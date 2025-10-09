English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BC Reservation Live Updates: బీసీ రిజర్వేషన్లపై హై టెన్షన్.. మరికాసేట్లో హైకోర్టు తీర్పు..

Telangana High Court Verdict on BC Reservation: తెలంగాణ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై తీవ్ర  ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ అంశంపై హై కోర్టులో సుధీర్ఘ విచారణ జరిగినా.. హైకోర్టు ఎలాంటి తీర్పు వెలువరించలేదు. మరికాసేట్లో హై కోర్టు తీర్పు వెలువరించింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 9, 2025, 11:11 AM IST

Live Blog

Telangana High Court Verdict on BC Reservation: తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్లపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లను కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోను సవాలు చేస్తు హైకోర్టులో దాఖలైన పిటిషన్లపై  విచారణ ఇవాళ హైకోర్టులో విచారణ జరగుతోంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 9ను సవాలు చేస్తూ కోర్టులో కొన్ని పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ప్రభుత్వ జీవో ఆధారంగా నేటి నుంచి పంచాయతీ ఎన్నికలకు నేటి నుంచి నామినేషన్లు దాఖలు కానున్నాయి. దీంతో ఇక 42 శాతం రిజర్వేషన్లతోనే ఎన్నికలంటూ ప్రభుత్వం ఆనందం వ్యక్తం చేస్తోంది. మరో వైపు ఇది షెడ్యూల్‌ మత్రమేనంటూ పిటిషనర్లు చెబుతుతన్నారు. ఇక కోర్టు తీర్పు ఎలా వుండబోతుందో అని అందరిలో తీవ్ర ఉత్కంఠ  నెలకొంది. 

9 October, 2025

  • 11:01 AM

    బీసీ రిజర్వేషన్లపై నేడు హైకోర్టులో విచారణ
    మ.2:15కి విచారించనున్న తెలంగాణ హైకోర్టు

    నేడు మరికొన్ని వాదనలు వినిపించనున్న ఏజీ

    తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పుపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ

  • 10:56 AM

    ==> వాదనలు విన్పిస్తున్న పిటిషనర్ల తరపు లాయర్లు..

    ==> సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ప్రస్తావించిన పిటిషనర్‌ లాయర్‌..

    ==> రిజర్వేషన్లు 50 శాతం మించొద్దన్న సుప్రీంకోర్టు..

    ==> ఎలక్షన్‌ నోటిఫికేషన్‌ ఇంకా ఇవ్వలేదన్న లాయర్లు..

    ==> కేవలం షెడ్యూల్‌ మాత్రమే విడుదల చేశారని వివరణ.

     

Telangana High Court LiveBC Quota VerdictGO 9 Verdict TodayTelangana Reservations Live UpdatesLocal Body Elections Telangana

