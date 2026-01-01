English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Liquor Sales: మద్యంతో 2026కు స్వాగతం.. 3 రోజుల్లో రూ.1000 కోట్ల లిక్కర్‌ సేల్స్‌

Liquor Sales: మద్యంతో 2026కు స్వాగతం.. 3 రోజుల్లో రూ.1000 కోట్ల లిక్కర్‌ సేల్స్‌

Liquor Sales Creates New Record In Telangana For New Year 2026: లీటర్లకు లీటర్‌ మద్యం తాగేశారు.. కాటన్లకు కాటన్లు బీర్లు ఎత్తేశారు. న్యూ ఇయర్‌ సంబరం అంబరాన్నంటేలా తెలంగాణ ప్రజలు చేసుకున్నారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహంతో ప్రజలు తెగ మద్యం తాగేశారు. న్యూ ఇయర్‌ మద్యం విక్రయాలు చూస్తే షాకవుతారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 1, 2026, 04:42 PM IST

Trending Photos

Gold Is Leaving Cost: 25 ఏళ్ల చరిత్ర చెబుతోంది.. బంగారం ధర తగ్గదని.. 2045లోనూ ట్రెండ్.. గోల్డ్ ఈజ్ లీవింగ్ కాస్ట్ అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా?
8
gold price history
Gold Is Leaving Cost: 25 ఏళ్ల చరిత్ర చెబుతోంది.. బంగారం ధర తగ్గదని.. 2045లోనూ ట్రెండ్.. గోల్డ్ ఈజ్ లీవింగ్ కాస్ట్ అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా?
Kuja Dev 2026: 2026 ఏడాది ప్రారంభంలోనే కుజుడి అద్భుతం.. ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్!
6
Kuja Effect
Kuja Dev 2026: 2026 ఏడాది ప్రారంభంలోనే కుజుడి అద్భుతం.. ఈ రాశులవారికి బిగ్‌ జాక్‌పాట్!
Redmi Turbo 5 త్వరలో భారత్‌లో విడుదల.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు!
5
Redmi Turbo 5
Redmi Turbo 5 త్వరలో భారత్‌లో విడుదల.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు!
1 January 2026 Rules Change : నేడు జనవరి 1 దేశంలో కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి ..తెలుసుకోకపోతే మీరే నష్టపోతారు..!!
6
January 2026 rules
1 January 2026 Rules Change : నేడు జనవరి 1 దేశంలో కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి ..తెలుసుకోకపోతే మీరే నష్టపోతారు..!!
Liquor Sales: మద్యంతో 2026కు స్వాగతం.. 3 రోజుల్లో రూ.1000 కోట్ల లిక్కర్‌ సేల్స్‌

Telangana New Year Liquor Sales: మద్యం విక్రయాలకు విచ్చలవిడిగా ప్రోత్సహిస్తూ తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం భారీగా ఆదాయం పొందుతోంది. కొత్త సంవత్సరం 2026కు పెద్ద ఎత్తున మద్యం విక్రయాలు చేపట్టి రికార్డు సృష్టించింది. తాగుబోతులను కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం పూర్తి అండగా నిలిచి దగ్గరుండి మరి తాపించినట్టు ఉంది వ్యవహారం. అందుకే కొత్త సంవత్సరానికి ఊహించని రీతిలో మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి. ఆ లెక్కల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Recharge Plans: మొబైల్‌ ప్రియులకు న్యూ ఇయర్‌ 2026కు భారీ షాక్‌! రీఛార్జ్‌ ప్లాన్లు భారీగా పెంపు?

కొత్త సంవత్సరం 2026 సందర్భంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున మద్యం విక్రయాలు జరిగేలా చూసింది. దీంతో ఒక్క మూడు రోజుల్లోనూ రూ.వెయ్యి కోట్ల మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి. 31వ తేదీన మద్యం విక్రయాలు సమయం కూడా పెంచడంతో ఆ ఒక్క రోజే దాదాపు సగం మేర మద్యం అమ్ముడుపోయింది. బార్‌ అండ్‌ రెస్టారెంట్లకు పూర్తి స్వేచ్ఛనివ్వడం.. పబ్‌లు, పార్టీలకు భారీ స్థాయిలో అనుమతులు ఇవ్వడంతో తెలంగాణలో గతంలో ఎన్నడూ లేనంత మద్యం ఏరులై పారింది. న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా లీటర్లకు లీటర్లు మద్యం, కాటన్లకు కాటన్లు బీర్ల విక్రయాలు జరిగాయి. న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా దసరా కన్నా అత్యధికంగా మద్యం విక్రయాలు జరగడం గమనార్హం.

Also Read: KTR New Year: న్యూ ఇయర్ రోజు కూడా రేవంత్ రెడ్డిని వదలని కేటీఆర్.. తీవ్ర విమర్శలు

డిసెంబర్‌ 29 నుంచి 31వ తేదీ వరకు మూడు రోజుల్లోనే రూ.1,000 కోట్ల మద్యం విక్రయాలు జరిగి ఉంటాయని ఎక్సైజ్‌ శాఖ అంచనా వేసింది. నూతన సంవత్సరం వేడుకల సందర్భంగా తెలంగాణలో మద్యం విక్రయాలు విపరీతంగా పెరిగాయి. తెలంగాణలో కన్నా హైదరాబాద్‌లో అత్యంత భారీ విక్రయాలు నమోదయ్యాయి. ప్రస్తుతానికి ఎక్సైజ్‌ శాఖ అధికారులు లెక్కలు వేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు వస్తున్న సమచారం వరకు వెయ్యి కోట్ల విలువైన మద్యం విక్రయాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Hyderabad: హైదరాబాద్ నగరం పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలా మారింది: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

కేవలం మూడు రోజుల్లోనే సుమారు రూ.1,000 కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్మకాలైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఆరు రోజుల్లో మొత్తం మద్యం విక్రయాలు రూ.1,350 కోట్లకు చేరాయని అధికార వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. 8.30 లక్షల లిక్కర్ కేసులు, 7.78 లక్షల బీర్ కేసులు అమ్ముడైనట్లు గణాంకాలు తెలుసు్తున్నాయి. ఇవి వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం మాత్రమే. అధికారిక వివరాలు రావాల్సి ఉంది. ఈ స్థాయిలో మద్యం విక్రయాలు జరగడం గమనార్హం.

అధికారంలోని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం మద్యం నుంచి వీలైనంత ఎక్కువ ఆదాయం రావాలని భావిస్తోంది. దీనికి న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఒక మంచి అవకాశంగా భావించింది. దీంతో ఈ వారం రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున మద్యం విక్రయాలను ప్రోత్సహించింది. ఎక్సైజ్‌ శాఖకు ప్రభుత్వం భారీగా విక్రయాలు జరపాలని లక్ష్యం విధించినట్లు సమాచారం. ఎక్సైజ్‌ శాఖ ఒత్తిడితో మద్యం విక్రయాలను జోరుగా పెంచినట్లు తెలుస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Liquor salesExcise DepartmentWine shopsNew Year 2026Hyderabad

Trending News