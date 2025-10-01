Liquor load Lorry catches fire Accident in Ramanthapur Hyderabad: ప్రస్తుతం దేశ మంతట కూడా ఎక్కడ చూసిన కూడా దసరా పండగ సందడి కన్పిస్తుంది. స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు ఇప్పటికే సెలవుల్ని ప్రకటించారు. అయితే.. దసరా అంటే అందరు తమ స్నేహితులు, కుటుంబాలతో కలిసి మద్యం తాగుతూ, చికెన్, మటన్ లను లాగేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి దసరా రోజున గాంధీ జయంతి రావడంతో లిక్కర్ షాపులు, మాంసాం దుకాణాలు బంద్ ఉండనున్నాయి.
అయితే.. ఒక రోజు ముందే లిక్కర్ బాబులు ముందు మంద జాగ్రత్తను పాటిస్తున్నారు. ఇప్పటికేమద్యం షాపులన్ని కూడా ఫుల్ గా జనాలతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 29,30 వ తేదీల్లో భారీగా లిక్కర్ అమ్మకాలు జరిగాయి. ఈనేపథ్యంలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోని రామాంతపూర్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
హైదరాబాద్ లో మద్యం లోడ్ తో వెళ్తున్న లారీలో భారీగా అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. దీంతో ఇది గమనించిన లారీ డ్రైవర్ అప్రమత్తం అయ్యాడు. వెంటనే వాహనాన్ని నిలిపివేశాడు. లోకల్ వాళ్ల సాయంతో మంటల్ని ఆర్పుతున్నాడు.
ఇంతలో కొంత మంది అక్కడి మద్యం బాటిళ్ల కోసం ఎగబడ్డారు. చేతికందిన మద్యం బాటిళ్లు తీసుకుని పరారయ్యారు. దీంతో లారీ డ్రైవర్ఈ ఘటన చూసి షాక్ అయ్యాడు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఘటన స్థలం చేరుకుని వాహనాలకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు.
