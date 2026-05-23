/Liquor Price Hike: మందుబాబులకు మత్తు దిగిపోయే వార్త..భారీగా పెరగనున్న మద్యం ధరలు..ఎంత పెరుగుతుందంటే?

Liquor Price Hike In Telangana: తెలంగాణలో మందుబాబులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టి షాక్ ఇవ్వబోతోంది. రాష్ట్రంలో మద్యం, బీర్ల ధరలను భారీగా పెంచేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. దీనికి సంబంధించిన కొత్త ధరల కసరత్తు ఇప్పటికే పూర్తయినట్లు తెలుస్తోంది. ముడిసరుకుల వ్యయం పెరిగిపోవడంతో ధరలను పెంచాలంటూ మద్యం తయారీ కంపెనీలు (డిస్టిల్లరీలు, బ్రూవరీలు) కొంతకాలంగా ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. దీనిపై అనేక తర్జనభర్జనల తర్వాత, ప్రభుత్వం ధరల పెంపునకే మొగ్గు చూపింది.
జూన్ 2 తర్వాతే..!
తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవమైన జూన్ 2 తర్వాత మద్యం ధరల పెంపుపై ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు (జీవో) జారీ చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం నియమించిన ప్రత్యేక ధరల నిర్ధారణ కమిటీ ఇప్పటికే మార్కెట్ పరిస్థితులపై సమీక్ష జరిపి ప్రభుత్వానికి తుది నివేదికను సమర్పించింది.
ధరలు పెరుగుదలకు కారణం?
మద్యం ధరలు పెరగడం వెనుక అంతర్జాతీయ కారణాలతో పాటు ముడిసరుకుల కొరత ప్రధానంగా ఉంది. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం వల్ల గాజు సీసాల తయారీకి అవసరమైన కమర్షియల్ ఎల్పీజీ (LPG) గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. గ్యాస్ ధరలు రెట్టింపు కావడంతో మద్యం సీసాల (బాటిల్స్) తయారీ ఖర్చు 15 నుంచి 20 శాతం వరకు పెరిగింది. ఉత్పత్తి వ్యయం భారీగా పెరిగినందున కనీసం 15 శాతం ధరలను పెంచాలని డిస్టిల్లరీలు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరాయి.
ఎంత శాతం పెరిగెను..
మద్యం ధరల పెంపు, ఆదాయ వనరులపై అధ్యయనం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఒక త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని ధరలను విశ్లేషించిన ఈ కమిటీ, తెలంగాణలో 25 నుంచి 30 శాతం వరకు ధరలను పెంచవచ్చని ప్రభుత్వానికి సూచించింది. అయితే, ఒకేసారి అంత భారీగా పెంచితే ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చే ప్రమాదం ఉందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకే మధ్యేమార్గంగా 10 నుంచి 15 శాతం వరకు మాత్రమే ధరలను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపుతున్నట్లు సమాచారం.
గమనిక: ఈ పెంపు వల్ల సాధారణ (ఆర్డినరీ), మీడియం బ్రాండ్లతో పాటు ప్రీమియం బ్రాండ్ల మద్యం, అన్ని రకాల బీర్ల ధరలు కూడా భారీగా పెరగనున్నాయి. జూన్ మొదటి వారంలోనే దీనిపై స్పష్టమైన క్లారిటీ రానుంది.
