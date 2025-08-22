Video Viral: వామ్మో.. ఈ బుడ్డొడు ఏంట్రా.. డెంజర్ నాగు పామును ఉత్త చేత్తో పట్టుకుని మరీ.. వీడియో వైరల్..

Little boy Catches Cobra snake with bare hands Trending video: పాముల్ని చూడగానే ప్రాణాల మీద తీపి ఉన్న వారు ఎవరైన దూరంగా పారిపోతారు. పాములు అక్కడ కన్పిస్తే ఇట్నుంచీ ఇటే జంప్ అయిపోతారు. పొరపాటున కూడా తిరిగి ఆ ప్రదేశంలోకి వెళ్లేందుకు అస్సలు సాహాసంచేయరు. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీలకు సమాచారం ఇస్తారు. అంతే కాకుండా వాటిని ఆపద కల్గించకూడదని అనుకుంటారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములను చూస్తే అస్సలు భయపడరు.
छोटू का यमराज के साथ उठना बैठना लगता है
लेकिन यह साहस जानलेवा भी साबित हो सकता हैं😱 pic.twitter.com/nAuVU7DcaQ
— Manju (@cop_manjumeena) August 20, 2025
మెడలో వేసుకుని, అదేదో తాడులా ఫీల్ అవుతారు. పాముతో డెంజర్ గా స్టంట్ లు సైతం వేస్తారు. ఇదంత మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పాములకు చెందిన వీడియోలు నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా కోబ్రాల వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక బుడ్డొడు... డెంజర్ పాముతో స్టంట్ లు చేస్తున్నాడు. ఉత్త చేతులతో పామును పట్టుకునిమరీ అదేదో ఆటవస్తువులా ఫీల్ అవుతున్నాడు. పామును నవ్వుతూ పట్టుకుని దాన్ని మెలికలు తిప్పేస్తున్నాడు.
పాపం.. పాము అతడి నుంచి విడిపించుకునేందుకు శతవిధాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. కానీ వాడు మాత్రం దాన్ని అస్సలు వదల్లేదు. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరీ డెంజర్ ల్ ఉన్నాడు బుడ్డొడు అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
