English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Bandh: అక్టోబర్‌ 14న తెలంగాణ బంద్‌..! స్కూల్స్, కాలేజ్‌లకు సెలవు?

Telangana Bandh: అక్టోబర్‌ 14న తెలంగాణ బంద్‌..! స్కూల్స్, కాలేజ్‌లకు సెలవు?

All Schools And Colleges Likely To Close On October 14th Know The Reason: విద్యార్థులకు మరో సెలవు రానున్నట్టు కనిపిస్తోంది. అక్టోబర్‌ 14వ తేదీన స్కూల్స్‌, కాలేజ్‌లు బంద్‌ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి చేసిన దారుణ మోసానికి బీసీ సంఘాలు తెలంగాణ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 10, 2025, 04:01 PM IST

Trending Photos

Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
6
Diwali Rajayogam
Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
7
Gold Price India
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
Richest Couples: అత్యంత ధనవంత సినీ జంటలు ఎవరో తెలుసా? అల్లు అర్జున్‌ ఏ స్థానంలో?
8
Richest Couples
Richest Couples: అత్యంత ధనవంత సినీ జంటలు ఎవరో తెలుసా? అల్లు అర్జున్‌ ఏ స్థానంలో?
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
6
Snake Bite Remedies
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
Telangana Bandh: అక్టోబర్‌ 14న తెలంగాణ బంద్‌..! స్కూల్స్, కాలేజ్‌లకు సెలవు?

October 14th Schools Bandh: తెలంగాణ విద్యార్థులకు మరో సెలవు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అక్టోబర్‌ 14వ తేదీన కొందరు తెలంగాణ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చారు. ఈ కారణం చేత ఆరోజు కాలేజ్‌లు, స్కూళ్లు బంద్‌ ఉండే అవకాశం ఉంది. నమ్మించి మోసం చేసిన రేవంత్‌ రెడ్డిపై బీసీ సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహంలో ఉన్న బీసీ సంఘాలు తెలంగాణ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చాయి. మరి ఆ రోజు ఏం జరుగనుందో చూద్దాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: BRS Party: బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం మోడీని రాహుల్‌ ఎందుకు కౌగిలించుకోడు?: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టు స్టే విధించడంపై హైదరాబాద్‌లోని బషీర్‌బాగ్‌ ప్రెస్‌క్లబ్‌లో శుక్రవారం సమావేశమైన బీసీ సంఘాల సమావేశంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం వ్యవస్థాపకుడు ఆర్‌ కృష్ణయ్య కీలక ప్రసంగం చేశారు. బీసీలకు రేవంత్‌ రెడ్డి తీరని అన్యాయం చేశాడని మండిపడ్ఆరు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియను రెండు వారాల పాటు ఆపడమనేది దురదృష్టకరమని.. ఎన్నికల ప్రకటన విడుదలయ్యాక ఆపరదాని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు.

Also Read: BRS Party: డ్రామాలు ఆడి బీసీలను రేవంత్‌ రెడ్డి అవమానించాడు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా రెండు వారాల పాటు ఎన్నికలను వాయిదా వేయడం తాము తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామని.. ఈ నిర్ణయంతో 56 శాతం బీసీ ప్రజల హక్కులకు విఘాతం కలుగుతుందని ఆర్‌ కృష్ణయ్య తెలిపారు. బీసీల ఆత్మగౌరవాన్ని రేవంత్‌ రెడ్డి దెబ్బతీశాడని.. బీసీ రిజర్వేషన్లు పెంచిన ప్రతిసారీ రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకులు కోర్టులను వేదికగా చేసుకుని అడ్డుకుంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైకోర్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రివ్యూ కోరాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నోటికాడి అన్నం ముద్దను లాక్కున్నారని తెలిపారు.

Also Read: KTR: రిజర్వేషన్లపై బీజేపీతో కలిసి రేవంత్‌ రెడ్డి బీసీలకు దారుణ మోసం: కేటీఆర్

బీసీ రిజర్వేషన్లు కల్పించలేని రేవంత్ రెడ్డి భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని ర్ కృష్ణయ్య హెచ్చరించారు. మండల్ కమిషన్ ఉద్యమం తరహాలో ధర్నాలు, రాస్తా రోకోలు, ఆందోళనలతో తెలంగాణను స్తంభింపజేస్తామని ప్రకటించారు. బీసీల్లో చైతన్యం వచ్చిందని.. ఊరూరా నిరసన చేపడతామని ఆర్‌ కృష్ణయ్య తెలిపారు. దేశాన్ని కదిలించేలా ఈనెల 14వ తేదీన తెలంగాణ బంద్ ఉంటుందని ప్రకటించారు. అన్ని సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మిలియన్ మార్చ్ తరహాలో 14న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్ జరుగుతుందని వెల్లడించారు.

Also Read: Ashok Sir: గ్రూపు 1 ఉద్యోగాల్లో 200 పోస్టులు రేవంత్‌ రెడ్డి అమ్ముకున్నాడు: అశోక్‌ సార్‌

తెలంగాణ బంద్‌కు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ధర్నాలు, రాస్తారోకోలతో దేశాన్ని కదిలించేలా బంద్ ఉంటుందని, బీసీల సత్తా ఏంటో చూపిస్తానని ఆర్‌ కృష్ణయ్య ప్రకటించారు. 'ఏం తమాషాగా ఉందా? బీసీలంటే అంత చులకనగా ఉందా? ముఖ్యమంత్రి, మంత్రి పదవులు రావు. లేక లేక సర్పంచ్ అవకాశం వస్తే వాటిని కూడా లాగేసుకోవడం సరికాదు' అని ఆర్‌ కృష్ణయ్య పేర్కొన్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం రేపటి నుంచి రాస్తారోకోలు, ధర్నాలు చేస్తామని కృష్ణయ్య హెచ్చరించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Schools HolidayColleges HolidayHyderabadStudentsBC Associations

Trending News