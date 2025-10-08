English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BC Reservation Live Updates: బీసీ రిజర్వేషన్లపై క్షణక్షణం ఉత్కంఠ.. హైకోర్టులో వాదనలు ఇవే.. మినిట్ టు మినిట్

BC Reservation Live Updates: బీసీ రిజర్వేషన్లపై క్షణక్షణం ఉత్కంఠ.. హైకోర్టులో వాదనలు ఇవే.. మినిట్ టు మినిట్

Telangana High Court Verdict on BC Reservation: తెలంగాణ లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై ఇవాళ క్లారిటీ రానుంది. 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతుండగా.. తీర్పుపై సర్వత్రా టెన్షన్ నెలకొంది.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 8, 2025, 02:54 PM IST

Trending Photos

Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
Retireement age of Central Government
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో &#039;చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి&#039;.. అతడెవరో తెలుసా?
5
samantha
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో 'చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి'.. అతడెవరో తెలుసా?
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
7
Diwali Gift Pension
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
5
SBI recruitment
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
BC Reservation Live Updates: బీసీ రిజర్వేషన్లపై క్షణక్షణం ఉత్కంఠ.. హైకోర్టులో వాదనలు ఇవే.. మినిట్ టు మినిట్
Live Blog

Telangana High Court Verdict on BC Reservation: తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్లపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లను కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోను సవాలు చేస్తు హైకోర్టులో దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ ఇవాళ హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతోఎంది. తీర్పు ఎలా వస్తుందోనని అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. మొదట విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రిజర్వేషన్ల పై ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించారు. రిజర్వేషన్లు 42శాతం పెంచుతూ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసిందని, షెడ్యూల్‌ విడుదల అయ్యిందని బెంచ్‌కు ప్రభుత్వం తరఫున లాయర్‌ అభిషేక్‌ సింఘ్వి తెలిపారు. అటు సుప్రీం కోర్టు తిరస్కరించిన అంశాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ అంశంపై 23 ఇంప్లీడ్‌ పిటిషన్‌లు దాఖలు అవ్వగా అన్నింటినీ ఒకేసారి వింటామని హైకోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌ బెంచ్‌ తెలిపింది. కాసేపట్లో జరుగనున్న విచారణ, హై కోర్టు తీర్పుపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..

 

8 October, 2025

  • 14:54 PM

    High Court Verdict on BC Reservation Live Updates: హైకోర్టులో తిరిగి విచారణ ప్రారంభమైంది. తీర్పుపై అందరిలోనూ టెన్షన్ నెలకొంది.

  • 14:40 PM

  • 14:34 PM

    High Court Verdict on BC Reservation Live Updates: అసెంబ్లీలో రిజర్వేషన్‌ బిల్లు ఎప్పుడు పాసైందని అడిగిన చీఫ్‌ జస్టిస్‌..

    ==> ఆగస్ట్‌ 31 రెండు సభల్లో పాసైందన్న లాయర్‌..

    ==> గవర్నర్‌ దగ్గర బిల్లు పెండింగ్‌లో ఉందా అని అడిగిన జడ్జి..

    ==> జీవో 9తో పాటు జీవో నెంబర్‌ 41 కూడా చెల్లదని లాయర్‌ వాదన.

  • 14:34 PM

    High Court Verdict on BC Reservation Live Updates: మయూర్ రెడ్డి పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది...

    రాజ్యాంగం ప్రకారం అన్ని రీజర్వేషన్లు 50 శాతం మించి ఉండరాదు..

    సుప్రీం కోర్టు పలు తీర్పు లు కూడా ఉన్నాయని తెలిపిన మయూర్ రెడ్డి..

    బీసీలకు రీజర్వేషన్ ఇవ్వడానికి మేము వ్యతిరేకం కాదు..

    మూడు సుప్రీం కోర్టు జెడ్మెంట్లను ప్రస్తావించిన పిటిషనర్ న్యాయవాది...

    ఇంద్రాసాని, కృష murthy, వికాస్ కిషన్ రావ్ జడ్జెంట్లను ప్రస్తావించిన మయూర్ రెడ్డి

    అన్ని తీర్పుల ప్రకారం 50 శాతానికి మించి రిజర్వేషన్ ఉండకూడదు

    గతం గైడ్లైన్స్ ప్రకారం బీసీ -25% ఎస్సీ - 15% ఎస్టీ - 10% రిజర్వేషను ఉండేవి

    ఇప్పుడు బీసీ లకు 17% పెంచి 42% చేశారు

  • 14:32 PM

    High Court Verdict on BC Reservation Live Updates: బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ..

    ==> వాదనలు విన్పిస్తున్న పిటిషనర్ల తరపు లాయర్లు..

    ==> సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ప్రస్తావించిన పిటిషనర్‌ లాయర్‌..

    ==> రిజర్వేషన్లు 50 శాతం మించొద్దన్న సుప్రీంకోర్టు..

    ==> ఎలక్షన్‌ నోటిఫికేషన్‌ ఇంకా ఇవ్వలేదన్న లాయర్లు..

    ==> కేవలం షెడ్యూల్‌ మాత్రమే విడుదల చేశారని వివరణ.

BC ReservationTelangana BC ReservationBC Reservation in TelanganaTelangana High court

Trending News