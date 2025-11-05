English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BRS Party: జూబ్లీహిల్స్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డికి కర్రు కాల్చి వాత పెట్టాలి

Lets Punish And Finist To Revanth Reddy With Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్లను బెదిరించే విధంగా రేవంత్‌ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాడని మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏ ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో ఓటర్లను భయపెట్టలేదని గుర్తుచేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 5, 2025, 11:45 PM IST

BRS Party: జూబ్లీహిల్స్‌లో రేవంత్‌ రెడ్డికి కర్రు కాల్చి వాత పెట్టాలి

Balka Suman: ఓటమి భయంతో జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రచారంలో రేవంత్‌ రెడ్డి ఇష్టారీతిన ప్రవర్తిస్తున్నాడని.. ఓటర్లను బెదిరించేలా మాట్లాడుతున్నాడని మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ మండిపడ్డారు. ఏ ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో ఓటర్లను భయపెట్టలేదని చెప్పారు. బోరబండలో కాంగ్రెస్ వేధింపులు తట్టుకోలేక సర్దార్ అనే బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వ్యాపారాలు ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులను బెదిరిస్తున్నారని చెప్పారు.

Also Read: Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్‌లో నక్కలు మేక తోలు కప్పుకొని వస్తున్నారు.. జాగ్రత్త!

బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ అధికార దుర్వినియోగం చేస్తోంది. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త రియాజ్ ఇళ్లు కూలగొట్టి దాడి చేశారు. నిరుద్యోగులు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేస్తే వారిపై దాడి చేశారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ స్వయంగా బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్  రేవంత్ రెడ్డిని ఫాలో అవుతున్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి తమ్ముడు చీఫ్ ఎలక్షన్ ఏజెంట్‌గా ఉన్నారు. నేర చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తిని చీఫ్ ఎలక్షన్ ఏజెంట్‌గా ఎన్నికల సంఘం ఎట్లా అనుమతి ఇచ్చింది? బాంబుల మంత్రి బీహార్‌లో మిగిలిన 30 వేల కుక్కర్లను పంచాలని చూస్తున్నారు.

Also Read: KTR Challenge: మగ పుట్టుక పుడితే రేవంత్ రెడ్డి రా చూస్కుందాం: కేటీఆర్ సవాల్

'అధికారులు, పోలీసులు అధికార  పార్టీకి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అధికారులు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నారో గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాం' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ హెచ్చరించారు. రేవంత్ రెడ్డి దిగజారి మాట్లాడుతున్నాడని మండిపడ్డారు. హైదరాబాద్‌ను మురికి నగరంగా రేవంత్ రెడ్డి మార్చాడు అని ఆరోపించారు. డీసీపీ మీద దాడులు చేసే పరిస్థితి హైదరాబాద్‌లో వచ్చిందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఓటమి భయం రేవంత్ రెడ్డి మాటల్లో కనిపిస్తోందని.. అసహనంతో కేటీఆర్‌ను తిడుతున్నారని చెప్పారు.

Also Read: Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లతోపాటు ఉద్యోగులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడో తెలుసా?

'చరిత్రలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఉప ఎన్నికల్లో వారం రోజులు ప్రచారం చేయడం తొలిసారి. దండుపాళ్యం ముఠా మొత్తం జూబ్లీహిల్స్‌లో ఉంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఓటమి ఖాయం. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలపైనే రేవంత్‌ రెడ్డి, మంత్రులు దృష్టి పెట్టారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్లు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టాలి' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ తెలిపారు.

