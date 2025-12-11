Liquor: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో తాగినోడికి తాగినంత.. రికార్డు స్థాయిలో మద్యం, డబ్బుల ప్రవాహం

Sarpanch Elections: ఎప్పుడో నిర్వహించాల్సిన సర్పంచ్ ఎన్నికలను ప్రజల్లో ఉన్న వ్యతిరేకతకు భయపడి రేవంత్ రెడ్డి ఆలస్యంగా సర్పంచ్ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. కొన్ని నెలల నిరీక్షణ తర్వాత జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు, పార్టీలు ఖర్చుకు ఏమాత్రం వెనుకాడలేదు. పంచాయతీ ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ విచ్చలవిడిగా మద్యంతోపాటు డబ్బులు పంచి పెట్టింది. దీంతో రికార్డు స్థాయిలో మద్యం, డబ్బు ప్రవాహం సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో జరిగింది.
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గతంలో కంటే ఈ సారి విపరీతమైన డబ్బు, మద్యం పంపిణీ జరిగింది. డబ్బులు తీసుకోని వ్యక్తి ఓటు వేయరు అనే అభిప్రాయం అభ్యర్థికి.. డబ్బులు ఇచ్చినా తీసుకోకపోతే మా ఓటు ఆ అభ్యర్థికి వేయలేదు అనే అభిప్రాయం వస్తదనే భయంతో డబ్బులు, మద్యం పంపిణీ చేపట్టారు. డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు తీసుకుంటే మంచిది అనే అభిప్రాయంతో ప్రజలు కూడా డబ్బులు తీసుకునేందుకు వెనుకాడలేదు. దీంతో వార్డు సభ్యులు అభ్యర్థులు, సర్పంచ్ అభ్యర్థులు పోటాపోటీగా డబ్బు పంపిణీ చేశారు. కొన్నిచోట్ల అయితే ఓటుకు రూ. 2 వేల నుంచి రూ.3 వేల రూపాయలు కూడా వార్డు, సర్పంచ్ అభ్యర్థులు ఇచ్చిన పరిస్థితులు.
గ్రామంలో ఆధిపత్యం కొనసాగడానికి మేజర్ గ్రామ పంచాయతీల్లో ఒక్కో వార్డు సభ్యుడు రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు ఖర్చు చేశాడు. చిన్న గ్రామ పంచాయతీల్లో రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు ఖర్చు చేశారు. ఎందుకంటే ఉప సర్పంచ్ పదవి దక్కించుకుని పంచాయతీలో పెత్తనం చెలాయించడానికి వార్డు సభ్యులు డబ్బు, మద్యం విచ్చలవిడిగా పంపిణీ చేశారు. ఎస్సీ రిజర్వ్ గ్రామాల్లో సర్పంచ్ అభ్యర్థి కంటే అగ్ర కులాలకు చెందిన వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థులు ఎక్కువ ఖర్చు చేశారు. ఓటర్లకు భారీగా డబ్బులు ఇచ్చారు. మేజర్ గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచ్ అభ్యర్థి ఖర్చు రూ.30 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు ఖర్చు, చిన్న గ్రామాల్లో రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు ఖర్చు చేసి ఉంటారు.
ఓటర్లలో మార్పు
నాయకులు అలా ఉంటే ఓటర్లలో కూడా మార్పు వచ్చింది. డబ్బులు ఇస్తేనే ఓటు వేస్తామని.. లేకుంటే ఎందుకు ఓటు వేయాలని ఓటర్లు ఎదురుప్రశ్నిస్తున్నారు. డబ్బులు ఇవ్వకుంటే ఓటు వేయమని ఓటర్లు తేల్చి చెబుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల ఎవరు డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తే వారికే ఓటు వేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మరికొన్నిచోట్ల డబ్బులు తీసుకుని నిజమైన సేవ చేసే వ్యక్తికి తనకు తెలిసిన వ్యక్తికి, సానుభూతి ఉన్న వ్యక్తులకు ఓటు వేశామని ఓటర్లు చెబుతున్నారు.
