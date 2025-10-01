English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad: మద్యం లోడ్‌తో వెళ్తున్న లారీకి మంటలు.. బాటిళ్ల కోసం ఎగబడ్డ జనాలు.. హైదరాబాద్‌లో ఘటన..

Hyderabad liquor lorry accident: మద్యంలోడ్ తో వెళ్తున్న లారీ బోల్తా పడింది.  ఈ ఘటన తర్వాత స్థానికులు వెంటనే పరుగులు పెట్టి లిక్కర్ బాటిళ్లకోసం ఎగబడ్డారు. కొంత మంది అందిన కాడికి లిక్కర్ బాటిళ్లను పట్టుకుని వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 1, 2025, 03:22 PM IST
  • లిక్కర్ లోడ్ తో వెళ్తున్న లారీకి మంటలు..
  • హైదరాబాద్ లో ఘటన..

Hyderabad: మద్యం లోడ్‌తో వెళ్తున్న లారీకి మంటలు.. బాటిళ్ల కోసం ఎగబడ్డ జనాలు.. హైదరాబాద్‌లో ఘటన..

Liquor load Lorry catches fire Accident in Ramanthapur Hyderabad: ప్రస్తుతం దేశ మంతట కూడా ఎక్కడ చూసిన కూడా దసరా పండగ సందడి కన్పిస్తుంది.  స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు ఇప్పటికే సెలవుల్ని ప్రకటించారు. అయితే.. దసరా అంటే అందరు తమ స్నేహితులు, కుటుంబాలతో కలిసి మద్యం తాగుతూ, చికెన్, మటన్ లను లాగేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి దసరా రోజున గాంధీ జయంతి రావడంతో లిక్కర్ షాపులు, మాంసాం దుకాణాలు బంద్ ఉండనున్నాయి.

అయితే.. ఒక రోజు ముందే లిక్కర్ బాబులు ముందు మంద జాగ్రత్తను పాటిస్తున్నారు. ఇప్పటికేమద్యం షాపులన్ని కూడా ఫుల్ గా జనాలతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 29,30 వ తేదీల్లో భారీగా లిక్కర్ అమ్మకాలు జరిగాయి. ఈనేపథ్యంలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోని రామాంతపూర్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

హైదరాబాద్ లో మద్యం లోడ్ తో వెళ్తున్న లారీలో భారీగా అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది.  దీంతో ఇది గమనించిన లారీ డ్రైవర్ అప్రమత్తం అయ్యాడు. వెంటనే వాహనాన్ని నిలిపివేశాడు. లోకల్ వాళ్ల సాయంతో మంటల్ని ఆర్పుతున్నాడు.

Read more: Python In Hyderabad Video: వామ్మో.. జనావాసాల్లో భారీ కొండ చిలువ.. భయపడిపోతున్న హైదరాబాదీలు.. వీడియో..

ఇంతలో కొంత మంది అక్కడి మద్యం బాటిళ్ల కోసం ఎగబడ్డారు. చేతికందిన మద్యం బాటిళ్లు  తీసుకుని పరారయ్యారు.   దీంతో లారీ డ్రైవర్ఈ ఘటన చూసి షాక్ అయ్యాడు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఘటన స్థలం చేరుకుని వాహనాలకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadLiquor load LorryLiquor Lorry AccidentDussehra 2025Liquor load lorry accident

