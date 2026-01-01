Liquor Sales: మద్యంతో 2026కు స్వాగతం.. 3 రోజుల్లో రూ.1000 కోట్ల లిక్కర్‌ సేల్స్‌

Telangana New Year Liquor Sales: మద్యం విక్రయాలకు విచ్చలవిడిగా ప్రోత్సహిస్తూ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భారీగా ఆదాయం పొందుతోంది. కొత్త సంవత్సరం 2026కు పెద్ద ఎత్తున మద్యం విక్రయాలు చేపట్టి రికార్డు సృష్టించింది. తాగుబోతులను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పూర్తి అండగా నిలిచి దగ్గరుండి మరి తాపించినట్టు ఉంది వ్యవహారం. అందుకే కొత్త సంవత్సరానికి ఊహించని రీతిలో మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి. ఆ లెక్కల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కొత్త సంవత్సరం 2026 సందర్భంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున మద్యం విక్రయాలు జరిగేలా చూసింది. దీంతో ఒక్క మూడు రోజుల్లోనూ రూ.వెయ్యి కోట్ల మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి. 31వ తేదీన మద్యం విక్రయాలు సమయం కూడా పెంచడంతో ఆ ఒక్క రోజే దాదాపు సగం మేర మద్యం అమ్ముడుపోయింది. బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లకు పూర్తి స్వేచ్ఛనివ్వడం.. పబ్లు, పార్టీలకు భారీ స్థాయిలో అనుమతులు ఇవ్వడంతో తెలంగాణలో గతంలో ఎన్నడూ లేనంత మద్యం ఏరులై పారింది. న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా లీటర్లకు లీటర్లు మద్యం, కాటన్లకు కాటన్లు బీర్ల విక్రయాలు జరిగాయి. న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా దసరా కన్నా అత్యధికంగా మద్యం విక్రయాలు జరగడం గమనార్హం.
డిసెంబర్ 29 నుంచి 31వ తేదీ వరకు మూడు రోజుల్లోనే రూ.1,000 కోట్ల మద్యం విక్రయాలు జరిగి ఉంటాయని ఎక్సైజ్ శాఖ అంచనా వేసింది. నూతన సంవత్సరం వేడుకల సందర్భంగా తెలంగాణలో మద్యం విక్రయాలు విపరీతంగా పెరిగాయి. తెలంగాణలో కన్నా హైదరాబాద్లో అత్యంత భారీ విక్రయాలు నమోదయ్యాయి. ప్రస్తుతానికి ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు లెక్కలు వేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు వస్తున్న సమచారం వరకు వెయ్యి కోట్ల విలువైన మద్యం విక్రయాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
కేవలం మూడు రోజుల్లోనే సుమారు రూ.1,000 కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్మకాలైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఆరు రోజుల్లో మొత్తం మద్యం విక్రయాలు రూ.1,350 కోట్లకు చేరాయని అధికార వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. 8.30 లక్షల లిక్కర్ కేసులు, 7.78 లక్షల బీర్ కేసులు అమ్ముడైనట్లు గణాంకాలు తెలుసు్తున్నాయి. ఇవి వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం మాత్రమే. అధికారిక వివరాలు రావాల్సి ఉంది. ఈ స్థాయిలో మద్యం విక్రయాలు జరగడం గమనార్హం.
అధికారంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మద్యం నుంచి వీలైనంత ఎక్కువ ఆదాయం రావాలని భావిస్తోంది. దీనికి న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఒక మంచి అవకాశంగా భావించింది. దీంతో ఈ వారం రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున మద్యం విక్రయాలను ప్రోత్సహించింది. ఎక్సైజ్ శాఖకు ప్రభుత్వం భారీగా విక్రయాలు జరపాలని లక్ష్యం విధించినట్లు సమాచారం. ఎక్సైజ్ శాఖ ఒత్తిడితో మద్యం విక్రయాలను జోరుగా పెంచినట్లు తెలుస్తోంది.
