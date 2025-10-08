BC Reservation Live Updates: బీసీ రిజర్వేషన్లపై క్షణక్షణం ఉత్కంఠ.. హైకోర్టులో వాదనలు ఇవే.. మినిట్ టు మినిట్

Telangana High Court Verdict on BC Reservation: తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్లపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లను కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోను సవాలు చేస్తు హైకోర్టులో దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ ఇవాళ హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతోఎంది. తీర్పు ఎలా వస్తుందోనని అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. మొదట విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రిజర్వేషన్ల పై ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించారు. రిజర్వేషన్లు 42శాతం పెంచుతూ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసిందని, షెడ్యూల్ విడుదల అయ్యిందని బెంచ్కు ప్రభుత్వం తరఫున లాయర్ అభిషేక్ సింఘ్వి తెలిపారు. అటు సుప్రీం కోర్టు తిరస్కరించిన అంశాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ అంశంపై 23 ఇంప్లీడ్ పిటిషన్లు దాఖలు అవ్వగా అన్నింటినీ ఒకేసారి వింటామని హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ బెంచ్ తెలిపింది. కాసేపట్లో జరుగనున్న విచారణ, హై కోర్టు తీర్పుపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..