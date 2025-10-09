BC Reservation Live Updates: బీసీ రిజర్వేషన్లపై హై టెన్షన్.. మరికాసేట్లో హైకోర్టు తీర్పు..

Telangana High Court Verdict on BC Reservation: తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్లపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లను కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోను సవాలు చేస్తు హైకోర్టులో దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ ఇవాళ హైకోర్టులో విచారణ జరగుతోంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 9ను సవాలు చేస్తూ కోర్టులో కొన్ని పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ప్రభుత్వ జీవో ఆధారంగా నేటి నుంచి పంచాయతీ ఎన్నికలకు నేటి నుంచి నామినేషన్లు దాఖలు కానున్నాయి. దీంతో ఇక 42 శాతం రిజర్వేషన్లతోనే ఎన్నికలంటూ ప్రభుత్వం ఆనందం వ్యక్తం చేస్తోంది. మరో వైపు ఇది షెడ్యూల్ మత్రమేనంటూ పిటిషనర్లు చెబుతుతన్నారు. ఇక కోర్టు తీర్పు ఎలా వుండబోతుందో అని అందరిలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.