలను పర్యవేక్షించడానికి, ఇతర సురక్షిత పనులను చేపట్టడానికి సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులను ప్రత్యేక అధికారులుగా నియమిస్తున్నట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ప్రకటించారు. సచివాలయంలో 24/7 కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా.. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ప్రజల్లో విశ్వాసం కల్పించాలని కలెక్టర్లు, ఎస్పీలను ఆదేశించారు.
