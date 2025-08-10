English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Leopard Roaming: ధర్మపురిలో చిరుత సంచారం.. ప్రాణ భయంతో రైతులు పరుగులు..

Leopard Roaming Telugu Latest News: ధర్మపురి పట్టణ శివారులోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో రైతులు పనిచేస్తూ ఉండగా వారందరికీ ఒక్కసారిగా చిరుత పులి కనిపించింది. దీంతో వారంతా తమ వైపు వస్తుందని ప్రాణభయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ సమాచారాన్ని అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలిపారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 10, 2025, 03:53 PM IST

Leopard Roaming Latest News: జగిత్యాల జిల్లా.. ధర్మపురి పట్టణ శివార్లలోని పోచం పంపు వ్యవసాయ క్షేత్రంలో చిరుత పులి సంచారం స్థానికులలో తీవ్ర భయాందోళనలు రేకెత్తిస్తోంది. పంట పొలాల్లో పనులు చేసుకుంటున్న కూలీలకు అకస్మాత్తుగా చిరుత పులి కనిపించడంతో వారు ప్రాణ భయంతో పరుగులు తీశారని సంచారం. ఈ సంఘటన ఆదివారం ఉదయం చోటు చేసుకుంది.

ధర్మపురి సమీపంలోని పోచం పంపు వద్ద ఉన్న ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రంలో కూలీలు ఎప్పటిలాగే పనులకు వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం వేళలో ఒక పెద్ద చిరుత పులి వారి పొలం మధ్యలో తిరుగుతూ కనిపించింది. అప్పటివరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. పులిని చూసి ఆశ్చర్యపోయిన కూలీలు, అది తమ వైపు దూసుకు వస్తుందేమోనని భయంతో పరుగులు పెట్టారట.. ఈ విషయం వెంటనే పొలం యజమానులకు తెలియజేయడంతో వారు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. వారు చిరుత పులి అడుగు జాడలను పరిశీలించారు. పులి అడుగుల గుర్తులను జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన అధికారులు, అవి చిరుత పులివేనని నిర్ధారించారు. కాలి వేళ్ల ముద్రలను సేకరించి.. అవి చిరుత పులి అడుగులేనని నిర్ధారించుకున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో చిరుత పులి సంచారం ఉందని అధికారులు కూడా ధృవీకరించడంతో రైతులు, పొలం పనులకు వచ్చిన కూలీలు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.

ఈ సంఘటన నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ అధికారులు ధర్మపురి పట్టణ శివారులోని చుట్టుపక్కల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. ప్రజలు ఒంటరిగా పొలాలకు వెళ్లవద్దని, గుంపులుగా వెళ్లాలని సూచించారు. సాయంత్రం వేళల్లో, రాత్రి సమయాల్లో బయట తిరగవద్దని, పెంపుడు జంతువులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా పశువుల కాపరులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ప్రజలు ఎవరికైనా చిరుత పులి కనిపిస్తే వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. చిరుత పులి సంచారం గురించి ఎటువంటి భయాందోళనలు అవసరం లేదని.. అధికారులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారని తెలిపారు.

King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

latest newstelugu newsTelugu Viral NewsViral newsDharmapuri

